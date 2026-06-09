https://sarabic.ae/20260609/تصويت-كيف-ترى-مستقبل-العلاقات-الخليجية---الإيرانية-بعد-نهاية-الحرب-في-الشرق-الأوسط؟--1114199999.html
تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟
تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
تشكل العلاقات الخليجية الإيرانية أحد أهم الملفات المؤثرة في استقرار المنطقة، إذ ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخلافات التقليدية. ومع... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T15:36+0000
2026-06-09T15:36+0000
2026-06-09T15:36+0000
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ويرى مراقبون أن آثار الحرب ستترك جروحًا عميقة يصعب تجاوزها سريعًا، ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من الفتور السياسي والحذر الأمني، بينما يرى آخرون أن الجغرافيا تفرض واقعًا لا يمكن تجاهله، فدول الخليج وإيران تتقاسم فضاء جغرافيًا وممرات بحرية ومصالح أمنية واقتصادية مشتركة.وبين البينين، تفرض طبيعة السياسة الحديثة القائمة على البراغماتية، وجودها حيث تميل الدول إلى تغليب المصالح على الخصومات عندما تتغير الظروف، وعليه فإن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتهدئة الأزمات قد تسرّع عودة قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يجعل استئناف العلاقات أمرًا أقرب وأسرع مما يتوقعه كثيرون.كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟ترامب: لا أرغب في استئناف الضربات ضد إيرانترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الدول الخليجية, صراعات الشرق الأوسط, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الدول الخليجية, صراعات الشرق الأوسط, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟
تشكل العلاقات الخليجية الإيرانية أحد أهم الملفات المؤثرة في استقرار المنطقة، إذ ترتبط بتشابكات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود الخلافات التقليدية. ومع اقتراب نهاية الحرب، يتصدّر التساؤل حول طبيعة العلاقة التي ستتشكل بين الطرفين، وما إذا كانت ستتجه نحو التهدئة والتعاون أم ستبقى رهينة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن آثار الحرب ستترك جروحًا عميقة يصعب تجاوزها سريعًا، ما قد يؤدي إلى فترة طويلة من الفتور السياسي والحذر الأمني، بينما يرى آخرون أن الجغرافيا تفرض واقعًا لا يمكن تجاهله، فدول الخليج وإيران تتقاسم فضاء جغرافيًا وممرات بحرية ومصالح أمنية واقتصادية مشتركة.
ومن هذا المنطلق، فإن ضرورات الاستقرار وحماية التجارة والطاقة قد تدفع جميع الأطراف إلى تجاوز التوترات تدريجيًا والبحث عن صيغ للتفاهم مهما بلغت حدة الخلافات السابقة.
وبين البينين، تفرض طبيعة السياسة الحديثة القائمة على البراغماتية، وجودها حيث تميل الدول إلى تغليب المصالح على الخصومات عندما تتغير الظروف، وعليه فإن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتهدئة الأزمات قد تسرّع عودة قنوات التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يجعل استئناف العلاقات أمرًا أقرب وأسرع مما يتوقعه كثيرون.
كيف ترى مستقبل العلاقات الخليجية - الإيرانية بعد نهاية الحرب في الشرق الأوسط؟