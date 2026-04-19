ترامب يصف إسرائيل بأنها حليف عظيم للولايات المتحدة يعرف كيف ينتصر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إسرائيل أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة الأمريكية، وأنها تعرف كيف تنتصر. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T03:13+0000

وأضاف ترامب على منصة "تروث سوشيال"، سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة الأمريكية".ولم يُدلِ الرئيس بمزيد من التفاصيل.وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/ نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.وأعلنت إيران، أمس السبت، استمرار إجراءاتها المشددة على مضيق هرمز بسبب الحصار الأميركي على موانئها بعد وقت قصير من الإعلان عن فتحه عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

