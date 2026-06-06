الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:58 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 12:47 GMT 06.06.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال الأسبوع.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

صورة من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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صورة من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

© REUTERS Paola Chiomante

صورة لأفراد من البحرية المكسيكية يزيلون طحالب "السرجس" من شاطئ "بلايا ديل كارمن"، المكسيك

صورة لأفراد من البحرية المكسيكية يزيلون طحالب &quot;السرجس&quot; من شاطئ &quot;بلايا ديل كارمن&quot;، المكسيك - سبوتنيك عربي
2/16
© REUTERS Paola Chiomante

صورة لأفراد من البحرية المكسيكية يزيلون طحالب "السرجس" من شاطئ "بلايا ديل كارمن"، المكسيك

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين، في سان بطرسبورغ، روسيا، ويظهر على اليمين فو هوا، المدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين، في سان بطرسبورغ، روسيا، ويظهر على اليمين فو هوا، المدير العام لوكالة أنباء &quot;شينخوا&quot; الصينية - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين، في سان بطرسبورغ، روسيا، ويظهر على اليمين فو هوا، المدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية

© REUTERS Atet Dwi Pramadia

مزارع يعمل في حقل أرز بينما يقذف بركان جبل "مارابي" الرماد البركاني، كما يُرى من "باتوسانغكار" في تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا

مزارع يعمل في حقل أرز بينما يقذف بركان جبل &quot;مارابي&quot; الرماد البركاني، كما يُرى من &quot;باتوسانغكار&quot; في تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا - سبوتنيك عربي
4/16
© REUTERS Atet Dwi Pramadia

مزارع يعمل في حقل أرز بينما يقذف بركان جبل "مارابي" الرماد البركاني، كما يُرى من "باتوسانغكار" في تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا

© AP Photo / Mukhtar Khan

والدة جندي متخرج حديثًا في قوات المشاة في جامو وكشمير، تقبل رأس ابنها خلال عرض التخرج في مركز تدريب على مشارف سريناغار، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية

والدة جندي متخرج حديثًا في قوات المشاة في جامو وكشمير، تقبل رأس ابنها خلال عرض التخرج في مركز تدريب على مشارف سريناغار، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية - سبوتنيك عربي
5/16
© AP Photo / Mukhtar Khan

والدة جندي متخرج حديثًا في قوات المشاة في جامو وكشمير، تقبل رأس ابنها خلال عرض التخرج في مركز تدريب على مشارف سريناغار، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية

© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

رجل يقوم بتعقيم مبنى كإجراء وقائي ضد الأمراض التي ينقلها البعوض، في دكا، بنغلاديش

رجل يقوم بتعقيم مبنى كإجراء وقائي ضد الأمراض التي ينقلها البعوض، في دكا، بنغلاديش - سبوتنيك عربي
6/16
© REUTERS Mohammad Ponir Hossain

رجل يقوم بتعقيم مبنى كإجراء وقائي ضد الأمراض التي ينقلها البعوض، في دكا، بنغلاديش

© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، يزور مدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الكوري، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها

الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، يزور مدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الكوري، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها - سبوتنيك عربي
7/16
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، يزور مدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الكوري، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها

© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور

ظهور القمر فوق المباني في شارع "فيرنادسكي" بالعاصمة الروسية موسكو

ظهور القمر فوق المباني في شارع &quot;فيرنادسكي&quot; بالعاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Yuri Kochetkov
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ظهور القمر فوق المباني في شارع "فيرنادسكي" بالعاصمة الروسية موسكو

© REUTERS Dylan Martinez

المخرج ستيفن سبيلبرغ، وأعضاء فريق التمثيل وايت راسل، وإيف هيوسون، وإيميلي بلانت، وكولين فيرث، يتفاعلون مع انزلاق كاتب السيناريو ديفيد كوب، خلال العرض الأول لفيلم سبيلبرغ الجديد "يوم الكشف"، لندن، بريطانيا

المخرج ستيفن سبيلبرغ، وأعضاء فريق التمثيل وايت راسل، وإيف هيوسون، وإيميلي بلانت، وكولين فيرث، يتفاعلون مع انزلاق كاتب السيناريو ديفيد كوب، خلال العرض الأول لفيلم سبيلبرغ الجديد &quot;يوم الكشف&quot;، لندن، بريطانيا - سبوتنيك عربي
9/16
© REUTERS Dylan Martinez

المخرج ستيفن سبيلبرغ، وأعضاء فريق التمثيل وايت راسل، وإيف هيوسون، وإيميلي بلانت، وكولين فيرث، يتفاعلون مع انزلاق كاتب السيناريو ديفيد كوب، خلال العرض الأول لفيلم سبيلبرغ الجديد "يوم الكشف"، لندن، بريطانيا

© REUTERS John Muchucha

متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ"إيبولا"، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا

متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ&quot;إيبولا&quot;، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا - سبوتنيك عربي
10/16
© REUTERS John Muchucha

متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ"إيبولا"، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا

© AP Photo / Manish Swarup

سكان محليون خلال إنقاذهم مواطنا أجنبيا من حريق فندق في نيودلهي، الهند

سكان محليون خلال إنقاذهم مواطنا أجنبيا من حريق فندق في نيودلهي، الهند - سبوتنيك عربي
11/16
© AP Photo / Manish Swarup

سكان محليون خلال إنقاذهم مواطنا أجنبيا من حريق فندق في نيودلهي، الهند

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفقة جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية، في زيارة لموقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية

ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفقة جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية، في زيارة لموقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفقة جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية، في زيارة لموقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية

© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهر اقتياد أحد آخر قطعان الخيول البرية في القارة الأوروبية إلى ساحة بالقرب من محميتها الطبيعية في دولمن، ألمانيا، للإمساك بالفحول الصغيرة لضمان استمرار وجود القطيع الذي يعود تاريخه إلى قرون

صورة تظهر اقتياد أحد آخر قطعان الخيول البرية في القارة الأوروبية إلى ساحة بالقرب من محميتها الطبيعية في دولمن، ألمانيا، للإمساك بالفحول الصغيرة لضمان استمرار وجود القطيع الذي يعود تاريخه إلى قرون - سبوتنيك عربي
13/16
© AP Photo / Martin Meissner

صورة تظهر اقتياد أحد آخر قطعان الخيول البرية في القارة الأوروبية إلى ساحة بالقرب من محميتها الطبيعية في دولمن، ألمانيا، للإمساك بالفحول الصغيرة لضمان استمرار وجود القطيع الذي يعود تاريخه إلى قرون

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

خيالة الشرطة الإسرائيلية خلال قيامها بتفريق يهود متشددين كانوا يغلقون طريقًا خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس

خيالة الشرطة الإسرائيلية خلال قيامها بتفريق يهود متشددين كانوا يغلقون طريقًا خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

خيالة الشرطة الإسرائيلية خلال قيامها بتفريق يهود متشددين كانوا يغلقون طريقًا خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس

© REUTERS SNA/WANA/Amirhosein Khorgooi

عائلة تجلس على رمال شاطئ بالقرب من بندر عباس، إيران، في 31 مايو/ أيار 2026، بينما تظهر سفينة في مضيق هرمز

عائلة تجلس على رمال شاطئ بالقرب من بندر عباس، إيران، في 31 مايو/ أيار 2026، بينما تظهر سفينة في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي
15/16
© REUTERS SNA/WANA/Amirhosein Khorgooi

عائلة تجلس على رمال شاطئ بالقرب من بندر عباس، إيران، في 31 مايو/ أيار 2026، بينما تظهر سفينة في مضيق هرمز

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست، المجر

لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Filippov
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لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست، المجر

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