https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html

موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا

موسكو: التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطورا نشطا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطوراً نشطاً للغاية، مشيرة إلى أن... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T15:45+0000

2026-06-10T15:45+0000

2026-06-10T15:45+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من روسيا وسوريا".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، غورغي بوريسينكو، يوم 1 يونيو/ حزيران الجاري، بأن القوات الروسية موجودة في سوريا بناءً على دعوة من من الحكومة السابقة والتي لم تلغها السلطات الجديدة، بل أكدت رغبتها في استمرار وجودها.وقال بوريسينكو، متحدثا في المنتدى الدولي السادس للخبراء "روسيا والشرق الأوسط": "بالنسبة لوجود القوات الروسية في سوريا، هو أيضاً بناءً على دعوة من السلطات السورية في الحكومة السابقة، لكن السلطات الجديدة لم تتراجع عن هذه الدعوة. بل أكدت رغبتها في استمرار وجود القوات الروسية".وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية": "الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة هي المبادئ التي تشكل أساس علاقاتنا مع الجمهورية العربية السورية منذ بداية نشأتها ونثمن هذه العلاقات".

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