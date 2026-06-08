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https://sarabic.ae/20260608/السيسي-يؤكد-موقف-مصر-الساعي-للحفاظ-على-أمن-واستقرار-منطقة-القرن-الأفريقي-1114165033.html
السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث رحّب بزيارته إلى مصر، مؤكدًا أنها تمثل "بلده الثاني". 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T12:24+0000
2026-06-08T12:24+0000
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن "السيسي، أكد أن استقرار منطقة القرن الأفريقي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.وفيما يتعلق بالسودان، جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مع الدعوة إلى ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة ودعم جهود استعادة الاستقرار.ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، حيث شدد السيسي على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حوكمة وأمن هذا الممر الحيوي، وهو ما اتفق معه الرئيس الإريتري، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق لضمان الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية في المنطقة.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حذّر من أن "التغلغل الإسرائيلي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعمّق منسوب التوتر في منطقة تعاني بالفعل تحديات أمنية وسياسية معقدة".وفي وقت سابق، أدان وزراء خارجية 10 دول، من بينها مصر والصومال وتركيا، تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لها لدى إقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) غير المعترف به دوليا.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "وزراء خارجية مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، أعربوا عن إدانتهم الشديدة لإعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي في ما يُسمى "أرض الصومال"، معتبرين الخطوة "انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
https://sarabic.ae/20251103/في-زيارة-إلى-مصر-أفورقي-يبحث-مع-السيسي-ملفات-القرن-الأفريقي-وأزمة-السودان-وأمن-البحر-الأحمر-1106673217.html
https://sarabic.ae/20240120/مسؤول-مصري-اتفاق-إثيوبيا-مع-أرض-الصومال-تهديد-لمنطقة-القرن-الأفريقي-1085199172.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يؤكد موقف مصر الساعي للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي

12:24 GMT 08.06.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairsالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الإريتري أسياس أفورقي، حيث رحّب بزيارته إلى مصر، مؤكدًا أنها تمثل "بلده الثاني".
وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن "السيسي، أكد أن استقرار منطقة القرن الأفريقي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.
وفيما يتعلق بالسودان، جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مع الدعوة إلى ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة ودعم جهود استعادة الاستقرار.
في زيارة الى مصر.. أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي وأزمة السودان وأمن البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
راديو
في زيارة إلى مصر.. أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي وأزمة السودان وأمن البحر الأحمر
3 نوفمبر 2025, 06:32 GMT
ووفقا للبيان، تطرق اللقاء إلى أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، حيث شدد السيسي على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حوكمة وأمن هذا الممر الحيوي، وهو ما اتفق معه الرئيس الإريتري، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق لضمان الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية في المنطقة.

وشدد الرئيس المصري على "أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين"، مؤكدًا "التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حذّر من أن "التغلغل الإسرائيلي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعمّق منسوب التوتر في منطقة تعاني بالفعل تحديات أمنية وسياسية معقدة".
احتجاجات في العاصمة الصومالية مقديشو رفضا للاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
مسؤول مصري: اتفاق إثيوبيا مع "أرض الصومال" تهديد لمنطقة القرن الأفريقي
20 يناير 2024, 07:12 GMT
وفي وقت سابق، أدان وزراء خارجية 10 دول، من بينها مصر والصومال وتركيا، تعيين إسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لها لدى إقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) غير المعترف به دوليا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "وزراء خارجية مصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والجزائر والسعودية وفلسطين وتركيا وإندونيسيا، أعربوا عن إدانتهم الشديدة لإعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي في ما يُسمى "أرض الصومال"، معتبرين الخطوة "انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها".
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