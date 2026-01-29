https://sarabic.ae/20260129/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-سبوتنيك-وتفاعل-السعودية---1109764979.html

توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"

توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"

وبموجب مذكرة التعاون، اتفق الطرفان على تطوير علاقات الشراكة الإعلامية على المستوى الدولي، والمساهمة في توسيع نطاق تغطية الأخبار والمواد الإعلامية، إلى جانب تقديم تغطية موضوعية ومهنية للأحداث الجارية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بتوسيع شبكة الخبراء ومصادر المعلومات، سواء في المملكة العربية السعودية أو روسيا الاتحادية أو الدول الأخرى التي ينشط فيها الطرفان. كما التزم الطرفان بضمان تبادل آراء الخبراء وتعليقات الصحفيين في إطار المصالح المشتركة، ووفقا للسياسة التحريرية لكل منهما. ويجوز لـ"تفاعل السعودية" إرسال موظفيها وخبرائها للمشاركة في برامج وكالة "سبوتنيك"، سواء عبر البث الإذاعي أو البث الرقمي أو غيرها من المنصات الإعلامية، بما في ذلك المشاركة كمقدمي برامج، كما يرحب الطرفان بإطلاق برامج "بودكاست" أو برامج مشتركة أخرى بمشاركة خبراء من الجانبين، وذلك بعد الاتفاق المسبق. ويسعى الطرفان إلى توسيع تبادل الخبرات في المجال الإعلامي، بما في ذلك استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأدوات الحديثة في مجال الصحافة وإنتاج المحتوى. ويؤكد الجانبان إدراكهما لأهمية المواد الحصرية، مع الحرص على الاتفاق بشأن آليات نشرها بما يراعي مصالح الطرفين، ويضمن تحقيق أوسع انتشار ممكن للجمهور، وفقا للسياسة التحريرية المعتمدة لدى كل منهما. وحضر التوقيع، نائب رئيس التحرير في المجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"- وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ومديرة الإدارة الموحدة للبث الخارجي أولغا يورفنا ليسيغور، ومدير إدارة االعمل مع بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط ماريا لازرييفا ، والقائمة بأعمال مديرة تحرير "سبوتنيك عربي" وكارينا مهنا، وأدار الجلسة مدير المشاريع الدولية وترويج المحتوى في الوكالة نواف ابراهيم.ومن الجانب السعودي، حضر التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة تفاعل للاستشارات والأبحاث، يونس عنايت، ومدير قسم المحتوى وحلول الأعمال في "تفاعل السعودية" بشار خربات، ورئيسة تحرير "تفاعل السعودية" نجلاء جان.وتُعد منصة "تفاعل السعودية" الإلكترونية من أبرز المنصات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم محتواها عبر سبع منصات متخصصة، ويتجاوز عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي 7 ملايين متابع داخل المملكة وخارجها.

