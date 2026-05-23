أول منتخب "معزول بفقاعة" في المونديال بقرار من البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيكون ملزما بالخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوما قبل دخول الولايات المتحدة، في ظل... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
كأس العالم 2026
الكونغو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح أندرو جولياني، المسؤول في فريق العمل ونجل عمدة نيويورك الأسبق، في تصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أن السلطات الأمريكية أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمنتخب الكونغولي بضرورة استمرار اللاعبين والجهاز الفني في العزل الصحي داخل بلجيكا، حيث يقيم الفريق معسكره التدريبي استعدادًا للبطولة.وأكد جولياني أن عدم الالتزام بإجراءات العزل سيؤدي إلى منع المنتخب من دخول أمريكا، مشددًا على أن واشنطن "لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا" بشأن هذه الشروط الصحية.ويشارك منتخب الكونغو ضمن المنتخبات الـ48 في بطولة كأس العالم المقبلة، المقرر انطلاقها في 11 يونيو/ حزيران المقبل، حيث يخوض مباريات دور المجموعات أمام البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي سلالة "بونديبوجيو" من فيروس "إيبولا" في الكونغو وأوغندا، مع تسجيل عشرات الإصابات والوفيات المشتبه بها، بحسب بيانات السلطات الصحية ومراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على دخول الأجانب الذين زاروا الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص الصحي للمواطنين الأمريكيين العائدين من تلك الدول.
10:20 GMT 23.05.2026
© REUTERS Megan Varnerتزيين ملعب "مرسيدس بنز" لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 22 مايو/ أيار 2026
تزيين ملعب مرسيدس بنز لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 في أتلانتا، جورجيا، أمريكا، 22 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
أعلن رئيس فريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم، أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيكون ملزما بالخضوع لعزل صحي لمدة 21 يوما قبل دخول الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس "إيبولا" في الكونغو وأوغندا.
وأوضح أندرو جولياني، المسؤول في فريق العمل ونجل عمدة نيويورك الأسبق، في تصريحات إعلامية، أمس الجمعة، أن السلطات الأمريكية أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمنتخب الكونغولي بضرورة استمرار اللاعبين والجهاز الفني في العزل الصحي داخل بلجيكا، حيث يقيم الفريق معسكره التدريبي استعدادًا للبطولة.
وأكد جولياني أن عدم الالتزام بإجراءات العزل سيؤدي إلى منع المنتخب من دخول أمريكا، مشددًا على أن واشنطن "لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا" بشأن هذه الشروط الصحية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي سلالة "بونديبوجيو" من فيروس "إيبولا" في الكونغو وأوغندا، مع تسجيل عشرات الإصابات والوفيات المشتبه بها، بحسب بيانات السلطات الصحية ومراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.
كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على دخول الأجانب الذين زاروا الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى جانب تشديد إجراءات الفحص الصحي للمواطنين الأمريكيين العائدين من تلك الدول.
