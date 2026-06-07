https://sarabic.ae/20260607/سقوط-مروع-إريكسن-يتعرض-لأزمة-قلبية-جديدة-خلال-ودية-الدنمارك-فيديو-1114149125.html
سقوط مروع... إريكسن يتعرض لأزمة قلبية جديدة خلال ودية الدنمارك... فيديو
سقوط مروع... إريكسن يتعرض لأزمة قلبية جديدة خلال ودية الدنمارك... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت المباراة الودية لمنتخب الدنمارك، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، لحظات صادمة بعد تعرض لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية خلال أحداث اللقاء،... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وسقط إريكسن، مغشيًا عليه في الدقيقة 65، بينما كان منتخب الدنمارك متقدمًا بنتيجة 2-1، بعدما وضع يده على صدره وسقط على أرضية الملعب دون أي احتكاك مع اللاعبين، ليهرع الجهاز الطبي لإسعافه على الفور.وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق قبل استكمال إجراءات إسعاف اللاعب، فيما أبعد المخرج التلفزيوني الكاميرات عن أرضية الملعب وسط حالة من الترقب بين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية.وفي الدقيقة 80، قرر حكم المباراة إلغاء اللقاء، بعد نقل إريكسن إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وسط تصفيق حار من الحاضرين في المدرجات.وقال منتخب الدنمارك، في بيان له، "إن لاعبه كريستيان إريكسن واعٍ ويشعر بأن الحالة جيدة وفق الظروف"، مؤكدا أنه تم إلغاء المباراة الودية.ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه للنجم الدنماركي، بعدما تعرض لأزمة قلبية شهيرة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا وإنعاشًا قلبيًا داخل الملعب.وعقب تلك الواقعة، خضع إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، قبل أن يستكمل مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، حيث لعب في إنجلترا ثم انتقل إلى صفوف نادي فولفسبورج الألماني في صيف 2025 بعقد يمتد لموسمين.
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رياضة, منوعات, أخبار الدنمارك, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة, منوعات, أخبار الدنمارك, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
سقوط مروع... إريكسن يتعرض لأزمة قلبية جديدة خلال ودية الدنمارك... فيديو
شهدت المباراة الودية لمنتخب الدنمارك، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026، لحظات صادمة بعد تعرض لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن لأزمة قلبية خلال أحداث اللقاء، ما أدى إلى إيقاف المباراة قبل إلغائها لاحقا.
وسقط إريكسن
، مغشيًا عليه في الدقيقة 65، بينما كان منتخب الدنمارك متقدمًا بنتيجة 2-1، بعدما وضع يده على صدره وسقط على أرضية الملعب دون أي احتكاك مع اللاعبين، ليهرع الجهاز الطبي لإسعافه على الفور.
وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق قبل استكمال إجراءات إسعاف اللاعب، فيما أبعد المخرج التلفزيوني الكاميرات عن أرضية الملعب وسط حالة من الترقب بين الجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية.
وفي الدقيقة 80، قرر حكم المباراة إلغاء اللقاء، بعد نقل إريكسن إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وسط تصفيق حار من الحاضرين في المدرجات.
وقال منتخب الدنمارك، في بيان له، "إن لاعبه كريستيان إريكسن واعٍ ويشعر بأن الحالة جيدة وفق الظروف"، مؤكدا أنه تم إلغاء المباراة الودية.
15 فبراير 2022, 14:00 GMT
ويُعد هذا الحادث الثاني من نوعه للنجم الدنماركي
، بعدما تعرض لأزمة قلبية شهيرة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا وإنعاشًا قلبيًا داخل الملعب.
وعقب تلك الواقعة، خضع إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، قبل أن يستكمل مسيرته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، حيث لعب في إنجلترا ثم انتقل إلى صفوف نادي فولفسبورج الألماني في صيف 2025 بعقد يمتد لموسمين.