https://sarabic.ae/20260608/زلزال-بقوة-81-درجة-يضرب-جزيرة-مينداناو-في-الفلبين-1114153185.html
زلزال بقوة 8.1 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين
زلزال بقوة 8.1 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين
سبوتنيك عربي
ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، أن زلزالا بقوة 8.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة مينداناو في الفلبين. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T01:36+0000
2026-06-08T01:36+0000
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وأوضح المركز أن الزلزال تم تسجيله في تمام الساعة 23:37 بالتوقيت العالمي (02:37 بتوقيت موسكو)، على بُعد 58 كيلومترًا من مدينة جنرال سانتوس الفلبينية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 679 ألف نسمة وبعمق 57 كيلومترًا.ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.وتقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث النشاط البركاني والزلازل أمر شائع.
https://sarabic.ae/20260524/انهيار-مبنى-قيد-الإنشاء-فوق-عشرات-العمال-في-الفلبين-1113693572.html
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العالم, زلزال, الفلبين
زلزال بقوة 8.1 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين
ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، أن زلزالا بقوة 8.1 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة مينداناو في الفلبين.
وأوضح المركز أن الزلزال تم تسجيله في تمام الساعة 23:37 بالتوقيت العالمي (02:37 بتوقيت موسكو)، على بُعد 58 كيلومترًا من مدينة جنرال سانتوس الفلبينية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 679 ألف نسمة
وبعمق 57 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
وتقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادئ، حيث النشاط البركاني والزلازل أمر شائع.