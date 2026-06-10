https://sarabic.ae/20260610/نتنياهو-يحث-اللبنانيين-على-الانضمام-إلى-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1114242385.html

نتنياهو يحث اللبنانيين على "الانضمام إلى إسرائيل ضد حزب الله"

نتنياهو يحث اللبنانيين على "الانضمام إلى إسرائيل ضد حزب الله"

سبوتنيك عربي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، اليوم الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T19:12+0000

2026-06-10T19:12+0000

2026-06-10T19:12+0000

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وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو حزب الله.. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".وبوقت سابق اليوم، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 4 حزيران/ يونيو الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله". وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات حزب الله، ضد إسرائيل.

https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-وتسعى-إلى-اتفاق-قابل-للتنفيذ--1114240561.html

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