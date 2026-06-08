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من الاكتفاء المحلي إلى التوسع الخارجي... الجزائر تعزز نفوذها الطاقي في إفريقيا
من الاكتفاء المحلي إلى التوسع الخارجي... الجزائر تعزز نفوذها الطاقي في إفريقيا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس ديوان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، نور الدين سالمي، أن الجزائر رسخت مكانتها كقطب طاقي رائد في إفريقيا، بفضل تحقيق نسب عالية في التغطية... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T20:53+0000
2026-06-08T20:53+0000
اقتصاد
الجزائر
قطاع الطاقة
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وأوضح سالمي، اليوم الإثنين، أن الخبرة الطويلة التي راكمتها الجزائر والكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة مكنت من إطلاق شركة "سونلغاز الدولية" منذ شهرين، بهدف توسيع نشاط المجمع نحو الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية، وفقا لماذكرته وسائل إعلام جزائرية.من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، خالد نواصري، أن "سونلغاز الدولية"، تمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية كبيرة في إنجاز المشاريع الكبرى، ما يؤهلها للولوج بقوة إلى الأسواق الدولية ومرافقة الدول الإفريقية في تطوير منشآتها القاعدية الخاصة بالطاقة.وكشف نواصري أن مشاريع أخرى توجد حاليًا قيد الإنجاز في كل من تشاد ودول إفريقية أخرى، تشمل إعادة تأهيل وتقوية الشبكات الكهربائية، إلى جانب برامج لتكوين اليد العاملة المحلية في مجالات تشغيل وصيانة المنشآت الطاقوية.وأكد سالمي أن نجاح التجارب الجزائرية في هذا المجال عزز الثقة في الكفاءات الوطنية، ما دفع عددًا متزايدًا من الدول الإفريقية إلى طلب الاستفادة من الخبرة الجزائرية في قطاع الكهرباء والطاقة، فضلاً عن اهتمام شركاء أوروبيين، على غرار إيطاليا، بمشاريع استراتيجية مشتركة، من بينها مشروع الكابل البحري لنقل الكهرباء على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.وأوضح أن المشروع يوجد حاليًا في مرحلة الدراسة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، ومن المنتظر أن يسمح بتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو الأسواق الأوروبية.
https://sarabic.ae/20260607/من-الدعم-السياسي-إلى-الشراكة-الاقتصادية-كيف-ترافق-الجزائر-سوريا-في-معركة-الطاقة؟-1114139950.html
https://sarabic.ae/20260603/وزراء-الدول-الثلاث-يجتمعون-في-الجزائر-أنبوب-الغاز-العابر-للصحراء-يدخل-مرحلة-حاسمة-1114016149.html
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اقتصاد, الجزائر, قطاع الطاقة, العالم العربي, العالم
اقتصاد, الجزائر, قطاع الطاقة, العالم العربي, العالم

من الاكتفاء المحلي إلى التوسع الخارجي... الجزائر تعزز نفوذها الطاقي في إفريقيا

20:53 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Mike Stewartمحطة توليد الطاقة تعمل بالفحم
محطة توليد الطاقة تعمل بالفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Mike Stewart
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أكد رئيس ديوان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، نور الدين سالمي، أن الجزائر رسخت مكانتها كقطب طاقي رائد في إفريقيا، بفضل تحقيق نسب عالية في التغطية بالطاقة، حيث بلغت نسبة الولوج إلى الكهرباء 99 بالمائة، فيما وصلت نسبة الربط بالغاز إلى 75 بالمائة من السكان.
وأوضح سالمي، اليوم الإثنين، أن الخبرة الطويلة التي راكمتها الجزائر والكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة مكنت من إطلاق شركة "سونلغاز الدولية" منذ شهرين، بهدف توسيع نشاط المجمع نحو الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية، وفقا لماذكرته وسائل إعلام جزائرية.
وأشار المسؤول إلى برمجة عدة مشاريع طاقوية في عدد من الدول الإفريقية، من بينها النيجر وتشاد وموزمبيق وكوت ديفوار، في إطار دعم جهود التنمية بدول الجوار وتعزيز حضور الجزائر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة على المستوى القاري.
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من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، خالد نواصري، أن "سونلغاز الدولية"، تمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية كبيرة في إنجاز المشاريع الكبرى، ما يؤهلها للولوج بقوة إلى الأسواق الدولية ومرافقة الدول الإفريقية في تطوير منشآتها القاعدية الخاصة بالطاقة.

وفي هذا السياق، أفاد سالمي بوضع حجر الأساس لمحطة إنتاج الكهرباء الخاصة بالتضامن الجزائري- التشادي في العاصمة التشادية نجامينا، بطاقة إنتاجية تقدر بـ40 ميغاواط، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت قد أنجزت في وقت سابق محطة مماثلة بخبرات وطنية وفي آجال قياسية.

وكشف نواصري أن مشاريع أخرى توجد حاليًا قيد الإنجاز في كل من تشاد ودول إفريقية أخرى، تشمل إعادة تأهيل وتقوية الشبكات الكهربائية، إلى جانب برامج لتكوين اليد العاملة المحلية في مجالات تشغيل وصيانة المنشآت الطاقوية.
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وأكد سالمي أن نجاح التجارب الجزائرية في هذا المجال عزز الثقة في الكفاءات الوطنية، ما دفع عددًا متزايدًا من الدول الإفريقية إلى طلب الاستفادة من الخبرة الجزائرية في قطاع الكهرباء والطاقة، فضلاً عن اهتمام شركاء أوروبيين، على غرار إيطاليا، بمشاريع استراتيجية مشتركة، من بينها مشروع الكابل البحري لنقل الكهرباء على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.
وفي مجال الطاقات النظيفة، كشف سالمي عن مشروع استراتيجي آخر يجمع الجزائر بكل من إيطاليا وألمانيا والنمسا، يهدف إلى تصدير الهيدروجين الأخضر عبر خط يمتد على مسافة 3300 كيلومتر.
وأوضح أن المشروع يوجد حاليًا في مرحلة الدراسة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، ومن المنتظر أن يسمح بتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو الأسواق الأوروبية.
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