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https://sarabic.ae/20260607/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يأمر-بزيادة-إنتاج-الصواريخ-ضعفين-ونصف-خلال-5-سنوات-1114134130.html
زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات
زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات
سبوتنيك عربي
تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر في البلاد، حيث اطّلع على خطط إنتاج الأسلحة الرئيسية للنصف الأول من عام... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T05:48+0000
2026-06-07T05:48+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأشاد كيم بإنجاز المؤسسة لخطة الإنتاج النصف سنوية قبل الموعد المحدد، كما استمع إلى تقرير بشأن خطة طويلة الأجل لتوسيع إنتاج مختلف أنواع الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية، اليوم الأحد.كما شدد على ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للصواريخ إلى 2.5 ضعف مستواها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تحقيق نمو سنوي منتظم، بهدف تلبية الطلب المتزايد المتوقع من القوات المسلحة في ظل إعادة هيكلة التشكيلات والوحدات القتالية، مؤكدًا أن هذه المهمة تمثل أولوية إستراتيجية بالغة الأهمية.وأكد كذلك على أهمية تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة والالتزام الكامل بإجراءات التفتيش، لضمان رفع مستوى المنتجات العسكرية وتحسين كفاءتها.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأمريكية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها، وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".
https://sarabic.ae/20260606/خلال-تفقده-لمدمرة-كيم-جونغ-أون-يتعهد-ببناء-قوة-بحرية-لـالضربة-القاضية-1114108945.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات

05:48 GMT 07.06.2026
© Photo / KCNA زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، يتفقد إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر للاطلاع على إنتاج النصف الأول من العام
 زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، يتفقد إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر للاطلاع على إنتاج النصف الأول من العام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© Photo / KCNA
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تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر في البلاد، حيث اطّلع على خطط إنتاج الأسلحة الرئيسية للنصف الأول من عام 2026.
وأشاد كيم بإنجاز المؤسسة لخطة الإنتاج النصف سنوية قبل الموعد المحدد، كما استمع إلى تقرير بشأن خطة طويلة الأجل لتوسيع إنتاج مختلف أنواع الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية، اليوم الأحد.
كما شدد على ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للصواريخ إلى 2.5 ضعف مستواها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تحقيق نمو سنوي منتظم، بهدف تلبية الطلب المتزايد المتوقع من القوات المسلحة في ظل إعادة هيكلة التشكيلات والوحدات القتالية، مؤكدًا أن هذه المهمة تمثل أولوية إستراتيجية بالغة الأهمية.
وأكد كذلك على أهمية تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة والالتزام الكامل بإجراءات التفتيش، لضمان رفع مستوى المنتجات العسكرية وتحسين كفاءتها.
زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وابنته، جو آي، يجريان زيارة للمدمرة البحرية كانغ كون للإشراف على اختبار الملاحة الخاص بها، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في 6 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
خلال تفقده لمدمرة.. كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة بحرية لـ"الضربة القاضية"
أمس, 05:32 GMT
وكانت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية، كيم يو جونغ، صرحت بأن بلادها "لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بنهج تعزيز القوات النووية للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأمريكية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها، وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".
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