https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشأن-الدولي-لا-يمكن-لروسيا-أن-تخضع-للابتزاز-من-قبل-كييف--1114177152.html
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز من قبل كييف
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز من قبل كييف
سبوتنيك عربي
رأى الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أن "تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جاء بعد مرحلة من الابتزاز من قبل كييف". 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T18:14+0000
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وقال زيدان في مداخلة عبر له إذاعة "سبوتنيك": "الرئيس بوتين أعطى مجالا واسعا للولوج في العملية السلمية ولكن تم إجهاض هذه الفرصة، وعلى العكس من ذلك كان هناك تصعيد في الميدان وتمت محاولة استهداف منشآت حيوية استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، ومن هنا جاء تصريح لافروف، أن ما يجري على الأرض هو الذي يحكم العملية حاليا ولا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز أو المزاجية".وأضاف: "الأمور إبان مرحلة الوساطة الأمريكية كانت الأمور تسير بشكل أفضل، لكن هناك ما يتعلق بشيء من عدم الاستقرار من الجانب الأوكراني، ومن المتوقع وجود أطراف خارجية تدفع باتجاه التأزم ولا تشجع على الحوار".وعن تأثير هذه الرسائل المزدوجة من الكرملين ولافروف بالنسبة للأمريكيين، قال زيدان: "إن الأمريكيين يشعرون بخيبة لأن من أجهز على المبادرة الأمريكية والنقاط العشرين لم يكن الطرف الروسي، كما أن الجانب الأوروبي هو الذي دفع زيلينسكي إلى تصعيد الموقف، لذلك لا تشعر الولايات المتحدة بالارتياح مع اجهاض مبادرتها"، كاشفا أن "الجانب الأوروبي يحاول فرض شروطه في مسار المفاوضات وهذا غير ممكن".
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
باحث في الشأن الدولي: لا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز من قبل كييف
18:14 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 18:21 GMT 08.06.2026)
حصري
رأى الأكاديمي والباحث في الشأن الدولي من بيروت، الدكتور ناصر زيدان، أن "تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جاء بعد مرحلة من الابتزاز من قبل كييف".
وقال زيدان في مداخلة عبر له إذاعة "سبوتنيك": "الرئيس بوتين أعطى مجالا واسعا للولوج في العملية السلمية ولكن تم إجهاض هذه الفرصة، وعلى العكس من ذلك كان هناك تصعيد في الميدان وتمت محاولة استهداف منشآت حيوية استراتيجية في عمق الأراضي الروسية، ومن هنا جاء تصريح لافروف، أن ما يجري على الأرض هو الذي يحكم العملية حاليا ولا يمكن لروسيا أن تخضع للابتزاز أو المزاجية".
وتساءل زيدان: "إذا كان الجانب الأوكراني لا يشعر أن لديه القدرة على التفاوض، لماذا كان يتحدث عكس ذلك منذ فترة؟".
وأضاف: "الأمور إبان مرحلة الوساطة الأمريكية كانت الأمور تسير بشكل أفضل، لكن هناك ما يتعلق بشيء من عدم الاستقرار من الجانب الأوكراني، ومن المتوقع وجود أطراف خارجية تدفع باتجاه التأزم ولا تشجع على الحوار".
وشدد زيدان على "ضرورة أن تعلن إدارة كييف جهارا أنها لا تطلب مساعدات عسكرية خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار، لانه لا بد من إبراز النوايا الحسنة، ويجب الاعتراف أن هناك تغييرات حصلت على أرض الواقع، فمن مصلحة الأوروبيين كما من مصلحة روسيا أن يكون هناك تعاون مثمر، لذلك رفض المبادرة أن يكون هناك وساطة أوروبية لإيجاد الحل لم يأتي من جانب روسيا بل أتى من الجانب الآخر".
وأكد زيدان أنه "لا يمكن تجاهل الوقائع الموجودة خصوصا في الاقاليم الأربعة التي حصل فيها استفتاء بمصلحة الاستقلال أو بمصلحة الانضمام إلى روسيا، فهذه ثوابت لحظتها المبادرة الأمريكية ولا يمكن تجاوزها على الإطلاق".
وعن تأثير هذه الرسائل المزدوجة من الكرملين ولافروف بالنسبة للأمريكيين، قال زيدان: "إن الأمريكيين يشعرون بخيبة لأن من أجهز على المبادرة الأمريكية والنقاط العشرين لم يكن الطرف الروسي، كما أن الجانب الأوروبي هو الذي دفع زيلينسكي إلى تصعيد الموقف، لذلك لا تشعر الولايات المتحدة بالارتياح مع اجهاض مبادرتها"، كاشفا أن "الجانب الأوروبي يحاول فرض شروطه في مسار المفاوضات وهذا غير ممكن".