توقيع مذكرة تعاون بين "سبوتنيك" و"تفاعل السعودية"
توقيع اتفاقية تعاون بين "سبوتنيك" ومنصة "تفاعل" السعودية
وقعت وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم وتعاون لمدة عام مع شركة "تفاعل" للاستشارات والأبحاث "تفاعل السعودية"، في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون الإعلامي والتبادل المشترك للمحتوى والخبرات.
وبموجب مذكرة التعاون، اتفق الطرفان على تطوير علاقات الشراكة الإعلامية على المستوى الدولي، والمساهمة في توسيع نطاق تغطية الأخبار والمواد الإعلامية، إلى جانب تقديم تغطية موضوعية ومهنية للأحداث الجارية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
كما يشمل التعاون تبادل الأخبار والمواد التحليلية وآراء الخبراء، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جمهور الطرفين.
وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بتوسيع شبكة الخبراء ومصادر المعلومات، سواء في المملكة العربية السعودية أو روسيا الاتحادية أو الدول الأخرى التي ينشط فيها الطرفان.
وبحسب مذكرة التعاون، يتبادل الطرفان المعلومات المتاحة في الفضاء العام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموضوعات الثقافية والاقتصادية والرياضية والسياسية، وذلك وفقا للسياسات الإعلامية المعتمدة لدى كل طرف.
كما التزم الطرفان بضمان تبادل آراء الخبراء وتعليقات الصحفيين في إطار المصالح المشتركة، ووفقا للسياسة التحريرية لكل منهما.
ويجوز لـ"تفاعل السعودية" إرسال موظفيها وخبرائها للمشاركة في برامج وكالة "سبوتنيك"، سواء عبر البث الإذاعي أو البث الرقمي أو غيرها من المنصات الإعلامية، بما في ذلك المشاركة كمقدمي برامج، كما يرحب الطرفان بإطلاق برامج "بودكاست" أو برامج مشتركة أخرى بمشاركة خبراء من الجانبين، وذلك بعد الاتفاق المسبق.
كما يعمل الطرفان على تنظيم مقابلات ومناقشات ومشاريع مشتركة، سواء عن بُعد أو بالحضور المباشر، بهدف دعم تبادل الخبرات والابتكارات والتقنيات الإعلامية، وتعزيز الكفاءات المهنية للصحفيين والكوادر الفنية.
ويسعى الطرفان إلى توسيع تبادل الخبرات في المجال الإعلامي، بما في ذلك استخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأدوات الحديثة في مجال الصحافة وإنتاج المحتوى.
ويؤكد الجانبان إدراكهما لأهمية المواد الحصرية، مع الحرص على الاتفاق بشأن آليات نشرها بما يراعي مصالح الطرفين، ويضمن تحقيق أوسع انتشار ممكن للجمهور، وفقا للسياسة التحريرية المعتمدة لدى كل منهما.
وحضر التوقيع، نائب رئيس التحرير في المجموعة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا"- وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" ومديرة الإدارة الموحدة للبث الخارجي أولغا يورفنا ليسيغور، ومدير إدارة االعمل مع بلدان الشرق الأدنى والشرق الأوسط ماريا لازرييفا ، والقائمة بأعمال مديرة تحرير "سبوتنيك عربي" وكارينا مهنا، وأدار الجلسة مدير المشاريع الدولية وترويج المحتوى في الوكالة نواف ابراهيم.
ومن الجانب السعودي، حضر التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة تفاعل للاستشارات والأبحاث، يونس عنايت، ومدير قسم المحتوى وحلول الأعمال في "تفاعل السعودية" بشار خربات، ورئيسة تحرير "تفاعل السعودية" نجلاء جان.
وتبث وكالة الأنباء وإذاعة "سبوتنيك" الدولية، التابعة لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، برامجها بأكثر من 30 لغة، كما تمتلك نحو 20 مركزا إعلاميا متعدد الوسائط موزعة حول العالم، وتصل برامجها الإذاعية إلى 20 دولة بـ14 لغة.
وتُعد منصة "تفاعل السعودية" الإلكترونية من أبرز المنصات الإعلامية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم محتواها عبر سبع منصات متخصصة، ويتجاوز عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي 7 ملايين متابع داخل المملكة وخارجها.