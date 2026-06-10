https://sarabic.ae/20260610/وكالة-سبوتنيك-ومركز-تريندز-يوقعان-اتفاقية-شراكة-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1114227030.html
وكالة "سبوتنيك" ومركز "تريندز" يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وكالة "سبوتنيك" ومركز "تريندز" يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سبوتنيك عربي
أبرمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ومركز "تريندز للبحوث والاستشارات" مذكرة تفاهم وذلك على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T10:41+0000
2026-06-10T10:41+0000
2026-06-10T10:56+0000
روسيا
سبوتنيك
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توقيع مذكرة تفاهم
حصري
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ووقّع مذكرة التفاهم كل من مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، ومدير مكتب مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في موسكو، محمد رشوان.وعقب توقيع المذكرة، أكد مدير التعاون الدولي في "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف"، "أهمية الحفاظ على قنوات اتصال دولية مفتوحة خلال عام 2026 لا تقدر بثمن، إذ يكتسب أبعادا خاصة عندما يتعلق الأمر بإيصال أصوات النخبة الفكرية في روسيا ودول الخليج".من جانبه، قال مدير مكتب "تريندز" في روسيا: "التعاون مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" يمثل خطوة مهمة وإضافة نوعية لشبكة علاقاتنا الدولية حول العالم، كما سيسهم في تعميق الشراكة الفاعلة بين الجانبين في المجالات البحثية والتحليلية والإعلامية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والخبراء لدى الطرفين، بما ينعكس إيجابا على دعم المعرفة القائمة على استشراف المستقبل". وأضاف: "تركز مذكرة التعاون على دمج أدوات تحليل الأحداث والسياسات مع قنوات النشر الإعلامي، بما يوفر أنموذجا جديدا للشراكات بين المؤسسات البحثية والفكرية ووسائل الإعلام الدولية".ويعتبر مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في طليعة مراكز الفكر والدراسات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرز كمرجع رئيسي في مجالات البحوث المتعلقة بالسياسة، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة والمستقبلية.
https://sarabic.ae/20260509/سبوتنيك-ترصد-احتفالات-الجالية-الروسية-في-الإمارات-بذكرى-يوم-النصر-1113279874.html
https://sarabic.ae/20260129/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-سبوتنيك-وتفاعل-السعودية---1109764979.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, توقيع مذكرة تفاهم, حصري
روسيا, سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, توقيع مذكرة تفاهم, حصري
وكالة "سبوتنيك" ومركز "تريندز" يوقعان اتفاقية شراكة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
10:41 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 10:56 GMT 10.06.2026)
أبرمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ومركز "تريندز للبحوث والاستشارات" مذكرة تفاهم وذلك على هامش فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من مدير التعاون الدولي في وكالة "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف، ومدير مكتب مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في موسكو، محمد رشوان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز روابط الصداقة والتبادل في مجالات البحث والتحليل والإعلام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون المهني بين مجتمعات الخبراء والصحفيين في كل من روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقب توقيع المذكرة، أكد مدير التعاون الدولي في "سبوتنيك"، فاسيلي بوشكوف"، "أهمية الحفاظ على قنوات اتصال دولية مفتوحة خلال عام 2026 لا تقدر بثمن، إذ يكتسب أبعادا خاصة عندما يتعلق الأمر بإيصال أصوات النخبة الفكرية في روسيا ودول الخليج".
وأعرب بوشكوف عن أمله أن "يتم بذل جميع الجهود الممكنة لضمان وصول هذه الأصوات إلى المجتمع الدولي برمته".
من جانبه، قال مدير مكتب "تريندز" في روسيا: "التعاون مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" يمثل خطوة مهمة وإضافة نوعية لشبكة علاقاتنا الدولية حول العالم، كما سيسهم في تعميق الشراكة الفاعلة بين الجانبين في المجالات البحثية والتحليلية والإعلامية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والخبراء لدى الطرفين، بما ينعكس إيجابا على دعم المعرفة القائمة على استشراف المستقبل".
وأضاف: "تركز مذكرة التعاون على دمج أدوات تحليل الأحداث والسياسات مع قنوات النشر الإعلامي، بما يوفر أنموذجا جديدا للشراكات بين المؤسسات البحثية والفكرية ووسائل الإعلام الدولية".
وتابع: "كما سيعمل الجانبان على إنتاج بحوث ووضع سيناريوهات لمشاريع مستقبلية مشتركة، خاصة في ملفات تأثير الذكاء الاصطناعي على المعرفة والتحول التكنولوجي والصراعات الهجينة العابرة للقارات".
ويعتبر مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" في طليعة مراكز الفكر والدراسات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبرز كمرجع رئيسي في مجالات البحوث المتعلقة بالسياسة، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة والمستقبلية.