إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260513/إيران-ترد-على-تقارير-بشأن-تسرب-نفطي-قبالة-جزيرة-خرج-1113366733.html
إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"
إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"
سبوتنيك عربي
أكدت إيران أن "البقعة النفطية التي رُصدت في مياه الخليج قرب جزيرة "خرج"، يُرجّح أنها ناجمة عن قيام ناقلة نفط أجنبية بتصريف مياه صرف ملوثة في البحر، وليس نتيجة... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T06:30+0000
2026-05-13T06:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_4e1cbac93ca92c72ac557b7a1fb66ea1.jpg
وقالت شينا أنصاري، نائبة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، إن "نتائج عمليات الرصد والمتابعة أظهرت عدم وجود أي تسرب نفطي من خطوط الأنابيب أو المرافق النفطية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "مصدر التلوث يعود على الأرجح إلى ناقلة غير إيرانية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وكانت شركة المواني النفطية الإيرانية، أعلنت الأحد الماضي، أن "فرق التفتيش لم ترصد أي مؤشرات على حدوث تسرب من الخزانات أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل أو الناقلات العاملة قرب جزيرة خرج".وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260419/إعلام-ترامب-رفض-فكرة-السيطرة-على-جزيرة-خرج-الإيرانية-لهذا-السبب--1112681530.html
https://sarabic.ae/20260403/إعلام-إيراني-ينفي-هبوط-جنود-أمريكيين-في-جزيرة-خرج-1112257904.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_56:0:1261:904_1920x0_80_0_0_fac7180c7ceee1fdd263e1cb6219a84f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران ترد على تقارير بشأن تسرب نفطي قبالة جزيرة "خرج"

06:30 GMT 13.05.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أكدت إيران أن "البقعة النفطية التي رُصدت في مياه الخليج قرب جزيرة "خرج"، يُرجّح أنها ناجمة عن قيام ناقلة نفط أجنبية بتصريف مياه صرف ملوثة في البحر، وليس نتيجة تسرب من المنشآت النفطية الإيرانية"، وفق تعبيرها.
وقالت شينا أنصاري، نائبة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة في إيران، إن "نتائج عمليات الرصد والمتابعة أظهرت عدم وجود أي تسرب نفطي من خطوط الأنابيب أو المرافق النفطية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "مصدر التلوث يعود على الأرجح إلى ناقلة غير إيرانية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وكانت شركة المواني النفطية الإيرانية، أعلنت الأحد الماضي، أن "فرق التفتيش لم ترصد أي مؤشرات على حدوث تسرب من الخزانات أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل أو الناقلات العاملة قرب جزيرة خرج".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب
19 أبريل, 06:52 GMT
وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".
وأضافت المصادر: "إيران أكدت لباكستان أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة".
وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".
صورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة خرج، إيران، بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
إعلام إيراني ينفي هبوط جنود أمريكيين في جزيرة "خرج"
3 أبريل, 13:39 GMT
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала