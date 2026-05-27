حرائق وعواصف وحرارة مرتفعة.. تحديات مناخية تهدد مونديال 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
حرائق وعواصف وحرارة مرتفعة.. تحديات مناخية تهدد مونديال 2026
تتزايد المخاوف بشأن تأثير الظروف المناخية القاسية على بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع تحذيرات من موجات الحر... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وتستضيف 16 مدينة في أمريكا الشمالية منافسات النسخة الـ 23 من المونديال، بينها مدن معروفة بصيف شديد الحرارة، فيما تواجه مناطق أخرى، خصوصا في كندا وولاية كاليفورنيا، مخاطر متكررة مرتبطة بحرائق الغابات وتدهور جودة الهواء.
حرائق وعواصف وحرارة مرتفعة.. تحديات مناخية تهدد مونديال 2026

تتزايد المخاوف بشأن تأثير الظروف المناخية القاسية على بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع تحذيرات من موجات الحر والرطوبة العالية والعواصف الرعدية وحرائق الغابات التي قد تؤثر على سلامة اللاعبين والجماهير وسير المباريات.
وتستضيف 16 مدينة في أمريكا الشمالية منافسات النسخة الـ 23 من المونديال، بينها مدن معروفة بصيف شديد الحرارة، فيما تواجه مناطق أخرى، خصوصا في كندا وولاية كاليفورنيا، مخاطر متكررة مرتبطة بحرائق الغابات وتدهور جودة الهواء.
كما تمثل العواصف الرعدية تحديا كبيرا للمنظمين، إذ تنص اللوائح الأمريكية على إيقاف الفعاليات الرياضية الخارجية لمدة 30 دقيقة عند رصد صاعقة ضمن دائرة تتراوح بين 8 و10 أميال، مع إعادة احتساب مدة التوقف عند كل ومضة برق جديدة.
وكانت بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي اعتبرت تجربة تحضيرية للمونديال، قد شهدت تأجيل 6 مباريات بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أثار انتقادات واسعة بشأن جاهزية بعض المدن الأمريكية لاستضافة أحداث رياضية كبرى.

ووصف المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، تلك التوقفات بأنها "أشبه بالمزحة"، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على تركيز اللاعبين واستمرارية المباريات.

ويؤكد خبراء المناخ أن مخاطر الصواعق ليست بسيطة، رغم انخفاض أعداد الوفيات المباشرة الناتجة عنها. ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، سجلت 444 وفاة بسبب الصواعق بين عامي 2006 و2021، معظمها خلال أنشطة خارجية.
وأوضح الباحثون أن المناطق الواقعة شرق جبال "الروكي"، تعد من أكثر المناطق عرضة للعواصف الرعدية بسبب الرطوبة القادمة من خليج المكسيك، في وقت قد يؤدي فيه تغير المناخ إلى زيادة شدة العواصف وارتفاع معدلات البرق.

وقالت الباحثة كيلسي مالوي، من جامعة ديلاوير إن "ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى أمطار أشد وتيارات هوائية أقوى، ما يزيد من الشحنات الكهربائية داخل السحب ويرفع احتمالات حدوث البرق".

من جهته، أشار الباحث زيكين دينغ، من جامعة فلوريدا إلى أن الملاعب الحديثة مزودة بأنظمة حماية من الصواعق، لكنه أكد أن الضربات القريبة قد تتسبب رغم ذلك في تعطيل المباريات.
ولا تتوقف المخاوف عند العواصف، إذ تشكل الحرارة المرتفعة تحديا إضافيا، رغم اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم على ملاعب مزودة بأسقف وأنظمة تكييف في مدن مثل أتلانتا ودالاس وهيوستن ولوس أنجلوس وفانكوفر.
ومع بقاء عدد كبير من الملاعب مفتوحا، قد تقام مباريات في أجواء شديدة الحرارة والرطوبة، كما حدث خلال كأس العالم للأندية 2025، حين تجاوزت درجات الحرارة 32 مئوية في بعض اللقاءات.
وأشار تقرير أعده علماء مناخ إلى احتمال تأثر نحو ربع مباريات البطولة بـ"حرارة قاسية"، بما في ذلك المباراة النهائية المقررة في نيوجيرسي.
وفي إطار الحد من المخاطر، اعتمد "فيفا" فترات توقف لشرب المياه خلال المباريات، بينما حذر الطبيب كريس مولينغتون، من أن بعض اللاعبين قد لا يتمكنون من تقديم الأداء البدني المعتاد تحت هذه الظروف، كما لفت إلى أن الجماهير قد تكون أكثر عرضة للمضاعفات الصحية، خصوصا مع التعرض الطويل للشمس واستهلاك الكحول في أجواء حارة ورطبة.
وفي السياق ذاته، تقدم عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، بقيادة النرويجي مورتن ثورسبي، بعريضة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالبوا فيها بتشديد إجراءات الحماية من الإجهاد الحراري خلال البطولة.
وأكد اللاعبون أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى الدوار والإرهاق والتشنجات العضلية ومضاعفات صحية خطيرة، داعين كرة القدم العالمية إلى التعامل بجدية مع تداعيات التغير المناخي.
