https://sarabic.ae/20260607/بوابة-المرأة-نحو-الاقتصاد-الرقمي-منصة-خليجية-لتمكين-المرأة-صور-وفيديو-1114138532.html

بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي: منصة خليجية لتمكين المرأة... صور وفيديو

بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي: منصة خليجية لتمكين المرأة... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

استضافت دبي مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي"، تحت رعاية مؤسسة الشيخة وفاء بنت حميد المعلا، في خطوة نوعية لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة في منطقة الخليج. 07.06.2026, سبوتنيك عربي

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وشكّل المؤتمر الذي جمع نخبة من القيادات النسائية، وصانعات القرار، ورائدات الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، منصة استراتيجية لتوحيد الجهود، والانتقال من مرحلة التمكين إلى مرحلة "تعظيم القيمة الاقتصادية".من جانبها، أشارت عضوة مجلس النواب من مملكة البحرين، النائبة بسمة عبد الكريم مبارك، إلى أهمية التوقيت والمنهجية المتبعة، موضحةً: "اليوم نشهد عملا اقتصاديا قائما على الذكاء والجدية، لقد أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها على مستوى الخليج، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تعاون مثمر يمهد لتأسيس مؤسسة المرأة الريادية الخليجية، وهو ما نعهده دائما في دولة الإمارات من رؤية واضحة للمرأة المتمكنة في القطاعات المالية والرقمية".وقد شاركت سيدة الأعمال من قطر، خديجة بو حليقة، في ذات السياق، مؤكدةً على أهمية هذه المنصات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي للمرأة العربية، معربةً عن تطلعها لمشاركة الخبرات وتبادل الرؤى في جلسات المؤتمر.واستعرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية أرقاما تعكس أثر السياسات الوطنية في دعم المرأة، والتي ترسم ملامح واضحة لما يمكن تحقيقه خليجيا، إذ قالت ممثلة الوزارة إنه تم تأسيس 570 شركة لمواطنات في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع نمو بنسبة +28% في قطاع رائدات الأعمال منذ عام 2022.ووصلت حصة النساء في التراخيص التجارية في الدولة إلى 21%، مع تسجيل 289,946 رخصة تجارية تملكها نساء (حسب معطيات سبتمبر/أيلول 2025)، وبلغت قيمة الأسهم التي تملكها النساء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 33 مليار درهم، ما يعكس الثقة والقدرة على الاستثمار.وخلال المؤتمر، تم استعراض مبادرات متكاملة تشمل 10 برامج رئيسية لدعم المشاركة الاقتصادية، وتقديم تسهيلات تمويلية عبر صناديق استثمارية تصل إلى 50 مليون دولار للمصغرات الرقمية، بالإضافة إلى برامج لبناء القدرات.واختتم مؤتمر "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" في دبي فعالياته بالتأكيد أن القيمة الحقيقية للمبادرات لا تكمن في عددها، بل في ترابطها ضمن منظومة عمل شاملة تبدأ من الجاهزية والسياسات، مرورا بالتمويل، وصولا إلى الوصول للأسواق، لتكون بذلك "بوابة المرأة نحو الاقتصاد الرقمي" حجر زاوية في مستقبل الاقتصاد الخليجي والعالمي المشترك.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

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