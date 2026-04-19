بابا الفاتيكان عن ترامب: لست مهتما بالدخول في جدال معه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
بابا الفاتيكان عن ترامب: لست مهتما بالدخول في جدال معه
سعى البابا ليو بابا الفاتيكان، أمس السبت، إلى التقليل من أهمية ‌الضجة حول خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب قائلا إن التقارير عن التعليقات التي أدلى بها... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي تصريحات ​للصحفيين ⁠باللغة الإنجليزية خلال رحلته الجوية إلى أنجولا في ثالث محطات جولته الطموح في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام، قال أول بابا أمريكي للفاتيكان إن التعليقات ‌التي أدلى بها قبل يومين في الكاميرون، والتي ‌قال فيها إن العالم "يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة"، لم تكن موجهة إلى ترامب.ورحّب نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، الذي انتقد تصريحات البابا الأسبوع الماضي، بالتعليقات الأحدث.وكتب فانس على ⁠منصة إكس "أنا ممتن ⁠للبابا ليو على هذا الكلام. فبينما تُؤجّج وسائل الإعلام الصراع باستمرار -ونعم، لقد حدثت وستحدث خلافات حقيقية- إلا أن الواقع غالبا ما يكون أكثر تعقيدا".وبينما كان البابا ليو ​يستعد لبدء جولته يوم الأحد الماضي، وصفه ترامب بأنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة، وسيئ للغاية في السياسة الخارجية" في منشور على تروث سوشال.وكان ترامب يرد على ما يبدو ‌على انتقادات ليو المتزايدة في الأسابيع القليلة الماضية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.وقال البابا أمس السبت "في الواقع، بدا الأمر وكأنني أحاول الدخول في ​جدال مع الرئيس، وأنا لست مهتما ⁠بلك على الإطلاق".وحافظ ليو، المولود في شيكاجو بالولايات المتحدة، على موقف متحفظ نسبيا بالنسبة لبابا الفاتيكان خلال ⁠الأشهر العشرة الأولى من توليه منصبه لكنه أظهر أسلوبا جديدا وواضحا في تصريحاته خلال جولته بأفريقيا حيث شجب بشدة الحروب وعدم ‌المساواة وانتقد قادة حول العالم.وتعد جولته في أفريقيا واحدة من أكثر الجولات تعقيدا التي يجرى تنظيمها لبابا للفاتيكان منذ عقود إذ من المقرر أن يقطع ما يقرب من 18 ألف كيلومتر عبر 18 رحلة جوية إلى 11 مدينة وبلدة في أربع دول.
02:07 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 03:08 GMT 19.04.2026)
سعى البابا ليو بابا الفاتيكان، أمس السبت، إلى التقليل من أهمية ‌الضجة حول خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب قائلا إن التقارير عن التعليقات التي أدلى بها حتى الآن خلال جولته الأفريقية "لم تكن دقيقة من كل النواحي".
وفي تصريحات ​للصحفيين ⁠باللغة الإنجليزية خلال رحلته الجوية إلى أنجولا في ثالث محطات جولته الطموح في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام، قال أول بابا أمريكي للفاتيكان إن التعليقات ‌التي أدلى بها قبل يومين في الكاميرون، والتي ‌قال فيها إن العالم "يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة"، لم تكن موجهة إلى ترامب.
وقال البابا ليو إن ذلك الخطاب "جرى إعداده قبل أسبوعين، أي قبل أن يعلق الرئيس بشأني وبشأن رسالة السلام التي أدعو لها".
ورحّب نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، الذي انتقد تصريحات البابا الأسبوع الماضي، بالتعليقات الأحدث.
وكتب فانس على ⁠منصة إكس "أنا ممتن ⁠للبابا ليو على هذا الكلام. فبينما تُؤجّج وسائل الإعلام الصراع باستمرار -ونعم، لقد حدثت وستحدث خلافات حقيقية- إلا أن الواقع غالبا ما يكون أكثر تعقيدا".
وبينما كان البابا ليو ​يستعد لبدء جولته يوم الأحد الماضي، وصفه ترامب بأنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة، وسيئ للغاية في السياسة الخارجية" في منشور على تروث سوشال.
وكان ترامب يرد على ما يبدو ‌على انتقادات ليو المتزايدة في الأسابيع القليلة الماضية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
البابا ليو الرابع عشر يدعو إلى السلام في الشرق الأوسط وكافة مناطق الصراع
7 سبتمبر 2025, 20:25 GMT
وقال البابا أمس السبت "في الواقع، بدا الأمر وكأنني أحاول الدخول في ​جدال مع الرئيس، وأنا لست مهتما ⁠بلك على الإطلاق".
وحافظ ليو، المولود في شيكاجو بالولايات المتحدة، على موقف متحفظ نسبيا بالنسبة لبابا الفاتيكان خلال ⁠الأشهر العشرة الأولى من توليه منصبه لكنه أظهر أسلوبا جديدا وواضحا في تصريحاته خلال جولته بأفريقيا حيث شجب بشدة الحروب وعدم ‌المساواة وانتقد قادة حول العالم.
وتعد جولته في أفريقيا واحدة من أكثر الجولات تعقيدا التي يجرى تنظيمها لبابا للفاتيكان منذ عقود إذ من المقرر أن يقطع ما يقرب من 18 ألف كيلومتر عبر 18 رحلة جوية إلى 11 مدينة وبلدة في أربع دول.
