قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قتالي كامل رغم المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قتالي كامل"، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لحل...
2026-04-19T06:27+0000
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن القوات المسلحة الإيرانية "في حالة تأهب قتالي كامل"، على الرغم من المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وقال قاليباف: "لا نثق بالعدو. حتى الآن، ونحن نجلس هنا، قد تندلع الحرب. القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى على الأرض".
ونفى رئيس البرلمان الإيراني بأن المفاوضات الجارية "قد تؤدي إلى إهمال فيما يتعلق بالأمن القومي".
وأردف قاليباف، في حديث لقناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية: "لا نعتقد أن تفاوضنا يعني أن القوات المسلحة غير مستعدة... على العكس من ذلك، فمثل الناس في الشوارع، فإن قواتنا المسلحة مستعدة أيضًا".
وأكد أن طهران "لا تثق في خصومها"، محذرًا من أن "ردّ إيران سيكون سريعًا على أي عمل عدواني من جانب العدو".
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه "عندما لم يتمكن العدو من فرض مطالبه على الشعب الإيراني من خلال القوة العسكرية، ولم يستطع التأثير علينا بإنذاراته، ورأى أن القوات المسلحة الإيرانية ثابتة في ساحة المعركة، أرسل رسائل عبر دول مختلفة".
وتابع قاليباف: "الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية وخبرة وموارد متفوقة، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت منتصرة في الحرب الأخيرة، من خلال خوض حرب غير متكافئة ودحر العدو من خلال التخطيط والإعداد الدقيقين".
وأكد أن إيران "قبلت وقف إطلاق النار لأن الولايات المتحدة قبلت مطالبها"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "جيو تي في" التلفزيونية الباكستانية، أن الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ستعقد في إسلام آباد، على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل.
وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات.