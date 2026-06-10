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هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
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هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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18:00 GMT
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نتنياهو يحث اللبنانيين على "الانضمام إلى إسرائيل ضد حزب الله"
نتنياهو يحث اللبنانيين على "الانضمام إلى إسرائيل ضد حزب الله"
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، اليوم الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T19:12+0000
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وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو حزب الله.. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".وبوقت سابق اليوم، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 4 حزيران/ يونيو الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله". وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات حزب الله، ضد إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260610/ترامب-الولايات-المتحدة-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-وتسعى-إلى-اتفاق-قابل-للتنفيذ--1114240561.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله

نتنياهو يحث اللبنانيين على "الانضمام إلى إسرائيل ضد حزب الله"

19:12 GMT 10.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© REUTERS Ronen Zvulun
تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب اللبناني، اليوم الأربعاء، قائلًا، إن إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، داعيًا اللبنانيين إلى "اغتنام المستقبل والانضمام لإسرائيل" في مواجهة حزب الله.
وقال نتنياهو في كلمة موجهة إلى الشعب اللبناني: "نتوق للسلام مع لبنان.. سلام يستطيع فيه شعبانا الازدهار معًا.. العائق الوحيد أمام هذه الرؤية هو حزب الله.. إسرائيل تريد السلام معكم اغتنموا مستقبلكم، انضموا إلى إسرائيل، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون عالية للغاية".
واعتبر نتنياهو أن "إسرائيل ليست في حالة حرب مع لبنان، بل في حالة حرب مع حزب الله.. الذي ينفذ أوامر إيران".
وبوقت سابق اليوم، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن الأمم المتحدة سترسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس، موضحاً أنه سيعمل قريبا على نشر فريق لجمع المعلومات والأدلة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
ترامب: الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ
18:18 GMT
وشهدت واشنطن منذ نيسان/أبريل الماضي 4 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أميركية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في 4 حزيران/ يونيو الجاري، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله". وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات حزب الله، ضد إسرائيل.
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