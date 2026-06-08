https://sarabic.ae/20260608/من-الاكتفاء-المحلي-إلى-التوسع-الخارجي-الجزائر-تعزز-نفوذها-الطاقي-في-إفريقيا--1114180674.html

من الاكتفاء المحلي إلى التوسع الخارجي... الجزائر تعزز نفوذها الطاقي في إفريقيا

من الاكتفاء المحلي إلى التوسع الخارجي... الجزائر تعزز نفوذها الطاقي في إفريقيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس ديوان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، نور الدين سالمي، أن الجزائر رسخت مكانتها كقطب طاقي رائد في إفريقيا، بفضل تحقيق نسب عالية في التغطية... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T20:53+0000

2026-06-08T20:53+0000

2026-06-08T20:53+0000

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وأوضح سالمي، اليوم الإثنين، أن الخبرة الطويلة التي راكمتها الجزائر والكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة مكنت من إطلاق شركة "سونلغاز الدولية" منذ شهرين، بهدف توسيع نشاط المجمع نحو الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية، وفقا لماذكرته وسائل إعلام جزائرية.من جهته، أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء، خالد نواصري، أن "سونلغاز الدولية"، تمتلك خبرة واسعة وقدرات تقنية كبيرة في إنجاز المشاريع الكبرى، ما يؤهلها للولوج بقوة إلى الأسواق الدولية ومرافقة الدول الإفريقية في تطوير منشآتها القاعدية الخاصة بالطاقة.وكشف نواصري أن مشاريع أخرى توجد حاليًا قيد الإنجاز في كل من تشاد ودول إفريقية أخرى، تشمل إعادة تأهيل وتقوية الشبكات الكهربائية، إلى جانب برامج لتكوين اليد العاملة المحلية في مجالات تشغيل وصيانة المنشآت الطاقوية.وأكد سالمي أن نجاح التجارب الجزائرية في هذا المجال عزز الثقة في الكفاءات الوطنية، ما دفع عددًا متزايدًا من الدول الإفريقية إلى طلب الاستفادة من الخبرة الجزائرية في قطاع الكهرباء والطاقة، فضلاً عن اهتمام شركاء أوروبيين، على غرار إيطاليا، بمشاريع استراتيجية مشتركة، من بينها مشروع الكابل البحري لنقل الكهرباء على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.وأوضح أن المشروع يوجد حاليًا في مرحلة الدراسة عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، ومن المنتظر أن يسمح بتصدير نحو 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو الأسواق الأوروبية.

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