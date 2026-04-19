إعلام: ترامب رفض فكرة السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية لهذا السبب
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن فكرة مهاجمة جزيرة "خرج" الإيرانية، "خشية تكبده خسائر فادحة".
2026-04-19T07:08+0000
06:52 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 07:08 GMT 19.04.2026)
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن فكرة مهاجمة جزيرة "خرج" الإيرانية، "خشية تكبده خسائر فادحة".
وقالت التقارير: "عارض ترامب إرسال القوات الأمريكية للاستيلاء على جزيرة "خرج"، على الرغم من أنه تلقى تأكيدات بنجاح المهمة وأن الاستيلاء على الجزيرة سيضمن للولايات المتحدة الوصول إلى المضيق، إلا أنه كان قلقًا من أن تكون الخسائر الأمريكية مرتفعة بشكل غير مقبول".
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن المصادر، أن ترامب كان يخشى أن تصبح القوات الأمريكية على الجزيرة، "فريسة سهلة" للإيرانيين.
وكشفت المصادر أن ترمب "قاوم فكرة إرسال جنود أمريكيين للسيطرة على جزيرة "خرج"، رغم إبلاغه بأن المهمة ستنجح وأن الاستيلاء على الجزيرة سيمنح الولايات المتحدة وصولًا إلى المضيق".
وتعدّ جزيرة "خرج" مركزا بحريا يقع شمالي الخليج العربي، وتضم أكبر محطة نفطية في إيران. وكان ترامب، صرّح سابقًا أنه لن يستبعد الاستيلاء على الجزيرة، التي تُعدّ الممر الرئيسي لصادرات الوقود الإيرانية.