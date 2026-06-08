https://sarabic.ae/20260608/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-استهداف-ناقلة-نفط-عبرت-خليج-عمان-باتجاه-إيران-1114176039.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف ناقلة نفط عبرت خليج عمان باتجاه إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف ناقلة نفط عبرت خليج عمان باتجاه إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق ذخيرة دقيقة التوجيه على ناقلة نفط ترفع علم بالاو، يزعم أنها كانت متجهة إلى إيران عبر خليج عمان. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T17:41+0000
2026-06-08T17:41+0000
2026-06-08T17:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
مضيق هرمز
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وقالت القيادة المركزية، في بيان، اليوم الاثنين، "نعلن تعطيل ناقلة النفط "ماريفكس" التي ترفع علم بالاو، أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عُمان باتجاه إيران".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في البيان أن "ماريفكس" لم تعد في طريقها إلى إيران.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/إيران-ترفض-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-بشأن-مضيق-هرمز-وتصفها-بـالإجراء-السياسي-المنافق-1114175737.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, مضيق هرمز
القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف ناقلة نفط عبرت خليج عمان باتجاه إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق ذخيرة دقيقة التوجيه على ناقلة نفط ترفع علم بالاو، يزعم أنها كانت متجهة إلى إيران عبر خليج عمان.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، اليوم الاثنين، "نعلن تعطيل ناقلة النفط "ماريفكس" التي ترفع علم بالاو، أثناء عبورها المياه الدولية في خليج عُمان باتجاه إيران".
وأطلقت طائرة مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت"، تابعة لحاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، ذخيرة دقيقة على غرف المحركات والتوجيه في السفينة، بعد أن رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأمريكية.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في البيان أن "ماريفكس" لم تعد في طريقها إلى إيران.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.