https://sarabic.ae/20260609/مصر-جدل-واسع-حول-دور-وسائل-التواصل-في-صنع-أطباء-وهميين-1114196208.html

مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"

مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"

سبوتنيك عربي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة، يستخدمها البعض في بناء صورة مثالية لأنفسهم على عكس الواقع. 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T13:11+0000

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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين" سبوتنيك عربي مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"

لم يتوقف ذلك على إظهار البعض لحياتهم اليومية بصورة مثالية بعيدًا عن أي سلبيات، بل امتد لقيام البعض بانتحال صفة طبيب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبناء صورة ذهنية لأنفسهم على اعتبار أنهم أطباء وخبراء صحة وتغذية في مخالفة قانونية وأخلاقية واضحة.وفي ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها على تشكيل وعي الملايين، أصبح من السهل لدى البعض تحويل الشهرة الرقمية إلى وسيلة لجذب العملاء والمرضى، مستفيدين من المحتوى المرئي الذي يمنحهم مصداقية لدى المتابعين حتى وإن كانوا بعيدين تمامًا عن المجال الطبي.في هذا السياق، أكدت د. شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن ظاهرة انتحال صفة الأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمثل جريمة مهنية ونوعًا من النصب، محذرة من خطورة الاعتماد على ما يُنشر عبر المنصات الرقمية في القضايا الطبية والعلاجية دون التأكد من مؤهلات مقدمي المحتوى.من جهته، أكد الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع، أن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الأطباء أو المعالجين ليست وليدة العصر الحديث، بل تمتد جذورها إلى الموروث الشعبي في المجتمع المصري، حيث ارتبط العلاج قديمًا بوصفات وتجارب شعبية كان يلجأ إليها الناس باعتبارها أقل تكلفة وأسهل وصولًا من المؤسسات الطبية التقليدية.وأوضح أن المجتمعات الريفية عرفت لسنوات طويلة نماذج شعبية للعلاج، مثل "الحكيم" أو الممرض الذي يصف بعض الأدوية والعلاجات البسيطة اعتمادًا على الخبرة والتجربة، مشيرًا إلى أن بعض هذه النماذج حققت نجاحات محدودة، ما عزز ثقة الناس بها عبر الزمن.

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صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

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