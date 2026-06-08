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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260608/موسكو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تتجنب-تحديد-المسؤولين-عن-هجمات-محطة-زابوروجيه-1114177336.html
موسكو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجنب تحديد المسؤولين عن هجمات محطة زابوروجيه
موسكو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجنب تحديد المسؤولين عن هجمات محطة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن امتناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسمية الجهة المسؤولة عن الهجمات على محطة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T18:38+0000
2026-06-08T18:40+0000
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وقال أوليانوف للصحفيين: "كالعادة، حاولت أوكرانيا إلقاء اللوم في الحادث على الجانب الروسي، مدعيةً إصابة خمسة من خبراء المتفجرات الروس نتيجة أفعالهم الخاطئة. وكان بإمكانهم بسهولة طرح نظرية مفادها أن المريخيين دبروا الانفجار لتهديد كييف".وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبت إصدار تقييم واضح لخرق وقف إطلاق النار من جانب الجانب الأوكراني قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقال: "نعم، لم يكن هناك أي رد فعل يُذكر. نهج الوكالة هو التستر على كل شيء، على أمل أن يُحل الوضع من تلقاء نفسه. وهذا ما حدث بالفعل. أظهر جيشنا صبرا وشجاعة وقرر مواصلة عمله لكنني فوجئت بتجنب الوكالة إصدار تقييم واضح".وتابع أوليانوف: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسؤولة بشكل أساسي عن الحفاظ على وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
https://sarabic.ae/20260605/كييف-تخرق-وقف-إطلاق-النار-باستهداف-فريق-إزالة-ألغام-قرب-محطة-زابوروجيه-النووية--1114086664.html
https://sarabic.ae/20260601/الخارجية-الروسية-الغرب-يتحمل-المسؤولية-الأساسية-بشأن-ضربات-كييف-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1113945244.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجنب تحديد المسؤولين عن هجمات محطة زابوروجيه

18:38 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 18:40 GMT 08.06.2026)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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أفاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن امتناع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تسمية الجهة المسؤولة عن الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، يشجع الأوكرانيين على ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة.
وقال أوليانوف للصحفيين: "كالعادة، حاولت أوكرانيا إلقاء اللوم في الحادث على الجانب الروسي، مدعيةً إصابة خمسة من خبراء المتفجرات الروس نتيجة أفعالهم الخاطئة. وكان بإمكانهم بسهولة طرح نظرية مفادها أن المريخيين دبروا الانفجار لتهديد كييف".

وتابع: "إن امتناع الوكالة عن تسمية الجهة المسؤولة يشجع الأوكرانيين على ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة".

وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبت إصدار تقييم واضح لخرق وقف إطلاق النار من جانب الجانب الأوكراني قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وقال: "نعم، لم يكن هناك أي رد فعل يُذكر. نهج الوكالة هو التستر على كل شيء، على أمل أن يُحل الوضع من تلقاء نفسه. وهذا ما حدث بالفعل. أظهر جيشنا صبرا وشجاعة وقرر مواصلة عمله لكنني فوجئت بتجنب الوكالة إصدار تقييم واضح".
منظر لمباني وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تخرق وقف إطلاق النار باستهداف فريق إزالة ألغام قرب محطة زابوروجيه النووية
5 يونيو, 12:38 GMT
وتابع أوليانوف: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسؤولة بشكل أساسي عن الحفاظ على وقف إطلاق النار".

وأضاف: "بالمعنى الدقيق للكلمة، قدّم الأوكرانيون ضمانات، لكن الوسيط، كما يُسمّي المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي) نفسه، تصرف وكأنه لا علاقة له بالأمر ولا يتحمل أي مسؤولية. قال إن أعمال الإصلاح يجب أن تستمر ببساطة، لأن الكهرباء ضرورية حقًا في المحطة".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بأن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار المعلن في منطقة المحطة، بعدما قامت طائرة مسيّرة أوكرانية بإسقاط ذخيرة على أفراد مجموعة إزالة الألغام تابعة لوزارة الدفاع الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
1 يونيو, 16:37 GMT
وفي وقت سابق، حمّلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية المسؤولية الأساسية عن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أن استمرار الغرب في إمداد كييف بشحنات الأسلحة يغذي هذه الاستهدافات الخطيرة.
وقالت زاخاروفا في تعليقها المنشور على موقع الوزارة بشأن الهجمات على المحطة خلال يومي 30 و31 أيار/مايو: "إن المسؤولية الأساسية عما يحدث تقع عاتق رعاة أوكرانيا الغربيين، الذين يواصلون ضخ المزيد والمزيد من شحنات الأسلحة وأنواع الترسانات العسكرية إلى كييف".
وتعد محطة زابوروجيه الأكبر من نوعها في أوروبا، وتضم ستة مفاعلات متوقفة عن إنتاج الطاقة وفي وضع "الإغلاق البارد" منذ أيلول/سبتمبر 2022. وتخضع المحطة حاليًا لإدارة وتشغيل شركات تابعة لـ "روساتوم" الروسية، وتتعرض ومحيطها بمدينة إينيرغودار لضربات مكثفة تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.
الخارجية الروسية: الغرب يتحمل المسؤولية الأساسية بشأن ضربات كييف على محطة زابوروجيه النووية
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