https://sarabic.ae/20260607/إعلام-ترامب-يعتزم-الاتصال-بنتنياهو-الآن-ويطلب-منه-عدم-الرد-1114151981.html
إعلام: ترامب يعتزم الاتصال بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد
إعلام: ترامب يعتزم الاتصال بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، وذلك عقب إطلاقها الصواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت شبكة "فوكس... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T20:49+0000
2026-06-07T20:49+0000
2026-06-07T20:49+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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وقال أحد مذيعي "فوكس نيوز" على الهواء: "أخبرني ترامب أنه سينصح إيران بقوله: "لقد أطلقتم صواريخكم بالفعل، وهذا يكفي. عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقاً".وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على إيران.وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا ردّت إسرائيل على هجوم إيراني، فإن الوضع "سيستمر كما كان عليه الحال خلال السنوات الـ 47 الماضية أو السنوات الـ 3000 الماضية".وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأنه لا يرغب في انهياره.وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع مراسل موقع "أكسيوس"، نُشرت مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقًا جيدًا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.كما أكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.
https://sarabic.ae/20260607/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-في-إسرائيل-ويهدد-بتوسيع-الرد---عاجل-1114150637.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
إعلام: ترامب يعتزم الاتصال بنتنياهو الآن ويطلب منه عدم الرد
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات وإبرام اتفاق، وذلك عقب إطلاقها الصواريخ باتجاه إسرائيل، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن الرئيس الأميركي.
وقال أحد مذيعي "فوكس نيوز" على الهواء: "أخبرني ترامب أنه سينصح إيران بقوله: "لقد أطلقتم صواريخكم بالفعل، وهذا يكفي. عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقاً".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويطلب منه عدم الرد على إيران.
وكتب الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أخبرني الرئيس ترامب: سأتصل بنتنياهو الآن وأطلب منه عدم الرد".
وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا ردّت إسرائيل على هجوم إيراني، فإن الوضع "سيستمر كما كان عليه الحال خلال السنوات الـ 47 الماضية أو السنوات الـ 3000 الماضية".
وسط تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأنه لا يرغب في انهياره.
وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع مراسل موقع "أكسيوس"، نُشرت مقتطفات منها على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. سيكون اتفاقًا جيدًا. لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًا على اعتراض التهديدات
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "تم سماع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.
كما أكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.