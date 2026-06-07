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تصويت... بعد الرد الإيراني على إسرائيل هل ما زالت فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن قائمة؟
تصويت... بعد الرد الإيراني على إسرائيل هل ما زالت فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن قائمة؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "سُمع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.بدورها، قالت وسائل إعلام إيرانية: "إن القصف جاء ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار توسعت لتشمل مستوطنات ومناطق إضافية في شمال فلسطين المحتلة.تصويت... بعد الرد الإيراني على إسرائيل هل ما زالت فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن قائمة؟
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تصويت... بعد الرد الإيراني على إسرائيل هل ما زالت فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن قائمة؟

20:19 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitشخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
شخص ينظر إلى مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه "سُمع دوي انفجارات في مدينة حيفا، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق متعددة"، مؤكدًا أن منظوماته الدفاعية في حالة تشغيل كامل للتعامل مع التطورات الميدانية الجارية.
كما أكد الجيش الإسرائيلي، إطلاق دفعة صواريخ إضافية على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إطلاق النار من طرف إيران بمثابة إعلان عن استئناف الحرب.
بدورها، قالت وسائل إعلام إيرانية: "إن القصف جاء ردًا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت"، لافتة إلى أن صفارات الإنذار توسعت لتشمل مستوطنات ومناطق إضافية في شمال فلسطين المحتلة.

تصويت... بعد الرد الإيراني على إسرائيل هل ما زالت فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن قائمة؟

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