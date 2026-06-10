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موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا
موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطوراً نشطاً للغاية، مشيرة إلى أن... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T15:45+0000
2026-06-10T15:45+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من روسيا وسوريا".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، غورغي بوريسينكو، يوم 1 يونيو/ حزيران الجاري، بأن القوات الروسية موجودة في سوريا بناءً على دعوة من من الحكومة السابقة والتي لم تلغها السلطات الجديدة، بل أكدت رغبتها في استمرار وجودها.وقال بوريسينكو، متحدثا في المنتدى الدولي السادس للخبراء "روسيا والشرق الأوسط": "بالنسبة لوجود القوات الروسية في سوريا، هو أيضاً بناءً على دعوة من السلطات السورية في الحكومة السابقة، لكن السلطات الجديدة لم تتراجع عن هذه الدعوة. بل أكدت رغبتها في استمرار وجود القوات الروسية".وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة هي المبادئ التي تشكل أساس علاقاتنا مع الجمهورية العربية السورية منذ بداية نشأتها ونثمن هذه العلاقات".
https://sarabic.ae/20260607/من-الدعم-السياسي-إلى-الشراكة-الاقتصادية-كيف-ترافق-الجزائر-سوريا-في-معركة-الطاقة؟-1114139950.html
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روسيا, العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, العالم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا

15:45 GMT 10.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطوراً نشطاً للغاية، مشيرة إلى أن المباحثات الحالية تشمل ملف الوجود العسكري الروسي في البلاد.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من روسيا وسوريا".
وأضافت أن مسألة الوجود العسكري الروسي في سوريا تُناقش أيضاً في إطار الاتصالات مع الشركاء السوريين، "بما في ذلك في سياق إعادة تنظيم محتملة للأفراد في المنشآت العسكرية الروسية، لكن تحديد هذه الآليات تظل حصرياً من صلاحيات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الروسية".
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، غورغي بوريسينكو، يوم 1 يونيو/ حزيران الجاري، بأن القوات الروسية موجودة في سوريا بناءً على دعوة من من الحكومة السابقة والتي لم تلغها السلطات الجديدة، بل أكدت رغبتها في استمرار وجودها.
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وقال بوريسينكو، متحدثا في المنتدى الدولي السادس للخبراء "روسيا والشرق الأوسط": "بالنسبة لوجود القوات الروسية في سوريا، هو أيضاً بناءً على دعوة من السلطات السورية في الحكومة السابقة، لكن السلطات الجديدة لم تتراجع عن هذه الدعوة. بل أكدت رغبتها في استمرار وجود القوات الروسية".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 18 فبراير/ شباط الفائت، أن العلاقة بين بلاده وسوريا قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلين بين البلدين.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة هي المبادئ التي تشكل أساس علاقاتنا مع الجمهورية العربية السورية منذ بداية نشأتها ونثمن هذه العلاقات".
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