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بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا
بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن مدينة بنغازي تستعد لاستضافة أعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي يُعقد... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T18:59+0000
2026-06-09T19:29+0000
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وأضاف بليحق، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "المؤتمر يُعقد باستضافة مجلس النواب الليبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الخبراء والمراقبين من مختلف الدول الأعضاء، بما يعكس أهمية هذا الحدث البرلماني الدولي ودوره في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات التشريعية في القارتين".وأضاف: أن "انعقاد هذا الحدث الدولي في مدينة بنغازي يمثل رسالة واضحة تعكس ما تشهده ليبيا من استقرار أمني وما تحقق فيها من إنجازات في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، فضلاً عن قدرتها على استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، بما يعزز حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي".وأكد أن أهمية المؤتمر تتجلى أيضاً في مناقشة عدد من المقترحات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي وتطوير آليات عمله، ومن أبرزها ترشيح ليبيا لرئاسة المجلس ممثلة في المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، إلى جانب مقترح اعتماد مدينة بنغازي مقراً دائماً للمجلس، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها ليبيا والتقدير المتزايد لدورها في دعم الحوار البرلماني وبناء جسور التعاون بين دول آسيا وأفريقيا.وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب على أن استضافة ليبيا لهذا المؤتمر تنطلق من إيمانها الراسخ بأهمية الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، وحرصها على الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الدول.وأكد بليحق على أن بنغازي 2026، ستكون ملتقى لآسيا وأفريقيا ومنصة للحوار والتعاون نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، يجسد تطلعات الشعوب نحو التنمية والسلام والشراكة المستدامة.
https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, بنغازي, العالم
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, بنغازي, العالم

بنغازي تستعد لاستضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي-الأفريقي في رسالة تعكس استقرار ليبيا

18:59 GMT 09.06.2026 (تم التحديث: 19:29 GMT 09.06.2026)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن مدينة بنغازي تستعد لاستضافة أعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي يُعقد تحت شعار "الرؤية المستقبلية للعلاقات الأفريقية -الآسيوية"، وذلك يومي 15 و16 يونيو 2026، في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون بين دول قارتي آسيا وأفريقيا.
وأضاف بليحق، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "المؤتمر يُعقد باستضافة مجلس النواب الليبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الخبراء والمراقبين من مختلف الدول الأعضاء، بما يعكس أهمية هذا الحدث البرلماني الدولي ودوره في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات التشريعية في القارتين".
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في سياق دعم الحوار والتشاور البرلماني بين الدول الآسيوية والأفريقية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز جهود التنمية والاستقرار والتعاون الاقتصادي، بما يسهم في تطوير الشراكات الإقليمية والدولية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارتين.
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وأضاف: أن "انعقاد هذا الحدث الدولي في مدينة بنغازي يمثل رسالة واضحة تعكس ما تشهده ليبيا من استقرار أمني وما تحقق فيها من إنجازات في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، فضلاً عن قدرتها على استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، بما يعزز حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي".
وبيّن بليحق أن المؤتمر سيشهد عقد عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي ستتناول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين دول آسيا وأفريقيا، ودور المؤسسات التشريعية في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار، إضافة إلى مناقشة آليات مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأكد أن أهمية المؤتمر تتجلى أيضاً في مناقشة عدد من المقترحات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي وتطوير آليات عمله، ومن أبرزها ترشيح ليبيا لرئاسة المجلس ممثلة في المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس مجلس النواب، إلى جانب مقترح اعتماد مدينة بنغازي مقراً دائماً للمجلس، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها ليبيا والتقدير المتزايد لدورها في دعم الحوار البرلماني وبناء جسور التعاون بين دول آسيا وأفريقيا.
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وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب على أن استضافة ليبيا لهذا المؤتمر تنطلق من إيمانها الراسخ بأهمية الحوار والتعاون بين الشعوب والدول، وحرصها على الإسهام الفاعل في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الشراكة والتكامل بين مختلف الدول.
وأكد بليحق على أن بنغازي 2026، ستكون ملتقى لآسيا وأفريقيا ومنصة للحوار والتعاون نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، يجسد تطلعات الشعوب نحو التنمية والسلام والشراكة المستدامة.
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