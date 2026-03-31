خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة

خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة

سبوتنيك عربي

ذكر فيليب مورير، الخبير الاقتصادي والكاتب والسياسي الفرنسي، أنه "من المستحيل تماما السيطرة على جزيرة "خرج، وسيكون ذلك بمثابة انتحار".

2026-03-31T11:57+0000

2026-03-31T11:57+0000

2026-03-31T11:57+0000

وأضاف مورير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على فكرة نشر قوات برية في الجزيرة، أنه "ستكون عملية انتحارية، سيصبح فيها الجنود الأمريكيون أهدافا للإيرانيين".وأكد مورير أنهم "لن يتمكنوا من تلقي الإمدادات، إذ سيكون إرسال السفن بالغ الصعوبة".ويعتمد الأمريكيون بشكل أساسي على إطلاق الصواريخ من طائراتهم، وليس من قاذفات "بي-52"، وفقا للخبير.ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".روبيو: واشنطن تعيد النظر في علاقاتها مع "الناتو" بسبب موقفه تجاه إيران

https://sarabic.ae/20260331/السيسي-لبوتين-روسيا-قادرة-على-التأثير-في-اتجاه-وقف-الحرب-1112136943.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية