https://sarabic.ae/20260608/السيسي-يؤكد-موقف-مصر-الساعي-للحفاظ-على-أمن-واستقرار-منطقة-القرن-الأفريقي-1114165033.html

السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث رحّب بزيارته إلى مصر، مؤكدًا أنها تمثل "بلده الثاني". 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T12:24+0000

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2026-06-08T12:24+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن "السيسي، أكد أن استقرار منطقة القرن الأفريقي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.وفيما يتعلق بالسودان، جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مع الدعوة إلى ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة ودعم جهود استعادة الاستقرار.ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، حيث شدد السيسي على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حوكمة وأمن هذا الممر الحيوي، وهو ما اتفق معه الرئيس الإريتري، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق لضمان الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية في المنطقة.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حذّر من أن "التغلغل الإسرائيلي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعمّق منسوب التوتر في منطقة تعاني بالفعل تحديات أمنية وسياسية معقدة".وفي وقت سابق، أدان وزراء خارجية 10 دول، من بينها مصر والصومال وتركيا، تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لها لدى إقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) غير المعترف به دوليا.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "وزراء خارجية مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، أعربوا عن إدانتهم الشديدة لإعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي في ما يُسمى "أرض الصومال"، معتبرين الخطوة "انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".

https://sarabic.ae/20251103/في-زيارة-إلى-مصر-أفورقي-يبحث-مع-السيسي-ملفات-القرن-الأفريقي-وأزمة-السودان-وأمن-البحر-الأحمر-1106673217.html

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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي