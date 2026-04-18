إعلام: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الملف النووي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن نحو 80% من البنود المتعلقة بالملف النووي. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T20:24+0000
وأضافت قناة "خبر ترك": "تنقسم عملية التفاوض إلى عدة مسارات، أحدها الملف النووي. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بالفعل بشأن 80% من بنود هذا الملف".
ووفقاً للمصادر، تستمر المفاوضات بشأن البنود المتبقية، مع استمرار التواصل بين الطرفين في إطار الحوار الجاري.
كما زعمت القناة أن إيران قد ترسل ما بين 440 و450 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، بما في ذلك تركيا أو باكستان.
أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، عن دراسته مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني، دون أن يتخذ ردا نهائيا بشأنها حتى الآن.
وقال في هذا السياق: "في الأيام الأخيرة، ومع وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران كوسيط في المفاوضات، قدّم الأمريكيون مقترحات جديدة، تدرسها إيران حاليا، ولم تردّ عليها بعد".
وتابع في بيان له، أن المفاوضات مع واشنطن التي جرت في باكستان، شهدت طرح مطالب "جديدة ومفرطة" من قبل الطرف المقابل، مؤكدا أن الوفد الإيراني تعامل معها بموقف حازم، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.
وفي سياق متصل، شدد مجلس الأمن القومي الإيراني، على أن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، محذرا من أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري الأمريكي"، فإن طهران قد تمنع أي فتح محدود أو مشروط للمضيق.
وقال: "بما أن غالبية المعدات اللازمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تُنقل عبر مضيق هرمز، وهو ما يُشكل تهديدا للأمن القومي لإيران ومنطقة الخليج، فإن طهران عازمة على ممارسة الإشراف والرقابة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائيا، وتحقيق سلام دائم في المنطقة".