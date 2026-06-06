الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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متظاهر كيني، خلال مشاركته في احتجاج ضد خطة الحجر الصحي، التي تدعمها الولايات المتحدة لمرضى الـ"إيبولا"، والتي تقضي بإنشاء منشأة تضم 50 سريرا في قاعدة جوية كينية، كان من المقرر أن تستضيف أمريكيين تعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك في بلدة نانيوكي، بمقاطعة لايكيبيا، كينيا