تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
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بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
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https://sarabic.ae/20260609/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-العلاقات-الخليجية---الإيرانية-بعد-نهاية-الحرب-في-الشرق-الأوسط؟--1114199999.html
تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟
تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
تشكل العلاقات الخليجية الإيرانية أحد أهم الملفات المؤثرة في استقرار المنطقة، إذ ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخلافات التقليدية. ومع... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
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إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الدول الخليجية
صراعات الشرق الأوسط
أخبار الشرق الأوسط
استطلاعات الرأي
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ويرى مراقبون أن آثار الحرب ستترك جروحًا عميقة يصعب تجاوزها سريعًا، ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من الفتور السياسي والحذر الأمني، بينما يرى آخرون أن الجغرافيا تفرض واقعًا لا يمكن تجاهله، فدول الخليج وإيران تتقاسم فضاء جغرافيًا وممرات بحرية ومصالح أمنية واقتصادية مشتركة.وبين البينين، تفرض طبيعة السياسة الحديثة القائمة على البراغماتية، وجودها حيث تميل الدول إلى تغليب المصالح على الخصومات عندما تتغير الظروف، وعليه فإن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتهدئة الأزمات قد تسرّع عودة قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يجعل استئناف العلاقات أمرًا أقرب وأسرع مما يتوقعه كثيرون.كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيرانترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الدول الخليجية, صراعات الشرق الأوسط, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الدول الخليجية, صراعات الشرق الأوسط, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟

15:36 GMT 09.06.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo
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تشكل العلاقات الخليجية الإيرانية أحد أهم الملفات المؤثرة في استقرار المنطقة، إذ ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخلافات التقليدية. ومع اقتراب نهاية الحرب، يتصدّر التساؤل حول طبيعة العلاقة التي ستتشكل بين الطرفين، وما إذا كانت ستتجه نحو التهدئة والتعاون أم ستبقى رهينة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن آثار الحرب ستترك جروحًا عميقة يصعب تجاوزها سريعًا، ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من الفتور السياسي والحذر الأمني، بينما يرى آخرون أن الجغرافيا تفرض واقعًا لا يمكن تجاهله، فدول الخليج وإيران تتقاسم فضاء جغرافيًا وممرات بحرية ومصالح أمنية واقتصادية مشتركة.

ومن هذا المنطلق، فإن ضرورات الاستقرار وحماية التجارة والطاقة قد تدفع جميع الأطراف إلى تجاوز التوترات تدريجيًا والبحث عن صيغ للتفاهم مهما بلغت حدة الخلافات السابقة.

وبين البينين، تفرض طبيعة السياسة الحديثة القائمة على البراغماتية، وجودها حيث تميل الدول إلى تغليب المصالح على الخصومات عندما تتغير الظروف، وعليه فإن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتهدئة الأزمات قد تسرّع عودة قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يجعل استئناف العلاقات أمرًا أقرب وأسرع مما يتوقعه كثيرون.

كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟

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ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
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