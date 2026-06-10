https://sarabic.ae/20260610/مايو-2026-ثاني-أكثر-الأشهر-حرارة-عالميا--1114242725.html

مايو 2026.. ثاني أكثر الأشهر حرارة عالميا

مايو 2026.. ثاني أكثر الأشهر حرارة عالميا

سبوتنيك عربي

سجل شهر مايو/أيار 2026، ثاني أعلى متوسط لدرجات الحرارة عالمياً لشهر ذاته منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، في مؤشر جديد على استمرار ارتفاع حرارة الأرض، وسط... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T20:02+0000

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وأفادت خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ، بأن مايو 2026 جاء كثاني أكثر أشهر "مايو" حرارة على الإطلاق، مدفوعاً بتواصل الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية وارتفاع درجات حرارة المحيطات، بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة "إل نينيو" في المحيط الهادئ.وشهدت مناطق واسعة من أوروبا موجات حر مبكرة واستثنائية خلال مايو، حيث سجلت عدة دول درجات حرارة قياسية، ما أعاد المخاوف بشأن تسارع تداعيات التغير المناخي. وتعد "إل نينيو" نمطاً مناخياً طبيعياً يرتبط بارتفاع حرارة المياه في المناطق الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤثر في أنماط الطقس عالمياً ويزيد احتمالات الجفاف في بعض المناطق، مقابل هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في مناطق أخرى.ورغم تداول مصطلحات مثل "سوبر نينيو" في بعض التقارير الإعلامية، فإن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لا تعتمد هذا التصنيف رسمياً، لكنها تشير إلى أن الظاهرة المتوقعة قد تكون قوية بما يكفي للتأثير بشكل ملحوظ في درجات الحرارة العالمية وأنماط هطول الأمطار.2026 بين الأعوام الأكثر حرارةوبدأت تداعيات التغير المناخي وعودة الظاهرة بالظهور في قطاعات اقتصادية عدة، إذ حذرت تقارير دولية من تأثير الطقس الحار والجاف على الإنتاج الزراعي في أجزاء من آسيا وأستراليا، ما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي واحتمالات ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الأساسية.ويؤكد العلماء أن ظاهرة "إل نينيو" ليست السبب الوحيد وراء الارتفاع القياسي في درجات الحرارة، بل تأتي آثارها فوق مسار طويل الأمد من الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو ما قد يزيد من احتمالات حدوث موجات حر وجفاف وفيضانات وظواهر جوية متطرفة خلال الفترة المقبلة.ومع دخول النصف الثاني من العام، تتجه الأنظار إلى تطورات المحيط الهادئ، وسط مخاوف متزايدة من تسجيل مستويات حرارية قياسية جديدة في ظل استمرار أزمة المناخ العالمية.

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سبوتنيك عربي

أخبار المناخ في العالم, حرارة, حرارة الشمس, فصل الصيف