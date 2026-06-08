https://sarabic.ae/20260608/السلطات-الأمريكية-تمنع-حكما-عربيا-من-المشاركة-في-مونديال-2026-1114173005.html
السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
سبوتنيك عربي
منعت السلطات الأمريكية الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرطان، من دخول أراضيها فور وصوله للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن تقوم بترحيله إلى... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T15:39+0000
2026-06-08T15:39+0000
2026-06-08T15:39+0000
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وبحسب تقارير إعلامية، جاء قرار المنع من قبل سلطات الهجرة الأمريكية دون الإعلان عن الأسباب، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، بحسب وسائل إعلام غربية.ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الأمريكية المعنية على الواقعة أو على وضع الحكم ضمن الطواقم المختارة لإدارة مباريات البطولة.ويعد أرطان من أبرز الحكام على الساحة الأفريقية، حيث أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، كما سبق أن توج بجائزة أفضل حكم في القارة، ما جعل اختياره للمشاركة في مونديال 2026، خطوة مهمة للتحكيم الصومالي والأفريقي على حد سواء.
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم 2026, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم 2026, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية
السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
منعت السلطات الأمريكية الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرطان، من دخول أراضيها فور وصوله للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن تقوم بترحيله إلى تركيا التي قدم منها.
وبحسب تقارير إعلامية، جاء قرار المنع من قبل سلطات الهجرة الأمريكية دون الإعلان عن الأسباب، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، بحسب وسائل إعلام غربية.
ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم
أو الجهات الأمريكية المعنية على الواقعة أو على وضع الحكم ضمن الطواقم المختارة لإدارة مباريات البطولة.
ويعد أرطان من أبرز الحكام على الساحة الأفريقية، حيث أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، كما سبق أن توج بجائزة أفضل حكم في القارة، ما جعل اختياره للمشاركة في مونديال
2026، خطوة مهمة للتحكيم الصومالي والأفريقي على حد سواء.