تحت وطأة التصعيد.. "أوبك" تكشف عن خفض حاد لإنتاج النفط في دول الخليج العربية

سبوتنيك عربي

كشف تقرير صادر عن تحالف "أوبك" قيام مجموعة من دول الخليج بخفض حاد لإنتاجهم النفطي، وذلك بسبب الصراع الحاصل في الشرق الاوسط. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T13:23+0000

في الشهرين اللذين أعقبا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، خفّضت السعودية إنتاجها النفطي بنحو 1.5 مرة، ليصل إلى 6.768 مليون برميل يوميًا. وخفّض العراق إنتاجه بثلاث مرات، ليصل إلى 1.389 مليون برميل يوميًا.وفي أبريل/نيسان وحده، شهدت هذه الدول مجتمعةً انخفاضًا في إنتاجها النفطي بلغ 2.021 مليون برميل يوميًا مقارنةً بشهر مارس/ آذار الفائت. وشكّلت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، ما يقرب من نصف هذا الحجم، وفقا للتقرير.أما البحرين، العضو في اتفاقية "أوبك+" وليست عضوًا في "أوبك"، فقد شهدت هي الأخرى انخفاضًا في إنتاجها بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 55 ألف برميل يوميًا، خلال شهرين. وفي أبريل، خسرت البلاد ما يقرب من 26 ألف برميل يوميًا من إنتاجها.وحافظت سلطنة عمان، وهي عضو آخر في تحالف "أوبك+" في الشرق الأوسط، على إنتاجها عند ما يزيد قليلاً عن 800 ألف برميل يومياً.في غضون ذلك، شهدت الإمارات العربية المتحدة انتعاشا في إنتاج النفط خلال شهر أبريل/نيسان، إذ بلغ 2.023 مليون برميل يومياً. وكان إنتاجها في مارس/آذار أقل بنسبة 1.8 مرة من إنتاجها في فبراير/شباط، إذ بلغ 1.892 مليون برميل يومياً. وقررت الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ اعتبارا من الأول من مايو/أيار.وخفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 1.17 مليون برميل يوميا، متوقعة أن يبلغ إجمالي الطلب 106.33 مليون برميل يوميا.

سبوتنيك عربي

