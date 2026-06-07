https://sarabic.ae/20260607/القوة-الجوية-العراقية-تنفي-صحة-تقرير-أمريكي-بشأن-قدرات-وجاهزية-طائراتها-من-طراز-إف-16-1114148236.html

القوة الجوية العراقية تنفي صحة تقرير أمريكي بشأن قدرات وجاهزية طائراتها من طراز "إف-16"

القوة الجوية العراقية تنفي صحة تقرير أمريكي بشأن قدرات وجاهزية طائراتها من طراز "إف-16"

سبوتنيك عربي

وصفت قيادة القوة الجوية العراقية، اليوم الأحد، تقرير صادر عن مجلة "فوربس" الأمريكية حول قدرات وجاهزية طائرات "إف-16" التابعة لها بأنه "تقرير يفتقر للدقة وجاء... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T18:31+0000

2026-06-07T18:31+0000

2026-06-07T18:31+0000

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وذكرت قيادة القوة الجوي في بيان: "تود قيادة القوة الجوية العراقية أن تعقب على التقرير الصادر عن مجلة 'فوربس' الأمريكية بتاريخ 28 أيار(مايو) 2026، والذي تناول قدرات وجاهزية طائرات 'إف-16' العائدة لقواتنا الجوية. وبناءً على المسؤولية الوطنية والمهنية، نؤكد أن التقرير المذكور افتقر إلى الدقة في معلوماته، وجاء مجافياً للواقع، مما استوجب هذا التصريح الرسمي لتصويب المغالطات، ودعوة وسائل الإعلام العالمية إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة".وأوضح البيان أن "دور الشركة الأجنبية المتعاقدة يقتصر على الإشراف وتأمين قطع الغيار التي يطلبها فنيو القوة الجوية العراقية، وليس إدارة الجهد الفني المباشر"، مؤكدًا أن الجاهزية والفاعلية القتالية لطائرات إف-16 العراقية لا تحتاج إلى تخمينات.وأكدت قيادة القوة الجوية العراقية أنها "مستمرة، وحتى هذه اللحظة، بتنفيذ جميع الواجبات الموكلة إليها لحماية سماء الوطن، وتمتلك رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز أسرابها المقاتلة بطائرات ومعدات حديثة من مناشئ عالمية رصينة ومتنوعة، بما يضمن سيادة العراق وحماية شعبه من أي اعتداء".وزعم التقرير أن الأسطول العراقي واجه مشاكل مزمنة في الاستعداد، كما تعرض لعمليات إيقاف عن العمل متكررة.

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