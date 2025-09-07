البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى السلام في الشرق الأوسط وكافة مناطق الصراع
© AP Photo / Gregorio Borgiaبابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر
© AP Photo / Gregorio Borgia
أطلق البابا ليو الرابع عشر دعوة مؤثرة للسلام في الأراضي المقدسة بالشرق الأوسط وجميع المناطق المتأثرة بالنزاعات، وذلك خلال صلوات اليوم الأحد التي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.
وكتب البابا عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد: "الله لا يرغب في الحرب، بل في السلام. إنه يدعم الذين يسعون لكسر حلقة الكراهية واختيار درب الحوار".
وفي ختام القداس، حث البابا ليو المؤمنين على مواصلة الصلاة من أجل شعوب الأراضي المقدسة وكل ركن في العالم يعاني من ويلات الحروب.
كما وجه البابا رسالة إلى قادة العالم، مؤكدا أن "الانتصارات الزائفة التي تتحقق عبر الأسلحة، بزرع الموت والدمار، هي هزائم حقيقية، ولا يمكن أن تحقق السلام أو الأمن على الإطلاق".
وكان البابا ليو الرابع عشر قد دعا، في خطاب له نهاية الشهر الماضي، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بإنهاء "العقاب الجماعي" والتهجير القسري للفلسطينيين، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في المنطقة.
وفي تصريحات أدلى بها من الفاتيكان نقلتها وسائل إعلام غربية، أكد البابا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، مشددا على أن "الدمار في غزة يجب أن يتوقف".
وأضاف: "أدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد للاستخدام غير المنضبط للقوة والنزوح القسري للفلسطينيين".
وجاءت تصريحات البابا في سياق تعليقه على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث انتقد بشدة سياسات "العقاب الجماعي"، مؤكدا أنها محظورة بموجب القانون الدولي.
كما حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات دون عوائق.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 26 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 158 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
