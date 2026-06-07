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بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي: منصة خليجية لتمكين المرأة... صور وفيديو
بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي: منصة خليجية لتمكين المرأة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
استضافت دبي مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، تحت رعاية مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، في خطوة نوعية لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في منطقة الخليج. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وشكّل المؤتمر الذي جمع نخبة من القيادات النسائية، وصانعات القرار، ورائدات الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، منصة استراتيجية لتوحيد الجهود، والانتقال من مرحلة التمكين إلى مرحلة "تعظيم القيمة الاقتصادية".من جانبها، أشارت عضوة مجلس النواب من مملكة البحرين، النائبة بسمة عبد الكريم مبارك، إلى أهمية التوقيت والمنهجية المتبعة، موضحةً: "اليوم نشهد عملا اقتصاديا قائما على الذكاء والجدية، لقد أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها على مستوى الخليج، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعاون مثمر يمهد لتأسيس مؤسسة المرأة الريادية الخليجية، وهو ما نعهده دائما في دولة الإمارات من رؤية واضحة للمرأة المتمكنة في القطاعات المالية والرقمية".وقد شاركت سيدة الأعمال من قطر، خديجة بو حليقة، في ذات السياق، مؤكدةً على أهمية هذه المنصات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي للمرأة العربية، معربةً عن تطلعها لمشاركة الخبرات وتبادل الرؤى في جلسات المؤتمر.واستعرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية أرقاما تعكس أثر السياسات الوطنية في دعم المرأة، والتي ترسم ملامح واضحة لما يمكن تحقيقه خليجيا، إذ قالت ممثلة الوزارة إنه تم تأسيس 570 شركة لمواطنات في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع نمو بنسبة +28% في قطاع رائدات الأعمال منذ عام 2022.ووصلت حصة النساء في التراخيص التجارية في الدولة إلى 21%، مع تسجيل 289,946 رخصة تجارية تملكها نساء (حسب معطيات سبتمبر/أيلول 2025)، وبلغت قيمة الأسهم التي تملكها النساء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 33 مليار درهم، ما يعكس الثقة والقدرة على الاستثمار.وخلال المؤتمر، تم استعراض مبادرات متكاملة تشمل 10 برامج رئيسية لدعم المشاركة الاقتصادية، وتقديم تسهيلات تمويلية عبر صناديق استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار للمصغرات الرقمية، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات.واختتم مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" في دبي فعالياته بالتأكيد أن القيمة الحقيقية للمبادرات لا تكمن في عددها، بل في ترابطها ضمن منظومة عمل شاملة تبدأ من الجاهزية والسياسات، مرورا بالتمويل، وصولا إلى الوصول للأسواق، لتكون بذلك "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" حجر زاوية في مستقبل الاقتصاد الخليجي والعالمي المشترك.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي: منصة خليجية لتمكين المرأة... صور وفيديو

11:05 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 11:09 GMT 07.06.2026)
© Sputnik . basel shartouhدبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
دبي تستضيف مؤتمر بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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استضافت دبي مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، تحت رعاية مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، في خطوة نوعية لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في منطقة الخليج.
وشكّل المؤتمر الذي جمع نخبة من القيادات النسائية، وصانعات القرار، ورائدات الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، منصة استراتيجية لتوحيد الجهود، والانتقال من مرحلة التمكين إلى مرحلة "تعظيم القيمة الاقتصادية".

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، أكدت سيدة الأعمال ومديرة المؤتمر، رجاء الحساني، أن الهدف الجوهري للمؤتمر يتجاوز مجرد الحوار، قائلة: "الفكرة تكمن في توحيد مشاريع المرأة بحيث تمكّن المرأة أختها، نحن نعمل على تبادل الشراكات والخبرات، وخلق منظومة تمكين داخلي بين سيدات الأعمال والمستثمرات وصاحبات القرار في دول مجلس التعاون، لنخرج بإنجازات ملموسة تخدم المرأة والمجتمع ككل".

© Sputnik . basel shartouhدبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
دبي تستضيف مؤتمر بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
دبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
© Sputnik . basel shartouh
من جانبها، أشارت عضوة مجلس النواب من مملكة البحرين، النائبة بسمة عبد الكريم مبارك، إلى أهمية التوقيت والمنهجية المتبعة، موضحةً: "اليوم نشهد عملا اقتصاديا قائما على الذكاء والجدية، لقد أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها على مستوى الخليج، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعاون مثمر يمهد لتأسيس مؤسسة المرأة الريادية الخليجية، وهو ما نعهده دائما في دولة الإمارات من رؤية واضحة للمرأة المتمكنة في القطاعات المالية والرقمية".

بدورها، ركّزت وزيرة الاتصالات العمانية السابقة، عزة الإسماعيلي، على التحول في طبيعة السؤال المطروح، إذ صرحت: "هذه فرصة تاريخية للمرأة العربية والخليجية بشكل خاص، دولنا استثمرت بقوة في البنية التحتية الرقمية، واليوم لم يعد السؤال: هل ستشارك المرأة في القطاع الرقمي؟، بل السؤال هو: كيف نعظم القيمة الاقتصادية لهذه المشاركة؟، لنخلق قصص نجاح حقيقية ملموسة".

© Sputnik . basel shartouhدبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
دبي تستضيف مؤتمر بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
دبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
© Sputnik . basel shartouh
وقد شاركت سيدة الأعمال من قطر، خديجة بو حليقة، في ذات السياق، مؤكدةً على أهمية هذه المنصات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي للمرأة العربية، معربةً عن تطلعها لمشاركة الخبرات وتبادل الرؤى في جلسات المؤتمر.
واستعرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية أرقاما تعكس أثر السياسات الوطنية في دعم المرأة، والتي ترسم ملامح واضحة لما يمكن تحقيقه خليجيا، إذ قالت ممثلة الوزارة إنه تم تأسيس 570 شركة لمواطنات في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع نمو بنسبة +28% في قطاع رائدات الأعمال منذ عام 2022.
© Sputnik . basel shartouhدبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
دبي تستضيف مؤتمر بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
دبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
© Sputnik . basel shartouh
ووصلت حصة النساء في التراخيص التجارية في الدولة إلى 21%، مع تسجيل 289,946 رخصة تجارية تملكها نساء (حسب معطيات سبتمبر/أيلول 2025)، وبلغت قيمة الأسهم التي تملكها النساء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 33 مليار درهم، ما يعكس الثقة والقدرة على الاستثمار.
وخلال المؤتمر، تم استعراض مبادرات متكاملة تشمل 10 برامج رئيسية لدعم المشاركة الاقتصادية، وتقديم تسهيلات تمويلية عبر صناديق استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار للمصغرات الرقمية، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات.
© Sputnik . basel shartouhدبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
دبي تستضيف مؤتمر بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
دبي تستضيف مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، الإمارات العربية المتحدة، 7 يونيو/ حزيران 2026
© Sputnik . basel shartouh
واختتم مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" في دبي فعالياته بالتأكيد أن القيمة الحقيقية للمبادرات لا تكمن في عددها، بل في ترابطها ضمن منظومة عمل شاملة تبدأ من الجاهزية والسياسات، مرورا بالتمويل، وصولا إلى الوصول للأسواق، لتكون بذلك "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" حجر زاوية في مستقبل الاقتصاد الخليجي والعالمي المشترك.
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