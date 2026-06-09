https://sarabic.ae/20260609/بنغازي-تستعد-لاستضافة-المؤتمر-البرلماني-الآسيوي-الأفريقي-في-رسالة-تعكس-استقرار-ليبيا-1114208297.html

بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا

بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن مدينة بنغازي تستعد لاستضافة أعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي يُعقد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T18:59+0000

2026-06-09T18:59+0000

2026-06-09T19:29+0000

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وأضاف بليحق، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "المؤتمر يُعقد باستضافة مجلس النواب الليبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الخبراء والمراقبين من مختلف الدول الأعضاء، بما يعكس أهمية هذا الحدث البرلماني الدولي ودوره في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات التشريعية في القارتين".وأضاف: أن "انعقاد هذا الحدث الدولي في مدينة بنغازي يمثل رسالة واضحة تعكس ما تشهده ليبيا من استقرار أمني وما تحقق فيها من إنجازات في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، فضلاً عن قدرتها على استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، بما يعزز حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي".وأكد أن أهمية المؤتمر تتجلى أيضاً في مناقشة عدد من المقترحات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي وتطوير آليات عمله، ومن أبرزها ترشيح ليبيا لرئاسة المجلس ممثلة في المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، إلى جانب مقترح اعتماد مدينة بنغازي مقراً دائماً للمجلس، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها ليبيا والتقدير المتزايد لدورها في دعم الحوار البرلماني وبناء جسور التعاون بين دول آسيا وأفريقيا.وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب على أن استضافة ليبيا لهذا المؤتمر تنطلق من إيمانها الراسخ بأهمية الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، وحرصها على الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الدول.وأكد بليحق على أن بنغازي 2026، ستكون ملتقى لآسيا وأفريقيا ومنصة للحوار والتعاون نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، يجسد تطلعات الشعوب نحو التنمية والسلام والشراكة المستدامة.

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