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روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال نيبينزيا خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ربما يكون هذا بالفعل هو القاع الذي وصلنا إليه ونحن نناقش مأساة ستاروبيلسك".ووجّه نيبينزيا اهتمامًا خاصًا إلى سلوك المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أندريه ميلنيك، الذي "دخل في جدال حول ما إذا كان هناك أطفالا أم لا".وأضاف نيبينزيا أن الجانب الأوكراني سعى إلى التشكيك في الرواية الروسية للأحداث، لافتًا إلى أن ذلك يعكس درجة عالية من السخرية والإنكار، مؤكدًا أن أجواء الجلسة تركت "انطباعا سلبيًا للغاية".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.نيبينزيا: جلسات مجلس الأمن بشأن أوكرانيا أصبحت جزءا من حملة ضد روسيا ولا تقرب التسويةموسكو: هجوم القوات الأوكرانية على قطار في جمهورية القرم جريمة حرب
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روسيا: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض"
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "وصل إلى الحضيض" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خُصصت لمناقشة مأساة مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال نيبينزيا خلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "ربما يكون هذا بالفعل هو القاع الذي وصلنا إليه ونحن نناقش مأساة ستاروبيلسك".
وأوضح أن الأشخاص الذين لم يجدوا كلمات للتعبير عن أبسط مشاعر التعاطف الإنساني مع الضحايا، وأنكروا الحقائق الواضحة، بدوا في موقف ضعيف.
ووجّه نيبينزيا اهتمامًا خاصًا إلى سلوك المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، أندريه ميلنيك، الذي "دخل في جدال حول ما إذا كان هناك أطفالا أم لا".
وأضاف نيبينزيا أن الجانب الأوكراني سعى إلى التشكيك في الرواية الروسية للأحداث، لافتًا إلى أن ذلك يعكس درجة عالية من السخرية والإنكار، مؤكدًا أن أجواء الجلسة تركت "انطباعا سلبيًا للغاية".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن في 22 أيار/مايو الماضي، وقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى التعليمي وسكن الطلاب التابعين لمعهد ستاروبيلسك المهني بجامعة لوغانسك التربوية الحكومية
. وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.