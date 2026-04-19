إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب
إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن فكرة مهاجمة جزيرة "خرج" الإيرانية، "خشية تكبده خسائر فادحة". 19.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقالت التقارير: "عارض ترامب إرسال القوات الأمريكية للاستيلاء على جزيرة "خرج"، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات بنجاح المهمة وأن الاستيلاء على الجزيرة سيضمن للولايات المتحدة الوصول إلى المضيق، إلا أنه كان قلقًا من أن تكون الخسائر الأمريكية مرتفعة بشكل غير مقبول".وكشفت المصادر أن ترمب "قاوم فكرة إرسال جنود أمريكيين للسيطرة على جزيرة "خرج"، رغم إبلاغه بأن المهمة ستنجح وأن الاستيلاء على الجزيرة سيمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى المضيق".وتعدّ جزيرة "خرج" مركزا بحريا يقع شمالي الخليج العربي، وتضم أكبر محطة نفطية في إيران. وكان ترامب، صرّح سابقًا أنه لن يستبعد الاستيلاء على الجزيرة، التي تُعدّ الممر الرئيسي لصادرات الوقود الإيرانية.
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب

06:52 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 07:08 GMT 19.04.2026)
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن فكرة مهاجمة جزيرة "خرج" الإيرانية، "خشية تكبده خسائر فادحة".
وقالت التقارير: "عارض ترامب إرسال القوات الأمريكية للاستيلاء على جزيرة "خرج"، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات بنجاح المهمة وأن الاستيلاء على الجزيرة سيضمن للولايات المتحدة الوصول إلى المضيق، إلا أنه كان قلقًا من أن تكون الخسائر الأمريكية مرتفعة بشكل غير مقبول".

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن المصادر، أن ترامب كان يخشى أن تصبح القوات الأمريكية على الجزيرة، "فريسة سهلة" للإيرانيين.

وكشفت المصادر أن ترمب "قاوم فكرة إرسال جنود أمريكيين للسيطرة على جزيرة "خرج"، رغم إبلاغه بأن المهمة ستنجح وأن الاستيلاء على الجزيرة سيمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى المضيق".
قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل رغم المفاوضات
وتعدّ جزيرة "خرج" مركزا بحريا يقع شمالي الخليج العربي، وتضم أكبر محطة نفطية في إيران. وكان ترامب، صرّح سابقًا أنه لن يستبعد الاستيلاء على الجزيرة، التي تُعدّ الممر الرئيسي لصادرات الوقود الإيرانية.
إعلام إيراني ينفي هبوط جنود أمريكيين في جزيرة "خرج"
خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة
