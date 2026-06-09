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الجبهة الداخلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل
الجبهة الداخلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي البلاد.وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الثلاثاء إنه "تم رصد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
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كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قال إن محاولة طهران فرض معادلات وتغيير الواقع ستبوء بالفشل، مضيفا بأن الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران يوم أمس، ليست سوى تمهيد لعمليات أشد وأوسع نطاقا.وقال زامير: "لقد حافظ جيش الدفاع، وما زال يحافظ، على حالة تأهب واستعداد فوري للعودة إلى القتال في إيران. لقد كانت جميع منظوماتنا الدفاعية والهجومية في حالة جاهزية كاملة".وأضاف زامير "اعترضنا التهديدات التي أطلقت نحونا وهاجمنا في إيران بسرعة وقوة. الضربة التي نفذناها في إيران كانت تمهيدا لضربة أشد وأوسع بكثير. نحن مستعدون للعودة وتوجيه ضربة أخرى قاسية وعميقة لإيران".واردف زامير إن "المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل".وحول الوضع في لبنان، قال زامير "سنواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بمنظمة "حزب الله" الإرهابية وحماية بلدات المنطقة الشمالية"، مؤكدا على أن "جيش الدفاع في حالة تأهب وسيعمل بقوة في كل مكان نرصد فيه تهديدًا لمواطني دولة إسرائيل".وتابع زامير "تواصل قوات جيش الدفاع القتال وتنفيذ الهجمات في مناطق خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وتعمل القوات حاليا في عدة مناطق وتدمر بنى تحتية إرهابية، من بينها بنية تحتية كبيرة تحت الأرض في منطقة البوفور (قلعة الشقيف) استخدمها حزب الله كقاعدة نارية ومركز قيادة لإدارة القتال".
https://sarabic.ae/20260609/حزب-الله-رد-إيران-على-إسرائيل-هدفه-إلزامها-بوقف-النار-في-لبنان-1114194855.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجبهة الداخلية: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي البلاد.وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الثلاثاء إنه "تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل".
كان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، قال إن محاولة طهران فرض معادلات وتغيير الواقع ستبوء بالفشل، مضيفا بأن الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران يوم أمس، ليست سوى تمهيد لعمليات أشد وأوسع نطاقا.
وجاءت تصريحات زامير، خلال زيارة تفقدية أجراها، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة تدريبات "سلسلة النيران"، برفقة كل من قائد ذراع البر، وقائد المركز الوطني للتدريبات البرية، وقائد الفرقة 38 ورئيس شعبة العمليات إلى جانب عدد آخر من قيادات الجيش الإسرائيلي.
وقال زامير: "لقد حافظ جيش الدفاع، وما زال يحافظ، على حالة تأهب واستعداد فوري للعودة إلى القتال في إيران. لقد كانت جميع منظوماتنا الدفاعية والهجومية في حالة جاهزية كاملة
".
وأضاف زامير "اعترضنا التهديدات التي أطلقت نحونا وهاجمنا في إيران بسرعة وقوة. الضربة التي نفذناها في إيران كانت تمهيدا لضربة أشد وأوسع بكثير. نحن مستعدون للعودة وتوجيه ضربة أخرى قاسية وعميقة لإيران".
واردف زامير إن "المحاولة الإيرانية لفرض معادلات وتغيير الواقع ستفشل".
وحول الوضع في لبنان، قال زامير "سنواصل العمل وتعميق الضرر الذي نلحقه بمنظمة "حزب الله" الإرهابية وحماية بلدات المنطقة الشمالية"، مؤكدا على أن "جيش الدفاع في حالة تأهب وسيعمل بقوة في كل مكان نرصد فيه تهديدًا لمواطني دولة إسرائيل".
وتابع زامير "تواصل قوات جيش الدفاع القتال وتنفيذ الهجمات في مناطق خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان. وتعمل القوات حاليا في عدة مناطق وتدمر بنى تحتية إرهابية، من بينها بنية تحتية كبيرة تحت الأرض في منطقة البوفور (قلعة الشقيف) استخدمها حزب الله كقاعدة نارية ومركز قيادة لإدارة القتال".