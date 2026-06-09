https://sarabic.ae/20260609/المرشحة-لمنصب-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-يمكن-حل-الأزمة-الأوكرانية-إلا-بالحوار-1114207607.html
المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار
المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار
سبوتنيك عربي
أكدت ريبيكا غرينسبان، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أوكرانيا هو الحوار مع جميع الأطراف. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:13+0000
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وقالت غرينسبان لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول خططها للمساهمة في حل النزاع في أوكرانيا في حال انتخابها: "لطالما أكدتُ أن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو الحوار مع جميع الأطراف". وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر/كانون الأول.روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
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المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بالحوار
أكدت ريبيكا غرينسبان، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبيل الوحيد لحل النزاع في أوكرانيا هو الحوار مع جميع الأطراف.
وقالت غرينسبان لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول خططها للمساهمة في حل النزاع في أوكرانيا في حال انتخابها: "لطالما أكدتُ أن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو الحوار مع جميع الأطراف".
ويشمل المرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة كلا من الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ريبيكا غرينسبان، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا.
وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر/كانون الأول.