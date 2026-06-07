https://sarabic.ae/20260607/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يأمر-بزيادة-إنتاج-الصواريخ-ضعفين-ونصف-خلال-5-سنوات-1114134130.html
زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات
زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات
سبوتنيك عربي
تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر في البلاد، حيث اطّلع على خطط إنتاج الأسلحة الرئيسية للنصف الأول من عام... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T05:48+0000
2026-06-07T05:48+0000
2026-06-07T05:48+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114133946_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_1de24b8f07d2303d0ce1c2da85bb7b93.jpg
وأشاد كيم بإنجاز المؤسسة لخطة الإنتاج النصف سنوية قبل الموعد المحدد، كما استمع إلى تقرير بشأن خطة طويلة الأجل لتوسيع إنتاج مختلف أنواع الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الرسمية، اليوم الأحد.كما شدد على ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للصواريخ إلى 2.5 ضعف مستواها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تحقيق نمو سنوي منتظم، بهدف تلبية الطلب المتزايد المتوقع من القوات المسلحة في ظل إعادة هيكلة التشكيلات والوحدات القتالية، مؤكدًا أن هذه المهمة تمثل أولوية إستراتيجية بالغة الأهمية.وأكد كذلك على أهمية تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة والالتزام الكامل بإجراءات التفتيش، لضمان رفع مستوى المنتجات العسكرية وتحسين كفاءتها.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأمريكية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها، وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".
https://sarabic.ae/20260606/خلال-تفقده-لمدمرة-كيم-جونغ-أون-يتعهد-ببناء-قوة-بحرية-لـالضربة-القاضية-1114108945.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/07/1114133946_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_2c7c3c11083ff4286c7c700abeb6cd2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الديمقراطية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ ضعفين ونصف خلال 5 سنوات
تفقد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر في البلاد، حيث اطّلع على خطط إنتاج الأسلحة الرئيسية للنصف الأول من عام 2026.
وأشاد كيم بإنجاز المؤسسة لخطة الإنتاج النصف سنوية قبل الموعد المحدد، كما استمع إلى تقرير بشأن خطة طويلة الأجل لتوسيع إنتاج مختلف أنواع الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز"، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية الرسمية، اليوم الأحد.
كما شدد على ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية للصواريخ إلى 2.5 ضعف مستواها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تحقيق نمو سنوي منتظم، بهدف تلبية الطلب المتزايد المتوقع من القوات المسلحة في ظل إعادة هيكلة التشكيلات والوحدات القتالية، مؤكدًا أن هذه المهمة تمثل أولوية إستراتيجية بالغة الأهمية.
وأكد كذلك على أهمية تطبيق أنظمة صارمة لمراقبة الجودة والالتزام الكامل بإجراءات التفتيش، لضمان رفع مستوى المنتجات العسكرية وتحسين كفاءتها.
وكانت نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الديمقراطية، كيم يو جونغ، صرحت بأن بلادها "لن تقدم أي تنازلات في مسألة نزع السلاح النووي
"، مؤكدة التزام بيونغ يانغ بنهج تعزيز القوات النووية للدولة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، قولها في معرض تعليقها على بيان السلطات الأمريكية بشأن إخلاء كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية: "لن تسمح بيونغ يانغ بأي حال من الأحوال بانتهاك تكافؤ القوى لحماية أمن سيادتها، وهذا يعطي إشارة واضحة للعالم أجمع بأننا لن نقدم أي تنازلات ولو بمقدار ذرة فيما يتعلق بالدفاع عن البلاد".