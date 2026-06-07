https://sarabic.ae/20260607/روسيا-و6-دول-في-أوبك-تقرر-زيادة-إنتاج-النفط--1114145396.html
روسيا و6 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط
روسيا و6 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط
سبوتنيك عربي
قررت روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، الأعضاء في أوبك+، زيادة إنتاج النفط ابتداءً من يوليو/تموز، وذلك وفقًا لبيان صادر عن... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T15:36+0000
2026-06-07T15:36+0000
2026-06-07T15:36+0000
العالم
اوبك
روسيا
قطاع الطاقة
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وجاء في البيان: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، إضافةً إلى التعديلات الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023".وسُمح لروسيا بزيادة الإنتاج، في يوليو/تموز، إلى 9.824 مليون برميل يوميًا، وللكويت والعراق وعُمان مجتمعةً إلى 7.853 مليون برميل يوميًا، وللسعودية إلى 10.353 مليون برميل يوميًا، ولكازاخستان إلى 1.608 مليون برميل يوميًا، وللجزائر إلى 995 ألف برميل يوميًا. وسيعقد الاجتماع القادم في 5 يوليو/تموز. وتفرض سبع دول من "أوبك+" قيودًا طوعية إضافية إلى جانب الحصص العامة المنصوص عليها في الاتفاقية. وبدءًا من أبريل/نيسان 2025، ستلغي هذه الدول هذه القيود تدريجيًا، وستناقش خطط الإنتاج شهريًا. ونظرًا للوضع في الشرق الأوسط، انخفض إنتاج النفط في المنطقة، لذا فإن نموه فعليًا "على الورق فقط".
https://sarabic.ae/20260513/تحت-وطأة-التصعيد-أوبك-تكشف-عن-خفض-حاد-لإنتاج-النفط-في-دول-الخليج-العربية-1113376418.html
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العالم, اوبك, روسيا, قطاع الطاقة
العالم, اوبك, روسيا, قطاع الطاقة
روسيا و6 دول في "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط
قررت روسيا والسعودية والعراق وكازاخستان والكويت والجزائر وسلطنة عُمان، الأعضاء في أوبك+، زيادة إنتاج النفط ابتداءً من يوليو/تموز، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المنظمة عقب اجتماعها اليوم.
وجاء في البيان: "في إطار التزامها الجماعي بالحفاظ على استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، إضافةً إلى التعديلات الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان 2023".
وسُمح لروسيا بزيادة الإنتاج، في يوليو/تموز، إلى 9.824 مليون برميل يوميًا، وللكويت والعراق وعُمان مجتمعةً إلى 7.853 مليون برميل يوميًا، وللسعودية إلى 10.353 مليون برميل يوميًا، ولكازاخستان إلى 1.608 مليون برميل يوميًا، وللجزائر إلى 995 ألف برميل يوميًا.
أكدت الدول الأعضاء في "أوبك+" خططها لتعويض فائض الإنتاج بدءًا من يناير/كانون الثاني 2024، وتمديد هذه الفترة حتى نهاية عام 2026. واتفقت على مراقبة وتقييم وضع السوق واتخاذ القرارات بناءً على ذلك.
وسيعقد الاجتماع القادم في 5 يوليو/تموز. وتفرض سبع دول من "أوبك+" قيودًا طوعية إضافية إلى جانب الحصص العامة المنصوص عليها في الاتفاقية. وبدءًا من أبريل/نيسان 2025، ستلغي هذه الدول هذه القيود تدريجيًا، وستناقش خطط الإنتاج شهريًا.
ونظرًا للوضع في الشرق الأوسط، انخفض إنتاج النفط في المنطقة، لذا فإن نموه فعليًا "على الورق فقط".