https://sarabic.ae/20260611/المكسيك-تستهل-مونديال-2026-بالفوز-على-جنوب-أفريقيا-2-صفر-1114275918.html
المكسيك تستهل مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا 2-صفر
المكسيك تستهل مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا 2-صفر
سبوتنيك عربي
حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه، الخميس، على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T23:39+0000
2026-06-11T23:39+0000
2026-06-11T23:39+0000
المكسيك
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وسجل مهاجم نادي القادسية السعودي خوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد الكرة بقوة بين ساقي الحارس رونوين وليامس، مستغلاً هفوة في دفاع منتخب "الأولاد". ويعد هذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، عندما سجل فيليب لام هدفاً لألمانيا في مرمى كوستاريكا بعد ست دقائق.وسجل المهاجم خيمينيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ألفارو من الجهة اليمنى للهجوم.وأمام 80 ألف مشجع، أطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة البداية في النسخة الأكبر من كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركة 48 منتخباً، والتي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.
https://sarabic.ae/20260609/كأس-العالم-2026جدول-المباريات-ومواعيد-الأدوار-الإقصائية-حتى-النهائي-1114210135.html
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المكسيك, أخبار المكسيك, كأس العالم 2026
المكسيك, أخبار المكسيك, كأس العالم 2026
المكسيك تستهل مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا 2-صفر
حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه، الخميس، على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو.
وسجل مهاجم نادي القادسية السعودي خوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد الكرة بقوة بين ساقي الحارس رونوين وليامس، مستغلاً هفوة في دفاع منتخب "الأولاد". ويعد هذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، عندما سجل فيليب لام هدفاً لألمانيا في مرمى كوستاريكا بعد ست دقائق.
وسجل المهاجم خيمينيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ألفارو من الجهة اليمنى للهجوم.
وأمام 80 ألف مشجع، أطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة البداية في النسخة الأكبر من كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركة 48 منتخباً، والتي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتشهد البطولة إقامة 104 مباريات
على مدار 40 يومًا، موزعة على 16 مدينة مضيفة، وفق النظام الجديد الذي يعتمد على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32.