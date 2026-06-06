https://sarabic.ae/20260606/الخارجية-الإيرانية-إسرائيل-لا-تريد-للبنان-الأمن-والاستقرار-والإعمار-1114121454.html

الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تريد للبنان الأمن والاستقرار والإعمار

الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تريد للبنان الأمن والاستقرار والإعمار

سبوتنيك عربي

قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، تعازيه في مقتل عناصر للجيش اللبناني إثر هجوم إسرائيلي. 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T14:08+0000

2026-06-06T14:08+0000

2026-06-06T14:08+0000

لبنان

إيران

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

ونشر بقائي، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد من خلالها أن "جريمة واضحة وقعت ضد لبنان وجيشه وسيادته، وهي رسالة عدوانية وواضحة، فحواها أن إسرائيل لا تريد للبنان لا أمنا ولا استقرارا ولا عمرانا".وأوضح بقائي أن "استهداف قوات الجيش اللبناني من قبل العدو الإسرائيلي يؤكد مرة أخرى أن عداوة الكيان المحتل للبنان موجهة لجميع مكوناته وشرائحه. فهذا العدو لا يفرق بين جندي الجيش ومجاهد في المقاومة ومدني، كما أنه لا يفرق بين الطفل والمرأة والكهل. فكل من يعيش على هذه الأرض هو هدف لعدوانه، ولبنان بأكمله يشهد جرائمه".وقال إسماعيل بقائي: "المجد والفخر للشهداء، والعار للعدو الذي لا يعرف أي حدودا في القتل والتعدي والجريمة ضد الآخرين".ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل ضابطين وعسكري، في حادثة وصفها بأنها "امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي تطال العسكريين والمدنيين في الجنوب".واعتبر عون أن هذا الاعتداء "يشكّل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في ظل تصعيد مستمر يهدد أمن واستقرار الجنوب، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة عبر مفاوضات واشنطن، للحد من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش اللبناني أن غارة إسرائيلية وصفها بـ"العدوانية" استهدفت آلية عسكرية على طريق كفرتبنيت – الخردلي في منطقة النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل ضابطين برتبة عميد ونقيب وجندي.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html

https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html

لبنان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إيران, العالم العربي, الأخبار