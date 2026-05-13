إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"
أكدت إيران أن "البقعة النفطية التي رُصدت في مياه الخليج قرب جزيرة "خرج"، يُرجّح أنها ناجمة عن قيام ناقلة نفط أجنبية بتصريف مياه صرف ملوثة في البحر، وليس نتيجة...
أكدت إيران أن "البقعة النفطية التي رُصدت في مياه الخليج قرب جزيرة "خرج"، يُرجّح أنها ناجمة عن قيام ناقلة نفط أجنبية بتصريف مياه صرف ملوثة في البحر، وليس نتيجة تسرب من المنشآت النفطية الإيرانية"، وفق تعبيرها.
وقالت شينا أنصاري، نائبة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، إن "نتائج عمليات الرصد والمتابعة أظهرت عدم وجود أي تسرب نفطي من خطوط الأنابيب أو المرافق النفطية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "مصدر التلوث يعود على الأرجح إلى ناقلة غير إيرانية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وكانت شركة المواني النفطية الإيرانية، أعلنت الأحد الماضي، أن "فرق التفتيش لم ترصد أي مؤشرات على حدوث تسرب من الخزانات أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل أو الناقلات العاملة قرب جزيرة خرج".
وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية
من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة
".
وأضافت المصادر: "إيران أكدت لباكستان أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة".
وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.