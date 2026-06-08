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باحث في الشأن الدولي: لا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز من قبل كييف

باحث في الشأن الدولي: لا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز من قبل كييف

سبوتنيك عربي

رأى الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أن "تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جاء بعد مرحلة من الابتزاز من قبل كييف". 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T18:14+0000

2026-06-08T18:14+0000

2026-06-08T18:21+0000

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وقال زيدان في مداخلة عبر له إذاعة "سبوتنيك": "الرئيس بوتين أعطى مجالا واسعا للولوج في العملية السلمية ولكن تم إجهاض هذه الفرصة، وعلى العكس من ذلك كان هناك تصعيد في الميدان وتمت محاولة استهداف منشآت حيوية استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، ومن هنا جاء تصريح لافروف، أن ما يجري على الأرض هو الذي يحكم العملية حاليا ولا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز أو المزاجية".وأضاف: "الأمور إبان مرحلة الوساطة الأمريكية كانت الأمور تسير بشكل أفضل، لكن هناك ما يتعلق بشيء من عدم الاستقرار من الجانب الأوكراني، ومن المتوقع وجود أطراف خارجية تدفع باتجاه التأزم ولا تشجع على الحوار".وعن تأثير هذه الرسائل المزدوجة من الكرملين ولافروف بالنسبة للأمريكيين، قال زيدان: "إن الأمريكيين يشعرون بخيبة لأن من أجهز على المبادرة الأمريكية والنقاط العشرين لم يكن الطرف الروسي، كما أن الجانب الأوروبي هو الذي دفع زيلينسكي إلى تصعيد الموقف، لذلك لا تشعر الولايات المتحدة بالارتياح مع اجهاض مبادرتها"، كاشفا أن "الجانب الأوروبي يحاول فرض شروطه في مسار المفاوضات وهذا غير ممكن".

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