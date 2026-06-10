https://sarabic.ae/20260610/السلطات-مقتل-13-شخصا-بينهم-11-طفلا-في-قصف-باكستاني-على-أفغانستان-1114219264.html
السلطات: مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا في قصف باكستاني على أفغانستان
السلطات: مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا في قصف باكستاني على أفغانستان
سبوتنيك عربي
شنّ الجيش الباكستاني، غارات على ثلاث ولايات أفغانية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم 11 طفلًا، وإصابة 14 آخرين، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم حركة طالبان،... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T03:46+0000
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باكستان
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.وكتب مجاهد على صفحته في منصة "إكس": "انتهك الجيش الباكستاني الليلة الماضية الأجواء الأفغانية مجددًا، وقصف منازل مدنيين في ولايات كونار وخوست وبكتيكا".وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بتوفير الملاذ للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، وعلى رأسها حركة طالبان الأفغانية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، في حين تنفي أفغانستان هذه الاتهامات وتقول إن مشكلة الإرهاب في باكستان هي مشكلة داخلية.وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان أسوأ فتراتها، على الأقل منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحكم في أفغانستان، حيث تشهد العلاقات توترًا مصحوبًا باشتباكات حدودية، وقصف جوي باكستاني داخل الأراضي الأفغانية بين الفينة والأخرى.
https://sarabic.ae/20260506/اكتشاف-بلدة-أثرية-هندوسية-في-ولاية-كابيسا-شمال-شرقي-أفغانستان-1113164363.html
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باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
باكستان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
السلطات: مقتل 13 شخصا بينهم 11 طفلا في قصف باكستاني على أفغانستان
03:46 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 04:00 GMT 10.06.2026)
شنّ الجيش الباكستاني، غارات على ثلاث ولايات أفغانية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، من بينهم 11 طفلًا، وإصابة 14 آخرين، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد.
.وكتب مجاهد على صفحته في منصة "إكس": "انتهك الجيش الباكستاني
الليلة الماضية الأجواء الأفغانية مجددًا، وقصف منازل مدنيين في ولايات كونار وخوست وبكتيكا".
وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بتوفير الملاذ للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، وعلى رأسها حركة طالبان الأفغانية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، في حين تنفي أفغانستان هذه الاتهامات وتقول إن مشكلة الإرهاب في باكستان هي مشكلة داخلية.
وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان أسوأ فتراتها، على الأقل منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحكم في أفغانستان، حيث تشهد العلاقات توترًا مصحوبًا باشتباكات حدودية، وقصف جوي باكستاني داخل الأراضي الأفغانية بين الفينة والأخرى.