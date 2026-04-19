بابا الفاتيكان عن ترامب: لست مهتما بالدخول في جدال معه
سعى البابا ليو بابا الفاتيكان، أمس السبت، إلى التقليل من أهمية الضجة حول خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن التقارير عن التعليقات التي أدلى بها...
https://sarabic.ae/20250907/البابا-ليو-الرابع-عشر-يدعو-إلى-السلام-في-الشرق-الأوسط-وكافة-مناطق-الصراع-1104603240.html
02:07 GMT 19.04.2026 (تم التحديث: 03:08 GMT 19.04.2026)
سعى البابا ليو بابا الفاتيكان، أمس السبت، إلى التقليل من أهمية الضجة حول خلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن التقارير عن التعليقات التي أدلى بها حتى الآن خلال جولته الأفريقية "لم تكن دقيقة من كل النواحي".
وفي تصريحات للصحفيين باللغة الإنجليزية خلال رحلته الجوية إلى أنجولا في ثالث محطات جولته الطموح في أفريقيا التي تستغرق 10 أيام، قال أول بابا أمريكي للفاتيكان إن التعليقات التي أدلى بها قبل يومين في الكاميرون، والتي قال فيها إن العالم "يجري تدميره على يد حفنة من الطغاة"، لم تكن موجهة إلى ترامب.
وقال البابا ليو إن ذلك الخطاب "جرى إعداده قبل أسبوعين، أي قبل أن يعلق الرئيس بشأني وبشأن رسالة السلام التي أدعو لها".
ورحّب نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، الذي انتقد تصريحات البابا الأسبوع الماضي، بالتعليقات الأحدث.
وكتب فانس على منصة إكس "أنا ممتن للبابا ليو على هذا الكلام. فبينما تُؤجّج وسائل الإعلام الصراع باستمرار -ونعم، لقد حدثت وستحدث خلافات حقيقية- إلا أن الواقع غالبا ما يكون أكثر تعقيدا".
وبينما كان البابا ليو يستعد لبدء جولته يوم الأحد الماضي، وصفه ترامب بأنه "ضعيف في التعامل مع الجريمة
، وسيئ للغاية في السياسة الخارجية" في منشور على تروث سوشال.
وكان ترامب يرد على ما يبدو على انتقادات ليو المتزايدة في الأسابيع القليلة الماضية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وقال البابا أمس السبت "في الواقع، بدا الأمر وكأنني أحاول الدخول في جدال مع الرئيس، وأنا لست مهتما بلك على الإطلاق".
وحافظ ليو، المولود في شيكاجو بالولايات المتحدة، على موقف متحفظ نسبيا بالنسبة لبابا الفاتيكان خلال الأشهر العشرة الأولى من توليه منصبه لكنه أظهر أسلوبا جديدا وواضحا في تصريحاته خلال جولته بأفريقيا حيث شجب بشدة الحروب وعدم المساواة وانتقد قادة حول العالم.
وتعد جولته في أفريقيا واحدة من أكثر الجولات تعقيدا التي يجرى تنظيمها لبابا للفاتيكان منذ عقود إذ من المقرر أن يقطع ما يقرب من 18 ألف كيلومتر عبر 18 رحلة جوية إلى 11 مدينة وبلدة في أربع دول.