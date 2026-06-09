مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
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بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260609/مصر-جدل-واسع-حول-دور-وسائل-التواصل-في-صنع-أطباء-وهميين-1114196208.html
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
سبوتنيك عربي
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة، يستخدمها البعض في بناء صورة مثالية لأنفسهم على عكس الواقع. 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T13:11+0000
2026-06-09T13:11+0000
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
سبوتنيك عربي
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
لم يتوقف ذلك على إظهار البعض لحياتهم اليومية بصورة مثالية بعيدًا عن أي سلبيات، بل امتد لقيام البعض بانتحال صفة طبيب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبناء صورة ذهنية لأنفسهم على اعتبار أنهم أطباء وخبراء صحة وتغذية في مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة.وفي ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على تشكيل وعي الملايين، أصبح من السهل لدى البعض تحويل الشهرة الرقمية إلى وسيلة لجذب العملاء والمرضى، مستفيدين من المحتوى المرئي الذي يمنحهم مصداقية لدى المتابعين حتى وإن كانوا بعيدين تمامًا عن المجال الطبي.في هذا السياق، أكدت د. شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن ظاهرة انتحال صفة الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جريمة مهنية ونوعًا من النصب، محذرة من خطورة الاعتماد على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية في القضايا الطبية والعلاجية دون التأكد من مؤهلات مقدمي المحتوى.من جهته، أكد الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، أن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء أو المعالجين ليست وليدة العصر الحديث، بل تمتد جذورها إلى الموروث الشعبي في المجتمع المصري، حيث ارتبط العلاج قديمًا بوصفات وتجارب شعبية كان يلجأ إليها الناس باعتبارها أقل تكلفة وأسهل وصولًا من المؤسسات الطبية التقليدية.وأوضح أن المجتمعات الريفية عرفت لسنوات طويلة نماذج شعبية للعلاج، مثل "الحكيم" أو الممرض الذي يصف بعض الأدوية والعلاجات البسيطة اعتمادًا على الخبرة والتجربة، مشيرًا إلى أن بعض هذه النماذج حققت نجاحات محدودة، ما عزز ثقة الناس بها عبر الزمن.
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صبري سراج
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"

13:11 GMT 09.06.2026
راديو
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة، يستخدمها البعض في بناء صورة مثالية لأنفسهم على عكس الواقع.
لم يتوقف ذلك على إظهار البعض لحياتهم اليومية بصورة مثالية بعيدًا عن أي سلبيات، بل امتد لقيام البعض بانتحال صفة طبيب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبناء صورة ذهنية لأنفسهم على اعتبار أنهم أطباء وخبراء صحة وتغذية في مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة.
هؤلاء الأشخاص سمحوا لأنفسهم بتقديم نصائح طبية وعلاجية للآلاف بل الملايين، دون أن يمتلكوا المؤهلات العلمية أو التراخيص القانونية التي تخول لهم ممارسة تلك المهن.
وفي ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على تشكيل وعي الملايين، أصبح من السهل لدى البعض تحويل الشهرة الرقمية إلى وسيلة لجذب العملاء والمرضى، مستفيدين من المحتوى المرئي الذي يمنحهم مصداقية لدى المتابعين حتى وإن كانوا بعيدين تمامًا عن المجال الطبي.
في هذا السياق، أكدت د. شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن ظاهرة انتحال صفة الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جريمة مهنية ونوعًا من النصب، محذرة من خطورة الاعتماد على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية في القضايا الطبية والعلاجية دون التأكد من مؤهلات مقدمي المحتوى.

وأضافت إن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها انتشرت بصورة أكبر مع ظهور "السوشيال ميديا"، موضحة أن “بعض الأشخاص يستغلون رغبة الناس في الوصول السريع للمعلومات أو العلاج، ويقدمون نصائح ومعلومات طبية مغلوطة بهدف الشهرة أو الربح المادي".

من جهته، أكد الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، أن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء أو المعالجين ليست وليدة العصر الحديث، بل تمتد جذورها إلى الموروث الشعبي في المجتمع المصري، حيث ارتبط العلاج قديمًا بوصفات وتجارب شعبية كان يلجأ إليها الناس باعتبارها أقل تكلفة وأسهل وصولًا من المؤسسات الطبية التقليدية.
وأوضح أن المجتمعات الريفية عرفت لسنوات طويلة نماذج شعبية للعلاج، مثل "الحكيم" أو الممرض الذي يصف بعض الأدوية والعلاجات البسيطة اعتمادًا على الخبرة والتجربة، مشيرًا إلى أن بعض هذه النماذج حققت نجاحات محدودة، ما عزز ثقة الناس بها عبر الزمن.
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