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إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار جماعي بولاية أوهايو الأمريكية - فيديو
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار جماعي بولاية أوهايو الأمريكية - فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من موقع مهرجان في مدينة توليدو بولاية أوهايو، ونُقل على إثره العديد من المصابين إلى... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T01:10+0000
2026-06-07T02:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت شرطة توليدو عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 5:37 مساءً تقريباً [21:37 بتوقيت غرينتش]، استجاب عناصر شرطة توليدو لبلاغ عن تعرض شخص لإطلاق نار في منطقة شارع ديلاوير وشارع غلينوود بالقرب من مهرجان أولد ويست إيند.وأضافت الشرطة أنه عند وصولها اكتشف الضابط وجود ضحايا متعددين لإطلاق النار".وتابعت الشرطة، أنه "تم نقل العديد من الضحايا إلى منشآت طبية قريبة لتلقي العلاج".ولم تحدد الشرطة العدد الدقيق للمصابين، كما لم تفصح عما إذا كان هناك أي وفيات جراء الحادث، إلا أنها أوضحت أن عملية البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم المتورطين في الحادث لا تزال مستمرة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار جماعي بولاية أوهايو الأمريكية - فيديو

01:10 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 02:10 GMT 07.06.2026)
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
أفادت الشرطة الأميركية، اليوم الأحد، بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من موقع مهرجان في مدينة توليدو بولاية أوهايو، ونُقل على إثره العديد من المصابين إلى المستشفيات.
وذكرت شرطة توليدو عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة 5:37 مساءً تقريباً [21:37 بتوقيت غرينتش]، استجاب عناصر شرطة توليدو لبلاغ عن تعرض شخص لإطلاق نار في منطقة شارع ديلاوير وشارع غلينوود بالقرب من مهرجان أولد ويست إيند.
وأضافت الشرطة أنه عند وصولها اكتشف الضابط وجود ضحايا متعددين لإطلاق النار".
وتابعت الشرطة، أنه "تم نقل العديد من الضحايا إلى منشآت طبية قريبة لتلقي العلاج".
ولم تحدد الشرطة العدد الدقيق للمصابين، كما لم تفصح عما إذا كان هناك أي وفيات جراء الحادث، إلا أنها أوضحت أن عملية البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم المتورطين في الحادث لا تزال مستمرة.
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