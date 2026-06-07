https://sarabic.ae/20260607/من-الدعم-السياسي-إلى-الشراكة-الاقتصادية-كيف-ترافق-الجزائر-سوريا-في-معركة-الطاقة؟-1114139950.html

من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية... كيف ترافق الجزائر سوريا في معركة الطاقة؟

من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية... كيف ترافق الجزائر سوريا في معركة الطاقة؟

سبوتنيك عربي

تتجه العلاقات الجزائرية السورية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، عقب الزيارة التي قام بها وفد سوري رفيع المستوى إلى الجزائر قبل أيام، وما... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T12:33+0000

2026-06-07T12:33+0000

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ويعكس هذا التوجه إرادة سياسية مشتركة لتحويل التقارب الدبلوماسي إلى شراكة اقتصادية عملية، خاصة في قطاع يعد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للبلدين.وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي مراد كواشي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن العلاقات بين الجزائر وسوريا هي علاقات لها إرث تاريخي مشترك يعود إلى عقود طويلة، خاصة ما يتعلق بدعم قضايا التحرر العادلة في العالم، وأنه حان الوقت لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بما يخدم تطلعات الشعبين.وتابع المتحدث: "سوريا كانت سابقا تنتج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يوميا، تراجع إنتاجها إلى 30 ألف برميل يوميا، وسوناطراك كأكبر عملاق للطاقة في الجزائر، لديها سمعة في إنتاج النفط والتنقيب ويمكن أن نسخر إمكانيات هذه الشركة العملاقة البشرية أو التقنية لإقامة مشاريع في سوريا، خاصة أن هناك قطاعات أخرى كالبناء لإعادة الإعمار، ويمكن الاستعانة بالشراكة في هذا المجال، لذا اليوم ينبغي تفعيل اللجان المشتركة ببلدين لتفعيل الشراكة الاقتصادية في عديد القطاعات".الجزائر وسوريا... شراكة متعددة الأبعادوتبرز أبعاد هذه الشراكة في مستويات عدة، أولها الدعم التقني الذي يمكن أن تقدمه الجزائر لسوريا في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات وتسيير منشآت الطاقة. فالجزائر، التي راكمت خبرة طويلة عبر مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها سوناطراك، تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لمرافقة دمشق في إعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت خلال سنوات الأزمة.وفي الجانب الاستثماري، تفتح المباحثات الأخيرة المجال أمام دراسة فرص دخول الشركات الجزائرية إلى السوق السورية، سواء عبر مشاريع إعادة تأهيل الحقول والمنشآت أو من خلال استثمارات جديدة في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقات المتجددة. ويُنتظر أن يشكل هذا المسار رافعة اقتصادية مهمة لسوريا، وفي الوقت نفسه فرصة للجزائر لتعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة المشرق العربي.ولا تقتصر أبعاد التعاون على المحروقات التقليدية فقط، بل تمتد إلى مجالات التكوين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية. إذ يمكن للجزائر أن تسهم في تدريب الكفاءات السورية وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع والصيانة الصناعية، وهو ما ينسجم مع متطلبات إعادة بناء القطاع على أسس حديثة ومستدامة.سياسيًا، يحمل الإعلان الجزائري دلالات تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يؤكد استمرار الجزائر في دعم سوريا داخل الفضاء العربي، والدفع نحو تعزيز اندماجها الإقليمي واستعادة دورها الاقتصادي. كما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكات عربية قائمة على التكامل وتبادل المصالح بعيدًا عن الاعتبارات الظرفية.وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة، حيث أصبحت قضايا أمن الطاقة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في صدارة أولويات الدول العربية. ومن هذا المنطلق، تبدو الشراكة الجزائرية السورية في قطاع الطاقة مرشحة لأن تكون أحد النماذج العربية الجديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة إذا انتقلت من مرحلة التصريحات السياسية إلى مشاريع ميدانية ملموسة خلال الفترة المقبلة.

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