الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

صورة من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
صورة من فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
صورة لأفراد من البحرية المكسيكية يزيلون طحالب "السرجس" من شاطئ "بلايا ديل كارمن"، المكسيك
صورة لأفراد من البحرية المكسيكية يزيلون طحالب "السرجس" من شاطئ "بلايا ديل كارمن"، المكسيك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين، في سان بطرسبورغ، روسيا، ويظهر على اليمين فو هوا، المدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية بقصر قسطنطين، في سان بطرسبورغ، روسيا، ويظهر على اليمين فو هوا، المدير العام لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية
مزارع يعمل في حقل أرز بينما يقذف بركان جبل "مارابي" الرماد البركاني، كما يُرى من "باتوسانغكار" في تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا
مزارع يعمل في حقل أرز بينما يقذف بركان جبل "مارابي" الرماد البركاني، كما يُرى من "باتوسانغكار" في تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية، إندونيسيا
والدة جندي متخرج حديثًا في قوات المشاة في جامو وكشمير، تقبل رأس ابنها خلال عرض التخرج في مركز تدريب على مشارف سريناغار، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية
والدة جندي متخرج حديثًا في قوات المشاة في جامو وكشمير، تقبل رأس ابنها خلال عرض التخرج في مركز تدريب على مشارف سريناغار، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية
رجل يقوم بتعقيم مبنى كإجراء وقائي ضد الأمراض التي ينقلها البعوض، في دكا، بنغلاديش
رجل يقوم بتعقيم مبنى كإجراء وقائي ضد الأمراض التي ينقلها البعوض، في دكا، بنغلاديش
الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، يزور مدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الكوري، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها
الزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، يزور مدرسة تدريب الكوادر المركزية لحزب العمال الكوري، في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها
ظهور القمر فوق المباني في شارع "فيرنادسكي" بالعاصمة الروسية موسكو
ظهور القمر فوق المباني في شارع "فيرنادسكي" بالعاصمة الروسية موسكو
المخرج ستيفن سبيلبرغ، وأعضاء فريق التمثيل وايت راسل، وإيف هيوسون، وإيميلي بلانت، وكولين فيرث، يتفاعلون مع انزلاق كاتب السيناريو ديفيد كوب، خلال العرض الأول لفيلم سبيلبرغ الجديد "يوم الكشف"، لندن، بريطانيا
المخرج ستيفن سبيلبرغ، وأعضاء فريق التمثيل وايت راسل، وإيف هيوسون، وإيميلي بلانت، وكولين فيرث، يتفاعلون مع انزلاق كاتب السيناريو ديفيد كوب، خلال العرض الأول لفيلم سبيلبرغ الجديد "يوم الكشف"، لندن، بريطانيا
متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ"إيبولا"، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا
متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ"إيبولا"، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا
سكان محليون خلال إنقاذهم مواطنا أجنبيا من حريق فندق في نيودلهي، الهند
سكان محليون خلال إنقاذهم مواطنا أجنبيا من حريق فندق في نيودلهي، الهند
ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفقة جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية، في زيارة لموقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برفقة جمعية الصليب الأحمر الإقليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية، في زيارة لموقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية
صورة تظهر اقتياد أحد آخر قطعان الخيول البرية في القارة الأوروبية إلى ساحة بالقرب من محميتها الطبيعية في دولمن، ألمانيا، للإمساك بالفحول الصغيرة لضمان استمرار وجود القطيع الذي يعود تاريخه إلى قرون
صورة تظهر اقتياد أحد آخر قطعان الخيول البرية في القارة الأوروبية إلى ساحة بالقرب من محميتها الطبيعية في دولمن، ألمانيا، للإمساك بالفحول الصغيرة لضمان استمرار وجود القطيع الذي يعود تاريخه إلى قرون
خيالة الشرطة الإسرائيلية خلال قيامها بتفريق يهود متشددين كانوا يغلقون طريقًا خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس
خيالة الشرطة الإسرائيلية خلال قيامها بتفريق يهود متشددين كانوا يغلقون طريقًا خلال احتجاج على التجنيد الإجباري في القدس
عائلة تجلس على رمال شاطئ بالقرب من بندر عباس، إيران، في 31 مايو/ أيار 2026، بينما تظهر سفينة في مضيق هرمز
عائلة تجلس على رمال شاطئ بالقرب من بندر عباس، إيران، في 31 مايو/ أيار 2026، بينما تظهر سفينة في مضيق هرمز
لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست، المجر
لاعبو باريس سان جيرمان، مع كأس الفائز بدوري أبطال أوروبا 2025/2026، بعد فوزهم في المباراة النهائية للدوري في بودابست، المجر