https://sarabic.ae/20260610/بيروت-المفاوضات-الجارية-تدار-حصرا-من-قبل-الدولة-اللبنانية-1114236140.html

بيروت: المفاوضات الجارية تدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية

بيروت: المفاوضات الجارية تدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الجارية تدار حصرا من قبل الدولة اللبنانية والمسار الدبلوماسي أثبت أنه الخيار... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T14:58+0000

2026-06-10T14:58+0000

2026-06-10T14:58+0000

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ولبىّ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، بحضور سفير لبنان لدى فرنسا، ربيع الشاعر، دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى جلسة استماع، استعرض خلالها بإسهاب الأوضاع الراهنة في لبنان وتداعيات الحرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.افتتح الجلسة رئيس اللجنة النائب، برونو فوكس، بكلمة ترحيبية بالوزير رجي، معتبراً حضوره فرصةً ثمينة للاطلاع على حقيقة الواقع اللبناني الذي وصفه بأنه بات رهينةً للأزمة الإقليمية المتشعبة.من جهته، أعرب الوزير رجي، عن شكره للجنة على دعوتها، مؤكداً أن لبنان يعيش ظروفاً بالغة الصعوبة جراء حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندات خارجية لا تمتّ لمصالحه بصلة.وأبدى ارتياحه لوجود قيادة سياسية تجمع لأول مرة منذ سنوات طويلة رئيسا للجمهورية وآخر للحكومة يتمتعان بالجرأة والحسم، على رأس حكومة قد تكون الأكفأ منذ أمد بعيد، وتضع وقف إطلاق النار في صدارة أولوياتها.وشدد رجي على أن مسار التفاوض الجاري يُدار حصراً من قِبَل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان وحده، معتبراً أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها وعجزها عن تحقيق أي حلٍّ مستدام.كما طالب بدعم سياسي فرنسي فاعل للبنان في منابر الأمم المتحدة وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وضمان المساعدات الإنسانية للنازحين من القرى الجنوبية، تمكيناً لهم من العيش بكرامة ريثما يعودون إلى أراضيهم، إلى جانب دعم الصامدين في قراهم.أما فيما يخص مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، فقد أكد رجي ضرورة إيجاد بعثة مراقبة تحظى بغطاء دولي، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية لا تزال موضع تشاور ونقاش.

https://sarabic.ae/20260609/الجبهة-الداخلية-رصد-إطلاق-صواريخ-من-لبنان-باتجاه-الجليل-شمالي-إسرائيل--1114217340.html

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