باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
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الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
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مرايا العلوم
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10 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
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بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260609/باحث-أوروبا-تستخدم-الورقة-الأوكرانية-لضمان-موقع-لها-في-النظام-العالمي-الجديد--1114207830.html
باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد
باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي والروسي، الدكتور غازي المصري، أن "أوروبا لم يعد لديها أي أوراق تلعبها سوى التمسك بالصراع في أوكرانيا ومحاولة تحقيق نصر يخولها دخول... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:23+0000
2026-06-09T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "سياسة روسيا الحكيمة تقوم على الصبر الاستراتيجي، وأن موسكو لن تنجر إلى الاستفزازات أو تقدم سببا لتقوية حلف الناتو من الداخل، ولن تقبل الوساطة الأوروبية لأنها طرفا في الصراع ولا تريد السلام، بل تواصل إرسال التعزيزات العسكرية والمرتزقة إلى أوكرانيا".وأكمل أن "المحور الشرقي أعاد ربط الملفات الدولية ببعضها، وهو ما لا يصب في صالح، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، ويفرض على واشنطن القيام بإعادة قراءة استراتيجية لما تقدمه للعالم من حلول للأزمات".واعتبر الباحث في الشأن الدولي والروسي أن "تهديدات أوروبا المرتبطة بالبعد النووي، تندرج في إطار التهويل السياسي للاستغلال الداخلي الأوروبي وفي العلاقات الأوروبية مع الدول الأخرى"، وأن "روسيا جاهزة للرد على أي تهديد يمس أمنها القومي".وختم حديثه، قائلا إن "استمرار الحوار والتفاهم بين الإدارة الأمريكية وروسيا مهم جدا في مسار بناء نظام عالمي جديد قائم على الشراكة بين الطرفين، في حين تسعى أوروبا إلى إفساد هذه النوايا الحسنة وعرقلة هذا المسار وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا".الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟الخارجية الروسية تحذر الناتو من "التحشيد الاستفزازي" وتؤكد تأهب موسكو ومينسك للمواجهة
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد

18:23 GMT 09.06.2026
CC0 / U.S. Army photo by 1st Lt. Alexander Jansen/54th Engineer Battalion / تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين
تدريب مشترك بين الجنود الأمريكيين والاستونيين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
CC0 / U.S. Army photo by 1st Lt. Alexander Jansen/54th Engineer Battalion /
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حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي والروسي، الدكتور غازي المصري، أن "أوروبا لم يعد لديها أي أوراق تلعبها سوى التمسك بالصراع في أوكرانيا ومحاولة تحقيق نصر يخولها دخول النظام العالمي الجديد كقطب فاعل، في ظل المحاولات الأمريكية المستمرة لعزلها وتهميش دورها الدولي".
وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "سياسة روسيا الحكيمة تقوم على الصبر الاستراتيجي، وأن موسكو لن تنجر إلى الاستفزازات أو تقدم سببا لتقوية حلف الناتو من الداخل، ولن تقبل الوساطة الأوروبية لأنها طرفا في الصراع ولا تريد السلام، بل تواصل إرسال التعزيزات العسكرية والمرتزقة إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن "أوروبا تتحضر للحرب، بهدف الحفاظ على تماسكها ووجودها، وهي في معتقل ما وعدت به شعوبها بأن تكون قطبا في النظام العالمي الجديد".

وأكمل أن "المحور الشرقي أعاد ربط الملفات الدولية ببعضها، وهو ما لا يصب في صالح، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، ويفرض على واشنطن القيام بإعادة قراءة استراتيجية لما تقدمه للعالم من حلول للأزمات".
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
17:49 GMT
واعتبر الباحث في الشأن الدولي والروسي أن "تهديدات أوروبا المرتبطة بالبعد النووي، تندرج في إطار التهويل السياسي للاستغلال الداخلي الأوروبي وفي العلاقات الأوروبية مع الدول الأخرى"، وأن "روسيا جاهزة للرد على أي تهديد يمس أمنها القومي".

وأكد أن "لا مجال للمقارنة بين القوة النووية الروسية والأوروبية".

وختم حديثه، قائلا إن "استمرار الحوار والتفاهم بين الإدارة الأمريكية وروسيا مهم جدا في مسار بناء نظام عالمي جديد قائم على الشراكة بين الطرفين، في حين تسعى أوروبا إلى إفساد هذه النوايا الحسنة وعرقلة هذا المسار وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا".
الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟
الخارجية الروسية تحذر الناتو من "التحشيد الاستفزازي" وتؤكد تأهب موسكو ومينسك للمواجهة
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