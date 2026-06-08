السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
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مدار الليل والنهار
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خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
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الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
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https://sarabic.ae/20260608/السلطات-الأمريكية-تمنع-حكما-عربيا-من-المشاركة-في-مونديال-2026-1114173005.html
السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
سبوتنيك عربي
منعت السلطات الأمريكية الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرطان، من دخول أراضيها فور وصوله للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن تقوم بترحيله إلى... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T15:39+0000
2026-06-08T15:39+0000
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وبحسب تقارير إعلامية، جاء قرار المنع من قبل سلطات الهجرة الأمريكية دون الإعلان عن الأسباب، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، بحسب وسائل إعلام غربية.ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الأمريكية المعنية على الواقعة أو على وضع الحكم ضمن الطواقم المختارة لإدارة مباريات البطولة.ويعد أرطان من أبرز الحكام على الساحة الأفريقية، حيث أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، كما سبق أن توج بجائزة أفضل حكم في القارة، ما جعل اختياره للمشاركة في مونديال 2026، خطوة مهمة للتحكيم الصومالي والأفريقي على حد سواء.
https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم 2026, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم 2026, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية

السلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026

15:39 GMT 08.06.2026
© AP Photoملعب سوفي في كاليفورنيا
ملعب سوفي في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
منعت السلطات الأمريكية الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرطان، من دخول أراضيها فور وصوله للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، قبل أن تقوم بترحيله إلى تركيا التي قدم منها.
وبحسب تقارير إعلامية، جاء قرار المنع من قبل سلطات الهجرة الأمريكية دون الإعلان عن الأسباب، فيما لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة حتى الآن، بحسب وسائل إعلام غربية.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
مجتمع
وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
2 يونيو, 21:18 GMT
ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الجهات الأمريكية المعنية على الواقعة أو على وضع الحكم ضمن الطواقم المختارة لإدارة مباريات البطولة.
ويعد أرطان من أبرز الحكام على الساحة الأفريقية، حيث أدار نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، كما سبق أن توج بجائزة أفضل حكم في القارة، ما جعل اختياره للمشاركة في مونديال 2026، خطوة مهمة للتحكيم الصومالي والأفريقي على حد سواء.
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