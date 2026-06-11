https://sarabic.ae/20260611/الداخلية-اليمنية-لـسبوتنيك-الأوضاع-الأمنية-مستقرة-في-عدن-رغم-الاحتجاجات-1114274458.html
الداخلية اليمنية لـ"سبوتنيك": الأوضاع الأمنية مستقرة في عدن رغم الاحتجاجات
الداخلية اليمنية لـ"سبوتنيك": الأوضاع الأمنية مستقرة في عدن رغم الاحتجاجات
سبوتنيك عربي
أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اليمنية الشرعية، العميد عبد القوي باعش، أن الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية عدن تسير بصورة طبيعية... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T20:39+0000
2026-06-11T20:39+0000
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وقال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: إن "الأمور تسير بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير وهيكلة الأقسام الشرطية لمواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات السياسية العديدة، ويتم ذلك بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية".وتابع باعش: أما فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى، فإن الحالة الأمنية متوسطة نتيجة اتساع رقعة تلك المحافظات، والقاسم المشترك في جميع المناطق والمحافظات هو تردي الخدمات. وفيما يتعلق بالجرائم والمتابعة، يقول باعش: إن معدلات الجريمة منخفضة، والمتابعة تتم بشكل جيد، ويتم إحالة تلك الجرائم إلى النيابات المختصة.وتشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يوميًا، مما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية، الأمر الذي تعاملت معه القوات الأمنية بنوع من القسوة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، الأمر الذي أدخل الجنوب في أزمات جديدة قد تؤدي إلى انزلاق تلك المناطق في سيناريو الفوضى الذي لا يُحمد عقباه.ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.البنك الدولي يوافق على إطار شراكة جديد مع الحكومة اليمنية وتمويل مشاريع بـ 285 مليون دولار
https://sarabic.ae/20260611/ما-تداعيات-الاحتجاجات-والعصيان-المدني-والفوضى-في-جنوب-اليمن-على-الملاحة-الدولية-في-البحر-الأحمر؟-1114270410.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, احتجاجات, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, احتجاجات, العالم
الداخلية اليمنية لـ"سبوتنيك": الأوضاع الأمنية مستقرة في عدن رغم الاحتجاجات
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية اليمنية الشرعية، العميد عبد القوي باعش، أن الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية عدن تسير بصورة طبيعية رغم الاحتجاجات الناتجة عن تردي الخدمات، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقال في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس: إن "الأمور تسير بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بإعادة تدوير وهيكلة الأقسام الشرطية لمواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات السياسية العديدة، ويتم ذلك بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
وتابع باعش: أما فيما يتعلق بالمحافظات الأخرى، فإن الحالة الأمنية متوسطة نتيجة اتساع رقعة تلك المحافظات، والقاسم المشترك في جميع المناطق والمحافظات هو تردي الخدمات. وفيما يتعلق بالجرائم والمتابعة، يقول باعش: إن معدلات الجريمة منخفضة، والمتابعة تتم بشكل جيد، ويتم إحالة تلك الجرائم إلى النيابات المختصة.
ولفت باعش إلى أن الحالة العامة تحتاج إلى استقرار سياسي ودعم سخي من الأشقاء في الأماكن الصحيحة، بعيدًا عن العشوائية والاتكالية والحسابات الأخرى، حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من التعامل مع كل القضايا بصورة مهنية ووطنية.
وتشكل أزمة الكهرباء الأزمة الأكبر في محافظات الجنوب اليمني، خاصة مع دخول فصل الصيف، وبشكل خاص في عدن والمكلا، حيث تتجاوز فترات الانقطاع 10 إلى 18 ساعة يوميًا، مما أدى إلى خروج الأهالي في احتجاجات غاضبة للمطالبة بحلول عاجلة ومستدامة تنهي معاناتهم في ظل درجات الحرارة والرطوبة العالية، الأمر الذي تعاملت معه القوات الأمنية بنوع من القسوة، وأطلقت الرصاص على المحتجين، الأمر الذي أدخل الجنوب في أزمات جديدة قد تؤدي إلى انزلاق تلك المناطق في سيناريو الفوضى الذي لا يُحمد عقباه.
ويشهد اليمن منذ أعوام عديدة معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، مدعومًا بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة مئات الآلاف.