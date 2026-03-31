تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة
سبوتنيك عربي
ذكر فيليب مورير، الخبير الاقتصادي والكاتب والسياسي الفرنسي، أنه "من المستحيل تماما السيطرة على جزيرة "خرج، وسيكون ذلك بمثابة انتحار". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف مورير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على فكرة نشر قوات برية في الجزيرة، أنه "ستكون عملية انتحارية، سيصبح فيها الجنود الأمريكيون أهدافا للإيرانيين".وأكد مورير أنهم "لن يتمكنوا من تلقي الإمدادات، إذ سيكون إرسال السفن بالغ الصعوبة".ويعتمد الأمريكيون بشكل أساسي على إطلاق الصواريخ من طائراتهم، وليس من قاذفات "بي-52"، وفقا للخبير.ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران
خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة

11:57 GMT 31.03.2026
© REUTERSصورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة "خرج"، إيران، بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2026
صورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة خرج، إيران، بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
ذكر فيليب مورير، الخبير الاقتصادي والكاتب والسياسي الفرنسي، أنه "من المستحيل تماما السيطرة على جزيرة "خرج، وسيكون ذلك بمثابة انتحار".
وأضاف مورير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على فكرة نشر قوات برية في الجزيرة، أنه "ستكون عملية انتحارية، سيصبح فيها الجنود الأمريكيون أهدافا للإيرانيين".

وتابع الخبير: "حتى لو تمكن الأمريكيون والإسرائيليون من إرسال جنود، فسيصبحون أهدافا للإيرانيين وسيتم تدميرهم".

وأكد مورير أنهم "لن يتمكنوا من تلقي الإمدادات، إذ سيكون إرسال السفن بالغ الصعوبة".
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
السيسي لبوتين: روسيا قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب
ويعتمد الأمريكيون بشكل أساسي على إطلاق الصواريخ من طائراتهم، وليس من قاذفات "بي-52"، وفقا للخبير.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، أن إيران تعزز الدفاعات على جزيرة "خرج" تحسبا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة.

ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".
روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران
