موسكو: روسيا تدعو وكالة الطاقة الذرية لإعداد تقارير موضوعية بشأن محطة زابوروجيه
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
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صرّح المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعداد تقارير موضوعية ومحايدة بشأن محطة زابوروجيه الكهرونووية، بما يتيح تحديد مصادر التهديد التي تواجه المحطة بشكل دقيق.
وقال أوليانوف خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نتوقع من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتبنى نهجًا صارمًا ومحايدًا فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه، بما في ذلك تقديم تقارير موضوعية وممعنة التدقيق لتعرض على المجلس، لتمكّنه من تقييم وضع السلامة النووية بشكل ملائم وتحديد مصادر التهديدات الناشئة".
وأضاف أيضا، أنه "في الخامس من حزيران/يونيو، انتهك الأوكرانيون (نظام التهدئة) الذي تم التوصل إليه بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء إصلاحات في خطوط نقل الطاقة الخاصة بمحطة زابوروجيه الكهرونووية، وهاجموا المجموعة الروسية، التي كانت تقوم بعمليات إزالة الألغام، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح. وبهذه الخطوة، أوضحت أوكرانيا تماماً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد تشكل عائقاً أمام مغامراتها العسكرية الخطيرة".
وتابع أيضا: "تتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية للهجوم، وتتعرض إمدادات الطاقة الخارجية للانقطاع بشكل مستمر. من المؤسف أن قيادة الوكالة نفسها لا تسمي هذه الأمور بمسمياتها الحقيقية، ولا توثق انتهاكات "المبادئ الخمسة" من الجانب الأوكراني".
وقال أوليانوف خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن التهديدات واسعة النطاق التي تواصل أوكرانيا فرضها بشكل ممنهج على محطة زابوروجيه ومدينة إينيرغودار، قد تجاوزت نهائياً كل الحدود المقبولة".
وأشار المندوب الروسي إلى أن أوكرانيا، من خلال هجماتها المستمرة على منشآت المحطة والمحطة نفسها، قد تسببت في "مخاطر غير مسبوقة قد تؤدي بشكل مباشر إلى وقوع كارثة نووية".