https://sarabic.ae/20260608/مجلس-الأمن-الوطني-العراقي-يؤكد-رفضه-استخدام-أراضي-وأجواء-البلاد-للاعتداء-على-دول-الجوار-1114176621.html

مجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد رفضه استخدام أراضي وأجواء البلاد للاعتداء على دول الجوار

مجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد رفضه استخدام أراضي وأجواء البلاد للاعتداء على دول الجوار

سبوتنيك عربي

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T17:47+0000

2026-06-08T17:47+0000

2026-06-08T17:47+0000

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وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن الاجتماع ناقش أبرز التطورات والتداعيات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب استعراض الخطط والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي.وأضاف أن المجتمعين شددوا على موقف العراق الثابت الرافض لاستخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكدين التزام بغداد بسياسة الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأشار النعمان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على دعم استقرار المنطقة، لما لذلك من أثر مباشر وإيجابي على استقرار العراق، لافتاً إلى اتخاذ عدد من التوجيهات والقرارات التي تضمن الاستجابة السريعة لأي متغيرات أو تطورات في المشهد الإقليمي.وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين.وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الفائت.وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء.وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.

https://sarabic.ae/20260608/هل-بدأت-نهاية-السلاح-المنفلت؟-العراق-يطلق-أولى-خطوات-الحصر-بيد-الدولة-1114172517.html

https://sarabic.ae/20260519/حصر-السلاح-أمام-الاختبار-هل-تنجح-حكومة-الزيدي-في-حسم-أخطر-ملفات-العراق؟-1113506727.html

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