https://sarabic.ae/20260608/هل-بدأت-نهاية-السلاح-المنفلت؟-العراق-يطلق-أولى-خطوات-الحصر-بيد-الدولة-1114172517.html

هل بدأت نهاية السلاح المنفلت؟.. العراق يطلق أولى خطوات "الحصر" بيد الدولة

هل بدأت نهاية السلاح المنفلت؟.. العراق يطلق أولى خطوات "الحصر" بيد الدولة

سبوتنيك عربي

في تطور قد يُعد من أبرز التحولات السياسية والأمنية في العراق منذ سنوات، بدأت ملامح مشروع حصر السلاح بيد الدولة تتخذ شكلا عمليا على الأرض، مع انطلاق إجراءات... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T15:19+0000

2026-06-08T15:19+0000

2026-06-08T15:19+0000

العراق

نزع السلاح

الفصائل المسلحة

تقارير سبوتنيك

حصري

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وبينما تؤكد الحكومة تشكيل لجنة عليا لوضع آليات التنفيذ، يرى مراقبون أن العراق يقف أمام اختبار تاريخي قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة، ويحدد قدرة الدولة على فرض سلطتها واحتكار السلاح، في ظل دعم سياسي داخلي وضغوط إقليمية ودولية متزايدة لإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.وقال المحمداوي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل "سبوتنيك": "شُكلت اللجنة بأمر ديواني تضم ممثلين عن قيادة العمليات المشتركة والحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات القانونية المختصة، إلى جانب سكرتير خاص ممثلا عن مكتب الصدر، تتولى وضع الآليات والترتيبات التنفيذية الخاصة بالمبادرة."وأوضح أن "مهام اللجنة تشمل تنظيم إجراءات تسليم الأسلحة والمقرات وإعادة هيكلة أوضاع التشكيلات المشمولة بالمبادرة، بما يضمن دمجها ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية وتوفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لمنتسبيها في إطار القوات المسلحة العراقية".السلاح لم يعد خيار المرحلة المقبلةوفي السياق، رأى المحلل الأمني هادي مرعي جلو، أن "المشهد العراقي يشهد تحولا ملحوظا في طريقة إدارة ملف الفصائل المسلحة"، مشيرا إلى أن "عددا من التشكيلات بدأ فعليا باتخاذ خطوات عملية باتجاه تسليم السلاح والانخراط ضمن مؤسسات الدولة".ووفقا لجلو، فإن "المتغيرات السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية أسهمت في إعادة تشكيل المشهد العراقي، وأن المجتمع الدولي بات يدعم بقوة توجهات حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار".وفي السياق ذاته، أعلنت "عصائب أهل الحق" تشكيل لجنة مركزية تتولى الإشراف على إجراءات فك الارتباط بين تشكيلاتها والأطر التنظيمية السابقة، بما يشمل حصر الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم العلاقة الإدارية والعسكرية بالقائد العام للقوات المسلحة، كما أعلنت كتائب الإمام علي تبني إجراءات مماثلة تتضمن عمليات الجرد والتسليم وإعادة توزيع المنتسبين ودمجهم ضمن مؤسسات الدولة المختصة.حصر السلاح اختبار حقيقي لنجاح الدولة العراقيةمن جهته، رأى الخبير السياسي غانم العيفان أن "مبادرة حصر السلاح بيد الدولة خطوة مهمة تسجل للقوى السياسية وللتيار الصدري، وأن نجاحها يتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية".وتابع: "القوى السياسية مطالبة بتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ مشروع حصر السلاح"، مشيرا إلى أن "نجاح هذا المسار سيعزز ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات العراقية وقدرتها على إدارة الدولة وترسيخ الاستقرار".وتتزامن هذه التطورات مع بدء خطوات تنفيذية على الأرض لتنظيم ملف الفصائل المسلحة وإعادة هيكلته ضمن مؤسسات الدولة، حيث كان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، قد أعلن الخميس الماضي الشروع بأولى الإجراءات العملية في هذا المسار، عبر تسليم مقار وأسلحة "سرايا السلام" في مدينة سامراء، تنفيذاً للمبادرة التي طرحها مقتدى الصدر.

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العراق

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العراق, نزع السلاح, الفصائل المسلحة, تقارير سبوتنيك, حصري