بوتين: روسيا تواصل تحديث وتطوير قواتها النووية الاستراتيجية - عاجل
تحت وطأة التصعيد.. "أوبك" تكشف عن خفض حاد لإنتاج النفط في دول الخليج العربية
كشف تقرير صادر عن تحالف "أوبك" قيام مجموعة من دول الخليج بخفض حاد لإنتاجهم النفطي، وذلك بسبب الصراع الحاصل في الشرق الاوسط. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة خرج
كشف تقرير صادر عن تحالف "أوبك" قيام مجموعة من دول الخليج بخفض حاد لإنتاجهم النفطي، وذلك بسبب الصراع الحاصل في الشرق الاوسط.
في الشهرين اللذين أعقبا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، خفّضت السعودية إنتاجها النفطي بنحو 1.5 مرة، ليصل إلى 6.768 مليون برميل يوميًا. وخفّض العراق إنتاجه بثلاث مرات، ليصل إلى 1.389 مليون برميل يوميًا.

وخفّضت الكويت إنتاجها بـ 4.3 مرة، ليصل إلى 600 ألف برميل يوميًا. وخفّضت إيران إنتاجها بنسبة 12%، ليصل إلى 2.854 مليون برميل يوميًا، مقارنةً بشهر فبراير/ شباط، وفقًا لتقرير أوبك الصادر في مايو/ أيار الجاري.

وفي أبريل/نيسان وحده، شهدت هذه الدول مجتمعةً انخفاضًا في إنتاجها النفطي بلغ 2.021 مليون برميل يوميًا مقارنةً بشهر مارس/ آذار الفائت. وشكّلت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، ما يقرب من نصف هذا الحجم، وفقا للتقرير.
أما البحرين، العضو في اتفاقية "أوبك+" وليست عضوًا في "أوبك"، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضًا في إنتاجها بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 55 ألف برميل يوميًا، خلال شهرين. وفي أبريل، خسرت البلاد ما يقرب من 26 ألف برميل يوميًا من إنتاجها.
إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"
وحافظت سلطنة عمان، وهي عضو آخر في تحالف "أوبك+" في الشرق الأوسط، على إنتاجها عند ما يزيد قليلاً عن 800 ألف برميل يومياً.
في غضون ذلك، شهدت الإمارات العربية المتحدة انتعاشا في إنتاج النفط خلال شهر أبريل/نيسان، إذ بلغ 2.023 مليون برميل يومياً. وكان إنتاجها في مارس/آذار أقل بنسبة 1.8 مرة من إنتاجها في فبراير/شباط، إذ بلغ 1.892 مليون برميل يومياً. وقررت الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارا من الأول من مايو/أيار.
وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 1.17 مليون برميل يوميا، متوقعة أن يبلغ إجمالي الطلب 106.33 مليون برميل يوميا.
