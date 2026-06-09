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دراسة تكشف المدة المثالية لتمارين "إطالة العمر"
دراسة تكشف المدة المثالية لتمارين "إطالة العمر"
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية واسعة النطاق إلى أن ممارسة تمارين القوة لمدة تتراوح بين 90 و119 دقيقة أسبوعياً قد تكون المدة المثالية لتحقيق أكبر فائدة صحية مرتبطة بإطالة... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T14:03+0000
2026-06-09T14:03+0000
علوم
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واعتمد الباحثون، بقيادة فريق من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، على تحليل بيانات أكثر من 147 ألف شخص تمت متابعتهم على مدى يصل إلى 30 عاماً ضمن ثلاثة مشاريع بحثية طويلة الأمد، بهدف دراسة العلاقة بين تمارين المقاومة ومعدلات الوفاة الناتجة عن مختلف الأسباب.وأظهرت النتائج، التي نقلتها مجلة "ساينس أليرت" أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين القوة ضمن هذا النطاق الزمني الأسبوعي سجلوا انخفاضاً بنسبة 13% في خطر الوفاة لأي سبب مقارنة بمن لا يمارسون هذه التمارين. كما انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%، وبسبب الأمراض العصبية بنسبة 27%. ولفتت الدراسة إلى أن زيادة مدة تمارين القوة إلى أكثر من ساعتين أسبوعياً لم تؤد إلى تحقيق فوائد إضافية واضحة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفاة، ما يشير إلى وجود "حد أمثل" للاستفادة من هذا النوع من النشاط البدني.وأشارت الدراسة إلى أن أفضل النتائج تحققت لدى الأشخاص الذين جمعوا بين النشاطين، إذ تبين أن ممارسة 60 إلى 119 دقيقة أسبوعياً من تمارين القوة، إلى جانب مستويات جيدة من التمارين الهوائية، ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بنسبة وصلت إلى 45%.ويعتزم الباحثون مستقبلاً دراسة تأثير أنواع التمارين المختلفة ليس فقط على العمر المتوقع، بل أيضاً على جودة الحياة والقدرة على الحفاظ على النشاط والاستقلالية مع التقدم في السن.لغز غريب... لماذا دفن البدو أنفسهم مع قطعانهم؟
https://sarabic.ae/20260606/دراسة-تكشف-كيف-يؤثر-كرش-الأب-في-سمنة-أطفاله؟-1114130404.html
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علوم
علوم

دراسة تكشف المدة المثالية لتمارين "إطالة العمر"

14:03 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Alastair Grantتمارين رياضية
تمارين رياضية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية واسعة النطاق إلى أن ممارسة تمارين القوة لمدة تتراوح بين 90 و119 دقيقة أسبوعياً قد تكون المدة المثالية لتحقيق أكبر فائدة صحية مرتبطة بإطالة العمر وتقليل خطر الوفاة المبكرة.
واعتمد الباحثون، بقيادة فريق من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، على تحليل بيانات أكثر من 147 ألف شخص تمت متابعتهم على مدى يصل إلى 30 عاماً ضمن ثلاثة مشاريع بحثية طويلة الأمد، بهدف دراسة العلاقة بين تمارين المقاومة ومعدلات الوفاة الناتجة عن مختلف الأسباب.
وأظهرت النتائج، التي نقلتها مجلة "ساينس أليرت" أن الأشخاص الذين مارسوا تمارين القوة ضمن هذا النطاق الزمني الأسبوعي سجلوا انخفاضاً بنسبة 13% في خطر الوفاة لأي سبب مقارنة بمن لا يمارسون هذه التمارين. كما انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%، وبسبب الأمراض العصبية بنسبة 27%.
ولفتت الدراسة إلى أن زيادة مدة تمارين القوة إلى أكثر من ساعتين أسبوعياً لم تؤد إلى تحقيق فوائد إضافية واضحة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفاة، ما يشير إلى وجود "حد أمثل" للاستفادة من هذا النوع من النشاط البدني.
زيادة الوزن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
مجتمع
دراسة تكشف كيف يؤثر "كرش الأب" في سمنة أطفاله؟!
6 يونيو, 20:52 GMT
في المقابل، أكدت النتائج أن التمارين الهوائية، مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات، لا تزال تلعب دوراً أكبر في تعزيز طول العمر. فقد سجل الأشخاص الذين مارسوا مستويات مرتفعة من النشاط الهوائي انخفاضاً تراوح بين 42% و47% في خطر الوفاة، بغض النظر عن مقدار تمارين القوة التي مارسوها.
وأشارت الدراسة إلى أن أفضل النتائج تحققت لدى الأشخاص الذين جمعوا بين النشاطين، إذ تبين أن ممارسة 60 إلى 119 دقيقة أسبوعياً من تمارين القوة، إلى جانب مستويات جيدة من التمارين الهوائية، ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بنسبة وصلت إلى 45%.
ورغم أن الدراسة من النوع الرصدي ولا تستطيع إثبات علاقة سببية مباشرة بين التمارين وطول العمر، فإن الباحثين أكدوا أن حجم العينة الكبير وفترة المتابعة الطويلة يمنحان النتائج أهمية علمية كبيرة، ويعززان الأدلة المتزايدة على أن الجمع بين تمارين المقاومة والتمارين الهوائية يمثل أحد أفضل الأساليب للحفاظ على الصحة والعيش لفترة أطول.
ويعتزم الباحثون مستقبلاً دراسة تأثير أنواع التمارين المختلفة ليس فقط على العمر المتوقع، بل أيضاً على جودة الحياة والقدرة على الحفاظ على النشاط والاستقلالية مع التقدم في السن.
لغز غريب... لماذا دفن البدو أنفسهم مع قطعانهم؟
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