خبير فرنسي: السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية مستحيلة وستقود إلى كارثة
سبوتنيك عربي
ذكر فيليب مورير، الخبير الاقتصادي والكاتب والسياسي الفرنسي، أنه "من المستحيل تماما السيطرة على جزيرة "خرج، وسيكون ذلك بمثابة انتحار". 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T11:57+0000
https://sarabic.ae/20260331/السيسي-لبوتين-روسيا-قادرة-على-التأثير-في-اتجاه-وقف-الحرب-1112136943.html
ذكر فيليب مورير، الخبير الاقتصادي والكاتب والسياسي الفرنسي، أنه "من المستحيل تماما السيطرة على جزيرة "خرج، وسيكون ذلك بمثابة انتحار".
وأضاف مورير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على فكرة نشر قوات برية في الجزيرة، أنه "ستكون عملية انتحارية، سيصبح فيها الجنود الأمريكيون أهدافا للإيرانيين".
وتابع الخبير: "حتى لو تمكن الأمريكيون والإسرائيليون من إرسال جنود، فسيصبحون أهدافا للإيرانيين وسيتم تدميرهم".
وأكد مورير أنهم "لن يتمكنوا من تلقي الإمدادات، إذ سيكون إرسال السفن بالغ الصعوبة".
ويعتمد الأمريكيون بشكل أساسي على إطلاق الصواريخ من طائراتهم، وليس من قاذفات "بي-52"، وفقا للخبير.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الخميس، أن إيران تعزز الدفاعات على جزيرة "خرج" تحسبا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة.
ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين
ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".