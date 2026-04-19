قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل رغم المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260419/قاليباف-القوات-المسلحة-الإيرانية-في-حالة-تأهب-قتالي-كامل-رغم-المفاوضات-1112680871.html
قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل رغم المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قتالي كامل"، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لحل... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102705/27/1027052726_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_2a1a5af399016496baf579d8b18c6074.jpg
وقال قاليباف: "لا نثق بالعدو. حتى الآن، ونحن نجلس هنا، قد تندلع الحرب. القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى على الأرض".وأردف قاليباف، في حديث لقناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية: "لا نعتقد أن تفاوضنا يعني أن القوات المسلحة غير مستعدة... على العكس من ذلك، فمثل الناس في الشوارع، فإن قواتنا المسلحة مستعدة أيضًا".وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه "عندما لم يتمكن العدو من فرض مطالبه على الشعب الإيراني من خلال القوة العسكرية، ولم يستطع التأثير علينا بإنذاراته، ورأى أن القوات المسلحة الإيرانية ثابتة في ساحة المعركة، أرسل رسائل عبر دول مختلفة".وأكد أن إيران "قبلت وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة قبلت مطالبها"، على حد قوله.وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.إعلام: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الملف النوويترامب يصف إسرائيل بأنها "حليف عظيم لأمريكا يعرف كيف ينتصر"
https://sarabic.ae/20260419/طهران-إيران-لا-تخطط-لنقل-اليورانيوم-المخصب-إلى-الولايات-المتحدة-1112679917.html
https://sarabic.ae/20260418/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إغلاق-هرمز-حتى-رفع-الحصار-الأمريكي-بالكامل-1112676347.html
الأخبار
ar_EG
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102705/27/1027052726_194:0:3309:2336_1920x0_80_0_0_0b317b5ea7031d466a0bc8b5720d2b77.jpg
1920
1920
true
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
تابعنا عبر
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قتالي كامل"، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وقال قاليباف: "لا نثق بالعدو. حتى الآن، ونحن نجلس هنا، قد تندلع الحرب. القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى على الأرض".

ونفى رئيس البرلمان الإيراني بأن المفاوضات الجارية "قد تؤدي إلى إهمال فيما يتعلق بالأمن القومي".

وأردف قاليباف، في حديث لقناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية: "لا نعتقد أن تفاوضنا يعني أن القوات المسلحة غير مستعدة... على العكس من ذلك، فمثل الناس في الشوارع، فإن قواتنا المسلحة مستعدة أيضًا".

وأكد أن طهران "لا تثق في خصومها"، محذرًا من أن "ردّ إيران سيكون سريعًا على أي عمل عدواني من جانب العدو".

مسؤول أمني إيراني يرتدي ملابس واقية يتجول في جزء من منشأة تحويل اليورانيوم خارج مدينة أصفهان الإيرانية، 30 مارس/ آذار 2005 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
طهران: إيران لا تخطط لنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة
04:34 GMT
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه "عندما لم يتمكن العدو من فرض مطالبه على الشعب الإيراني من خلال القوة العسكرية، ولم يستطع التأثير علينا بإنذاراته، ورأى أن القوات المسلحة الإيرانية ثابتة في ساحة المعركة، أرسل رسائل عبر دول مختلفة".

وتابع قاليباف: "الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية وخبرة وموارد متفوقة، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت منتصرة في الحرب الأخيرة، من خلال خوض حرب غير متكافئة ودحر العدو من خلال التخطيط والإعداد الدقيقين".

وأكد أن إيران "قبلت وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة قبلت مطالبها"، على حد قوله.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق "هرمز" حتى رفع الحصار الأمريكي بالكامل
أمس, 19:20 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ستعقد في إسلام آباد، على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل.
وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
إعلام: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الملف النووي
ترامب يصف إسرائيل بأنها "حليف عظيم لأمريكا يعرف كيف ينتصر"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала