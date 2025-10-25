عربي
بث مباشر
المنصات المصرفية الرقمية الحديثة واختلافها عن نظيرتها التقليدية
المنصات المصرفية الرقمية الحديثة واختلافها عن نظيرتها التقليدية
لقد ولت الأيام التي كانت فيها المنصات المصرفية الرقمية، مجرد امتداد للخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، وذلك مع ظهور المنصات المصرفية الرقمية الحديثة.
ولكن ما الذي يميز بالضبط هذه المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية؟ وكيف تطورت لإعادة تعريف التجربة المصرفية لكل من العملاء والمؤسسات المالية؟في هذه المقالة، سنستكشف عالم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة ولماذا أصبحت بسرعة الخيار المفضل للقطاع المالي.فهم المنصات المصرفية الرقمية التقليديةقبل الغوص في المنصات المصرفية الرقمية الحديثة المستقبلية، من الضروري فهم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة التي سبقتها - المنصات المصرفية الرقمية التقليدية.تسوّق هذه المنصات الرقمية الرائعة الخطوة الأولى للقطاع المصرفي نحو تبني الحضور الرقمي. تقدم هذه المنصات خمس فوائد رئيسية:على الرغم من الثورة التي أحدثتها الحلول المصرفية الرقمية التقليدية، إلا أنها لم تكن خالية من القيود. بالنسبة للمبتدئين، لم تكن معظم هذه المنصات مُحسّنة للأجهزة المختلفة، مما أعاق تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك سوى القليل من التخصيص بناءً على سلوك العميل أو تفضيلاته.وفي حين أن المنصات المصرفية الرقمية التقليدية كانت تركز بشكل كبير على توفير الراحة والكفاءة لعملاء البنك، إلا أنها لم تضف أي قيمة لموظفي البنك.وهنا يأتي دور الحلول المصرفية الرقمية الحديثة.ظهور منصات الخدمات المصرفية الرقمية الحديثةظهرت الحلول المصرفية الرقمية الحديثة لتلبية الحاجة إلى تجارب مصرفية أكثر تفاعلية واستجابة وتخصيصًا. على عكس المنصات التقليدية التي تركز في المقام الأول على الخدمات الأساسية، فإن المنصات الحديثة أكثر تركيزًا على العملاء. فهي تقدم مجموعة من الخدمات التي تتجاوز مجرد المعاملات، وهي قابلة للتكيف وسهلة الاستخدام وتوفر تجربة مصرفية أكثر شمولية.بالإضافة إلى ذلك، مكّنت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المنصات الحديثة من تقديم المشورة المالية الشخصية والخدمات التنبؤية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.كيف تختلف المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية؟لقد شهد القطاع المصرفي تحولاً كبيرًا، حيث انتقل من الخدمات المصرفية الرقمية القديمة إلى تجربة مصرفية رقمية حديثة أكثر تقدمًا وشمولية. هذا التغيير لا يتعلق فقط بإضافة ميزات جديدة. فهو يُحدث تحولاً في كيفية تواصل البنوك مع عملائها وإجراء الأعمال. إليك بعض الطرق التي تتميز بها المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية:1. المواءمة مع تسريع الطلب لدى عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة:تتسم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة بالبراعة في مواكبة المتطلبات سريعة التطور لكل من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى عكس المنصات التقليدية التي تتبع نهجًا واحدًا يناسب الجميع، تتسم الحلول الحديثة بالمرونة وسرعة الاستجابة. كما أنها تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء، بدءًا من الموافقات الفورية على القروض إلى معالجة المعاملات في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع نمط الحياة السريع للمستهلكين اليوم والمتطلبات الديناميكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه المنصات لا تضمن فقط إسعاد العملاء والحفاظ على ولائهم فحسب، بل تساعد البنوك أيضًا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق متغيرة باستمرار.2. الاندماج ضمن نمط حياة العميلتندمج المنصات الحديثة بسلاسة في الحياة اليومية للمستخدمين. فهي تتجاوز المعاملات المصرفية لتصبح جزءًا من أسلوب حياة العميل، وتوفر ميزات متقدمة وأكثر تخصيصًا. ويتيح ذلك للعملاء إدارة حياتهم المالية بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك من خلال منصة واحدة.3. التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات التكنولوجيةتتمثل إحدى السمات المميزة للحلول المصرفية الرقمية الحديثة في قدرتها على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مزودي التكنولوجيا. يؤدي هذا التعاون إلى تقديم حلول مالية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا المالية، يمكن للبنوك تقديم خدمات متطورة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها.4. زيادة حجم الأعمال مع الحد الأدنى من التأثير على التكاليف التشغيليةتتيح المنصات الحديثة للبنوك التعامل مع أحجام الأعمال المتزايدة دون زيادة التكاليف التشغيلية. تتحقق هذه الكفاءة من خلال الأتمتة والعمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة على السحابة التي تقلل من الحاجة إلى البنية التحتية المادية والتدخلات اليدوية. ونتيجة لذلك، يمكن للبنوك توسيع نطاق خدماتها بسرعة لتلبية طلبات العملاء مع الحفاظ على انخفاض النفقات التشغيلية.5. البصمة الكربونية المنخفضة لكل عميلتتمتع الحلول المصرفية الرقمية الحديثة بالقدرة على تسليط الضوء على البصمة الكربونية لكل عميل وتقييمها. وهذا يساعد على فهم الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المرتبطة بالأنشطة المالية والتخفيف من حدتها.6. تسريع التحول التدريجيإن الحلول المصرفية الرقمية الحديثة مبنية على بنية خالية من التعليمات البرمجية مما يسمح للبنوك بتكييف منتجاتها وتجربتها الحالية دون الحاجة إلى ترميز مكثف أو الاعتماد على البائع. يمكن للبنوك أيضًا إنشاء التجربة المصرفية بأكملها من الصفر باستخدام الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات والأدوات الأخرى التي يوفرها البائع. وهذا يساعد البنوك في تقليل الديون التقنية وتسريع الابتكار.7. التحول للبنك بأكملهلا ينبغي أن تقتصر التجربة الأفضل على العملاء النهائيين فقط. تأتي الحلول المصرفية الرقمية الحديثة مزودة ببوابات ذكية للفروع وفرق المبيعات والتسويق والمطورين والوكلاء والتجار وغيرهم. على سبيل المثال، يمكن لنظام مصرفي حديث للفروع أن يُمكِّن مدير إدارة المبيعات أو فريق العمليات أو مدير الفرع من أداء جميع الوظائف المصرفية أثناء التنقل. كما يمكن لفرق التسويق إنشاء حملات بشكل أسرع باستخدام أنظمة إدارة المحتوى الحديثة، ويمكن للوكلاء اكتساب العملاء أو خدمتهم من خلال بوابة واحدة.لا تعمل الحلول المصرفية الرقمية الحديثة على إعادة تعريف تجارب العملاء فحسب. إنها تعيد تشكيل نسيج الصناعة المصرفية ذاتها.المقال يعبر عن رأي كاتبه..
لقد ولت الأيام التي كانت فيها المنصات المصرفية الرقمية، مجرد امتداد للخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، وذلك مع ظهور المنصات المصرفية الرقمية الحديثة.
ولكن ما الذي يميز بالضبط هذه المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية؟ وكيف تطورت لإعادة تعريف التجربة المصرفية لكل من العملاء والمؤسسات المالية؟
في هذه المقالة، سنستكشف عالم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة ولماذا أصبحت بسرعة الخيار المفضل للقطاع المالي.

فهم المنصات المصرفية الرقمية التقليدية

قبل الغوص في المنصات المصرفية الرقمية الحديثة المستقبلية، من الضروري فهم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة التي سبقتها - المنصات المصرفية الرقمية التقليدية.
تسوّق هذه المنصات الرقمية الرائعة الخطوة الأولى للقطاع المصرفي نحو تبني الحضور الرقمي. تقدم هذه المنصات خمس فوائد رئيسية:
السماح للعملاء بالوصول إلى معظم الوظائف المصرفية عن بُعد.
توسيع نطاق الخدمات المصرفية على مدار الساعة.
تقليل الاعتماد المفرط على السجلات الورقية باستخدام السجلات الرقمية.
تعزيز المعاملات عبر الإنترنت لتقليل مخاطر تزييف العملة.
تشجيع المجتمع غير النقدي للحد من تداول النقود السوداء.
على الرغم من الثورة التي أحدثتها الحلول المصرفية الرقمية التقليدية، إلا أنها لم تكن خالية من القيود. بالنسبة للمبتدئين، لم تكن معظم هذه المنصات مُحسّنة للأجهزة المختلفة، مما أعاق تجربة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك سوى القليل من التخصيص بناءً على سلوك العميل أو تفضيلاته.
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة جديدة لزيادة إنتاج النفط الثقيل
أمس, 15:21 GMT
وفي حين أن المنصات المصرفية الرقمية التقليدية كانت تركز بشكل كبير على توفير الراحة والكفاءة لعملاء البنك، إلا أنها لم تضف أي قيمة لموظفي البنك.
وهنا يأتي دور الحلول المصرفية الرقمية الحديثة.

ظهور منصات الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة

ظهرت الحلول المصرفية الرقمية الحديثة لتلبية الحاجة إلى تجارب مصرفية أكثر تفاعلية واستجابة وتخصيصًا. على عكس المنصات التقليدية التي تركز في المقام الأول على الخدمات الأساسية، فإن المنصات الحديثة أكثر تركيزًا على العملاء. فهي تقدم مجموعة من الخدمات التي تتجاوز مجرد المعاملات، وهي قابلة للتكيف وسهلة الاستخدام وتوفر تجربة مصرفية أكثر شمولية.
بالإضافة إلى ذلك، مكّنت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المنصات الحديثة من تقديم المشورة المالية الشخصية والخدمات التنبؤية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.

كيف تختلف المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية؟

لقد شهد القطاع المصرفي تحولاً كبيرًا، حيث انتقل من الخدمات المصرفية الرقمية القديمة إلى تجربة مصرفية رقمية حديثة أكثر تقدمًا وشمولية. هذا التغيير لا يتعلق فقط بإضافة ميزات جديدة. فهو يُحدث تحولاً في كيفية تواصل البنوك مع عملائها وإجراء الأعمال. إليك بعض الطرق التي تتميز بها المنصات المصرفية الرقمية الحديثة عن المنصات التقليدية:
1. المواءمة مع تسريع الطلب لدى عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة:
تتسم المنصات المصرفية الرقمية الحديثة بالبراعة في مواكبة المتطلبات سريعة التطور لكل من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى عكس المنصات التقليدية التي تتبع نهجًا واحدًا يناسب الجميع، تتسم الحلول الحديثة بالمرونة وسرعة الاستجابة. كما أنها تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء، بدءًا من الموافقات الفورية على القروض إلى معالجة المعاملات في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع نمط الحياة السريع للمستهلكين اليوم والمتطلبات الديناميكية للشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه المنصات لا تضمن فقط إسعاد العملاء والحفاظ على ولائهم فحسب، بل تساعد البنوك أيضًا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق متغيرة باستمرار.
2. الاندماج ضمن نمط حياة العميل
تندمج المنصات الحديثة بسلاسة في الحياة اليومية للمستخدمين. فهي تتجاوز المعاملات المصرفية لتصبح جزءًا من أسلوب حياة العميل، وتوفر ميزات متقدمة وأكثر تخصيصًا. ويتيح ذلك للعملاء إدارة حياتهم المالية بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات مستنيرة، كل ذلك من خلال منصة واحدة.
3. التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات التكنولوجية
تتمثل إحدى السمات المميزة للحلول المصرفية الرقمية الحديثة في قدرتها على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مزودي التكنولوجيا. يؤدي هذا التعاون إلى تقديم حلول مالية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا المالية، يمكن للبنوك تقديم خدمات متطورة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها.
مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
دولة عربية تضع حجر الأساس لأول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه في العالم
أمس, 12:29 GMT
4. زيادة حجم الأعمال مع الحد الأدنى من التأثير على التكاليف التشغيلية
تتيح المنصات الحديثة للبنوك التعامل مع أحجام الأعمال المتزايدة دون زيادة التكاليف التشغيلية. تتحقق هذه الكفاءة من خلال الأتمتة والعمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخدمات القائمة على السحابة التي تقلل من الحاجة إلى البنية التحتية المادية والتدخلات اليدوية. ونتيجة لذلك، يمكن للبنوك توسيع نطاق خدماتها بسرعة لتلبية طلبات العملاء مع الحفاظ على انخفاض النفقات التشغيلية.
5. البصمة الكربونية المنخفضة لكل عميل
تتمتع الحلول المصرفية الرقمية الحديثة بالقدرة على تسليط الضوء على البصمة الكربونية لكل عميل وتقييمها. وهذا يساعد على فهم الآثار البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المرتبطة بالأنشطة المالية والتخفيف من حدتها.
6. تسريع التحول التدريجي
إن الحلول المصرفية الرقمية الحديثة مبنية على بنية خالية من التعليمات البرمجية مما يسمح للبنوك بتكييف منتجاتها وتجربتها الحالية دون الحاجة إلى ترميز مكثف أو الاعتماد على البائع. يمكن للبنوك أيضًا إنشاء التجربة المصرفية بأكملها من الصفر باستخدام الخدمات المصغرة وواجهات برمجة التطبيقات والأدوات الأخرى التي يوفرها البائع. وهذا يساعد البنوك في تقليل الديون التقنية وتسريع الابتكار.
7. التحول للبنك بأكمله
لا ينبغي أن تقتصر التجربة الأفضل على العملاء النهائيين فقط. تأتي الحلول المصرفية الرقمية الحديثة مزودة ببوابات ذكية للفروع وفرق المبيعات والتسويق والمطورين والوكلاء والتجار وغيرهم. على سبيل المثال، يمكن لنظام مصرفي حديث للفروع أن يُمكِّن مدير إدارة المبيعات أو فريق العمليات أو مدير الفرع من أداء جميع الوظائف المصرفية أثناء التنقل. كما يمكن لفرق التسويق إنشاء حملات بشكل أسرع باستخدام أنظمة إدارة المحتوى الحديثة، ويمكن للوكلاء اكتساب العملاء أو خدمتهم من خلال بوابة واحدة.
لا تعمل الحلول المصرفية الرقمية الحديثة على إعادة تعريف تجارب العملاء فحسب. إنها تعيد تشكيل نسيج الصناعة المصرفية ذاتها.
المقال يعبر عن رأي كاتبه..
