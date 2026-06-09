https://sarabic.ae/20260609/باحث-أوروبا-تستخدم-الورقة-الأوكرانية-لضمان-موقع-لها-في-النظام-العالمي-الجديد--1114207830.html
باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد
باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي والروسي، الدكتور غازي المصري، أن "أوروبا لم يعد لديها أي أوراق تلعبها سوى التمسك بالصراع في أوكرانيا ومحاولة تحقيق نصر يخولها دخول... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:23+0000
2026-06-09T18:23+0000
2026-06-09T18:23+0000
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وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "سياسة روسيا الحكيمة تقوم على الصبر الاستراتيجي، وأن موسكو لن تنجر إلى الاستفزازات أو تقدم سببا لتقوية حلف الناتو من الداخل، ولن تقبل الوساطة الأوروبية لأنها طرفا في الصراع ولا تريد السلام، بل تواصل إرسال التعزيزات العسكرية والمرتزقة إلى أوكرانيا".وأكمل أن "المحور الشرقي أعاد ربط الملفات الدولية ببعضها، وهو ما لا يصب في صالح، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، ويفرض على واشنطن القيام بإعادة قراءة استراتيجية لما تقدمه للعالم من حلول للأزمات".واعتبر الباحث في الشأن الدولي والروسي أن "تهديدات أوروبا المرتبطة بالبعد النووي، تندرج في إطار التهويل السياسي للاستغلال الداخلي الأوروبي وفي العلاقات الأوروبية مع الدول الأخرى"، وأن "روسيا جاهزة للرد على أي تهديد يمس أمنها القومي".وختم حديثه، قائلا إن "استمرار الحوار والتفاهم بين الإدارة الأمريكية وروسيا مهم جدا في مسار بناء نظام عالمي جديد قائم على الشراكة بين الطرفين، في حين تسعى أوروبا إلى إفساد هذه النوايا الحسنة وعرقلة هذا المسار وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا".الاتحاد الأوروبي إلى كتلة عسكرية.. كيف يحدث ذلك وما تأثيره على سكانه؟الخارجية الروسية تحذر الناتو من "التحشيد الاستفزازي" وتؤكد تأهب موسكو ومينسك للمواجهة
https://sarabic.ae/20260609/الاتحاد-الأوروبي-إلى-كتلة-عسكرية-كيف-يحدث-ذلك-وما-تأثيره-على-سكانه؟-1114203857.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
باحث: أوروبا تستخدم الورقة الأوكرانية لضمان موقع لها في النظام العالمي الجديد
حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي والروسي، الدكتور غازي المصري، أن "أوروبا لم يعد لديها أي أوراق تلعبها سوى التمسك بالصراع في أوكرانيا ومحاولة تحقيق نصر يخولها دخول النظام العالمي الجديد كقطب فاعل، في ظل المحاولات الأمريكية المستمرة لعزلها وتهميش دورها الدولي".
وأوضح المصري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "سياسة روسيا الحكيمة تقوم على الصبر الاستراتيجي، وأن موسكو لن تنجر إلى الاستفزازات أو تقدم سببا لتقوية حلف الناتو من الداخل، ولن تقبل الوساطة الأوروبية لأنها طرفا في الصراع ولا تريد السلام، بل تواصل إرسال التعزيزات العسكرية والمرتزقة إلى أوكرانيا".
وأشار إلى أن "أوروبا تتحضر للحرب، بهدف الحفاظ على تماسكها ووجودها، وهي في معتقل ما وعدت به شعوبها بأن تكون قطبا في النظام العالمي الجديد".
وأكمل أن "المحور الشرقي أعاد ربط الملفات الدولية ببعضها
، وهو ما لا يصب في صالح، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أوروبا، ويفرض على واشنطن القيام بإعادة قراءة استراتيجية لما تقدمه للعالم من حلول للأزمات".
واعتبر الباحث في الشأن الدولي والروسي أن "تهديدات أوروبا المرتبطة بالبعد النووي، تندرج في إطار التهويل السياسي للاستغلال الداخلي الأوروبي وفي العلاقات الأوروبية مع الدول الأخرى"، وأن "روسيا جاهزة للرد على أي تهديد يمس أمنها القومي".
وأكد أن "لا مجال للمقارنة بين القوة النووية الروسية والأوروبية".
وختم حديثه، قائلا إن "استمرار الحوار والتفاهم بين الإدارة الأمريكية وروسيا مهم جدا في مسار بناء نظام عالمي جديد قائم على الشراكة بين الطرفين، في حين تسعى أوروبا إلى إفساد هذه النوايا الحسنة وعرقلة هذا المسار وإطالة أمد الصراع في أوكرانيا".