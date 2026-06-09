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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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9 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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مرايا العلوم
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روسيا والعالم العربي
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار
المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار
سبوتنيك عربي
أكدت ريبيكا غرينسبان، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أوكرانيا هو الحوار مع جميع الأطراف. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:13+0000
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وقالت غرينسبان لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول خططها للمساهمة في حل النزاع في أوكرانيا في حال انتخابها: "لطالما أكدتُ أن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو الحوار مع جميع الأطراف". وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر/كانون الأول.روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن

المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار

18:13 GMT 09.06.2026
© AP Photo / John Minchilloالأمم المتحدة
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / John Minchillo
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أكدت ريبيكا غرينسبان، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أوكرانيا هو الحوار مع جميع الأطراف.
وقالت غرينسبان لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول خططها للمساهمة في حل النزاع في أوكرانيا في حال انتخابها: "لطالما أكدتُ أن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو الحوار مع جميع الأطراف".

ويشمل المرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة كلا من الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
11:39 GMT
وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر/كانون الأول.
روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
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