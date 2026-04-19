قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل رغم المفاوضات

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قتالي كامل"، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لحل... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T06:27+0000

وقال قاليباف: "لا نثق بالعدو. حتى الآن، ونحن نجلس هنا، قد تندلع الحرب. القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى على الأرض".وأردف قاليباف، في حديث لقناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية: "لا نعتقد أن تفاوضنا يعني أن القوات المسلحة غير مستعدة... على العكس من ذلك، فمثل الناس في الشوارع، فإن قواتنا المسلحة مستعدة أيضًا".وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه "عندما لم يتمكن العدو من فرض مطالبه على الشعب الإيراني من خلال القوة العسكرية، ولم يستطع التأثير علينا بإنذاراته، ورأى أن القوات المسلحة الإيرانية ثابتة في ساحة المعركة، أرسل رسائل عبر دول مختلفة".وأكد أن إيران "قبلت وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة قبلت مطالبها"، على حد قوله.وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.إعلام: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الملف النوويترامب يصف إسرائيل بأنها "حليف عظيم لأمريكا يعرف كيف ينتصر"

