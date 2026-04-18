إعلام: الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم بنود الملف النووي

أفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر، بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن نحو 80% من البنود المتعلقة بالملف النووي. 18.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت قناة "خبر ترك": "تنقسم عملية التفاوض إلى عدة مسارات، أحدها الملف النووي. وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم التوصل إلى اتفاق بالفعل بشأن 80% من بنود هذا الملف".ووفقاً للمصادر، تستمر المفاوضات بشأن البنود المتبقية، مع استمرار التواصل بين الطرفين في إطار الحوار الجاري.أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، عن دراسته مقترحات أمريكية جديدة نقلها قائد الجيش الباكستاني، دون أن يتخذ ردا نهائيا بشأنها حتى الآن.وقال في هذا السياق: "في الأيام الأخيرة، ومع وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران كوسيط في المفاوضات، قدّم الأمريكيون مقترحات جديدة، تدرسها إيران حاليا، ولم تردّ عليها بعد".وتابع في بيان له، أن المفاوضات مع واشنطن التي جرت في باكستان، شهدت طرح مطالب "جديدة ومفرطة" من قبل الطرف المقابل، مؤكدا أن الوفد الإيراني تعامل معها بموقف حازم، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.وقال: "بما أن غالبية المعدات اللازمة للقواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج تُنقل عبر مضيق هرمز، وهو ما يُشكل تهديدا للأمن القومي لإيران ومنطقة الخليج، فإن طهران عازمة على ممارسة الإشراف والرقابة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب نهائيا، وتحقيق سلام دائم في المنطقة".

https://sarabic.ae/20260418/ترامب-إيران-لا-يمكنها-ابتزاز-الولايات-المتحدة-عبر-هرمز--1112674664.html

